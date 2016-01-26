ABD'de hizmet veren "Boost Mobile" reklam izleyen kullanıcılarına indirim yapacak

Gün geçtikte daha da önemli hale gelen dijital reklamcılık farklı çözümler sunmaya devam ediyor. Avustralya merkezli Boost Mobile operatörünün yeni kampanyası ise sektörün geldiği son noktayı özetleyecek nitelikte. Kendi vatanında ve ABD'de aktif hizmet veren şirket reklam izleyen kullanıcıların faturasında indirim yapacak.

Şirketin kampanyasına katılmak için tabi ki Boost Mobile kullanıyor olmak ve akıllı telefona sahip olmak gerekiyor. Müşteriler markette yayınlanan "Boost Dealz" (Boost İndirimleri) isimli uygulamayı akıllı telefonlarına kurduktan sonra belirli aralıklarla reklamlar görmeye başlıyorlar.

Reklamlar herhangi bir anda değil yalnızca uygulamayı açtığınızda karşınıza çıkarken, bu içerikleri düzenli şekilde izleyen kullanıcılar ise ay sonunda faturalarına yansıyacak 5$'lık bir indirim kazanıyor. Reklamların ardından ekranda "Beğendim", "Beğenmedim" gibi butonların yanında bir de ilgili sayfaya yönlendiren bir bağlantı adresi bulunuyor.

İlginç bir girişim olarak karşılanan bu yöntemin başarıya ulaşması halinde diğer operatörler tarafından kullanılması da bekleniyor. Ülkemizde de böyle bir girişim olsaydı telefon faturanızı düşürmek için reklam izlemek ister miydiniz?

http://www.wsj.com/articles/sprint-to-offer-display-app-for-ads-1453784461