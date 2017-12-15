Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD'de internete büyük darbe: Ağ Tarafsızlığı kuralları kaldırıldı

ABD Federal İletişim Kurulu uzun bir süredir tartışılan Ağ Tarafsızlığı konusunda son kararını verdi. 2015 yılında yürürlüğe giren Ağ tarafsızlığı kuralları kaldırıldı.
1 yıl
5,4b
1
45
Diğer
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ABD'de uzun bir süredir önemli gündem maddelerinden olan ve önemli tartışmalara neden olan Ağ Tarafsızlığı konusunda ülkede; radyo, televizyon, uydu ve kablo iletişiminden sorumlu kurum olan Federal İletişim Kurulu(FCC) son sözü söyledi. ABD'de 2015 yılında yürürlüğe giren ve açık, özgür internet kurallarını benimseyerek Ağ Tarafsızlığının teminatı olarak kabul edilen Açık İnternet Kuralları'nın kaldırılması için FCC'de oylama yapıldı. Demokrat Parti'den iki üyenin olumsuz oyuna karşılık FCC Başkanı Ajit Pai ve Cumhuriyetçi Parti'den iki üyenin olumlu oyuyla Açık İnternet Kuralları kaldırılırken ABD'de Ağ Tarafsızlığı artık tarih oluyor.

Büyük Şirketlerin Zaferi 

İlk olarak 2003 yılında ortaya atılan bir kavram olan Ağ Tarafsızlığı, internet servis sağlayıcılarının herhangi bir internet hizmetine ya da web sitesine; kısıtlamadan, engellemeden veya sansürlemeden eşit muamele göstermesi zorunluluğu getiriyor. Yani Ağ Tarafsızlığı kuralları sayesinde internet kullanıcıları güçlü internet servis sağlayıcısı şirketler karşısında korunmuş oluyor. FCC'nin aldığı yeni karar ise AT&T, Comcast ve Verizon gibi ülkenin önde gelen internet servis sağlayıcılarının zaferi olarak değerlendiriliyor. 
FCC Başkanı Ajit Pai'nin Ağ Tarafsızlığını kaldırmaya yönelik geçmiş dönemlerde yaptığı açıklamaları internet kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanmış ve ülke genelinde protestolara neden olmuştu. Bireysel kullanıcılar ve kar amacı gütmeyen organizasyonların yanı sıra Facebook, Google, Netflix ve Vimeo gibi internet devleri de Donald Trump tarafından göreve getirilen Pai'yi, Obama döneminde alınan kuralları korumaya davet etmişti. Şirketler, söz konusu Ağ Tarafsızlığı kurallarının kaldırılması halinde internet servis sağlayıcılarının bazı içeriklere veya hizmetlere erişimi engelleyebileceğine ya da bazı içerik veya hizmetler için kullanıcılardan daha fazla ödeme yapmalarını isteyebileceğine dikkat çekmişti.

''Rekabet Ortamını Yeniden Sağlayacak'' 

Demokrat Parti'nin FCC komiseri olan Ağ Tarafsızlığının kaldırılması konusunda ret oyu veren Mignon Clyburn, oylamadan sonra yaptığı açıklamasında alınan karar ile toplam değeri milyar dolara ulaşan bir avuç şirketin ABD'deki ''internetin anahtarını artık elinde tutacağını'' söyledi. Ajit Pai ise 2015 yılında getirilen kuralların internet servis sağlayıcıları arasındaki rekabeti ve inovasyonu ortadan kaldırdığını dile getiriyor. Pai, Ağ Tarafsızlığının kaldırılması ile internet dünyasında rekabetin tekrar başlayacağını ve kullanıcılar bu rekabetten karlı çıkacağını düşünüyor ancak internet savunucuları, bir dönem Verizon'un avukatlığını yapmış olan Pai ile aynı görüşte değil.
2015'te getirilen kuralların kaldırılmasıyla birlikte internet servis sağlayıcıları artık internet üzerindeki hizmetleri diledikleri gibi kullanıcılara sunabilecek. Örneğin bir telekomünikasyon şirketi, kendisinden internet hizmeti alan kullanıcının Netflix'e erişim sağlayabilmesi için ekstra ücret ödemesi talep edebilecek. Bununla birlikte telekomünikasyon şirketleri, herhangi bir web sitesini ya da internet servisini(Facebook, YouTube ya da Netflix gibi platformları) herhangi bir gerekçe göstermeksizin yasaklayabilecek. 
Tabi şu an için söz konusu bu olasılıkların bir anda internet kullanıcılarının karşısına çıkması beklenmiyor. Kaldı ki geçmiş dönemlerde telekomünikasyon şirketleri de Ağ Tarafsızlığı kurallarını destekler yönde açıklamalarda bulunmuştu. Şirketlerin bir anda geçmiş açıklamalarına zıt bir tavır alması oldukça şaşırtıcı olacaktır ancak internet kullanıcıları bir sonraki dönem için internet hizmet sözleşmelerini yenilerken yeni uygulamalarla karşı karşıya kalabilir. 

https://www.reuters.com/article/us-usa-internet/federal-communications-commission-repeals-net-neutrality-rules-idUSKBN1E81CX Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tahir40 1 yıl en beğenilen
Yani servis sağlayıcılar canının istediği gibi siteleri engelleyebilecek ya da istediği sitenin bant genişliğini kısabilecek. Bizde zaten servis sağlayıcılar youtube gibi sitelerin hızını kısıyor, ya da bi yerde bomba patlayınca facebook gibi sitelerin hızını iyice kısıyor ki kapattı demesinler, site 15dk'da yüklenmiyor.
Yani servis sağlayıcılar canının istediği gibi siteleri engelleyebilecek ya da istediği sitenin bant genişliğini kısabilecek. Bizde zaten servis sağlayıcılar yo...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +43
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skynet 1 yıl
Superonline yeni internet tarifeleri
Youtube 5 TL
Twitter 3 TL
Facebook 2 TL
.
.
.
DH Forum 0.01 TL

KDV ÖİV dahil
1 Yanıt Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sefa85 1 yıl
Hani Abd demokrasisi mükemmeldi?
3 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
vonderplanitz 1 yıl
Amerika'da insanlar şirketleri kendilerinden üstün ve önemli görecek şekilde yetiştirilir örneğin Apple 'ın mali durumu ve geleceğini insanlar çok takar ve bazen kendi haklarından cok şirketlerin haklarını da kolladıkları görülür.
Ancak 300 Milyon amerikalının internete nasıl gireceğini de birkaç kapitalist kendi ajandasına göre belirlemeye yeltenince bu paradigma zorlanmaya başladı. Ne o 5 kişi oylamış 3'e 2 oyla kabul edilmiş. Amerikalıların 80% 'i karşı olduğu şeyi. Demokrasi görünümlü kepazelik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Six Feet Under. 1 yıl
Burada dalga gecenler bu olayin burda olmamasinin tek sebebi isplerin bu durumdqn haberi olmamasi. Yakinda kulaklarine gider ve aynisi burada da olur. Tek fark ABD’de bunun olmamasi icin savunacak bircok orgut var ve eylem yapilsa fetoden iceri atilmazlar
Biz eylem yapamayacagimiz icin aninda gecer
Siz milletin internetine laf aticaniza dinun kendi ulkenizin internetine bakin kenya zimbabwe gibi ulkelerle yarisiyoruz internet hizi konusunda.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vonderplanitz 1 yıl
Konunun sadece görünen boyutunu resimle açıklamak gerekirse:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İşte bunun gibi birşey hayal ediyor Ağ Tarafsızlığını ortadan kaldırmak isteyen kapitalist görüntülü kan içiciler. Internet paket alınca, aynen Lig paketi, film paketi, dizi paketi, entel paketi cart paketi curt paketi gibi iğrenç şeyleri dayatmaya çalışacak o ceket kravatlı sahte gülüşlü zalimler, Maç paketi almış Uydu TV abonelerine yaptıkları gibi buruna tasma geçirip istedikleri gibi oynatmayı hayal ediyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 1 yıl
Amerikada internet zaten Avrupa'nın ve Uzak doğu'nun çok gerisindeydi. Şimdi daha da geri gitmiş oldu.
Ha tabi bu yorumu da interneti Kenya'dan kötü olan bir ülkeden atıyorum, o daha acı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheStarBox 1 yıl
Könkö abede ye gidiyorum ben.özgörlöklör ölkösö öbö yö.
Amerika Çin malı İngiltere dir. Türkiye ise çakma Amerika dir. Yani daha iyi bir yer arıyorsanız İngiltere ye gidin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AcılıUçanTaco 1 yıl
Allah belanızı versin tek eğlencemiz vardı o da gidiyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vonderplanitz 1 yıl AcılıUçanTaco
Kapitalizm insanların temel haklarını kullanmasına izin vermez, onları alır kendi çıkarlarına göre yontar, bunun için de Trump vs gibi memurları kullanır, adına da demokrasi der.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vega 1 yıl
Bu olay Amerikayı ilgilendiriyor.Biz niye bu kadar tatava yapıyoruz.Bizi ilgilendireceğini zannetmiyorum.Amerikanın kendi iç işleri.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vonderplanitz 1 yıl Vega
Bu Internet dünyasını ilgilendiren bir konu ve bilinçli olmak denilen bir kavram var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vonderplanitz 1 yıl
Bu olay, telefondaki 'bizbize, tüm yönlere' gibi tarife olayı ve tv kanallarındaki 'film paketi, maç paketi, entel paketi' gibi iğrenç şeylerin Internete bulaştırılması için yapılıyor. Medyanın bu gelişmeye karşı Internet kullanıcıları ve halkın yanında olacağını da kimse zannetmesin cunku bu gelişme medyanın işine geliyor; şu SS'te yeşil çizgili kısım, medyanın bu olaydan aslında bir beklentisi olduğunu da ima ediyor.
Bu arada FCC'nin bu kepazeliğinin Amerikan kongresinden döneceğini söyleyenler var, benim de ümidim o yönde fakat kongrenin de Trump tarafından ele geçirildiği söyleniyor, Kongre amerikan halkının 84% ünün kesinlikle istemediği bu kepazeliğe dur demezse demokrasi denen şeye bir el atmak gerekecek.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl
oylamada eminim şirketler iyi para akıtmıştır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vonderplanitz 1 yıl
FCC denilen paralı kukla. Demokrasi var denilen Amerika'daki son kepazelik. İnsanların aklıyla dalga geçmek. Ben de Free Software Foundation 'ın sitesini ziyaret ettiğimde gördüm haberi, Kongre'de FCC'nin oylamasını geçersiz sayma kampanyası başlatmışlar; Türkiye'den ne kadar destek olabilirim emin değilim.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5383 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
internet, fcc ve
5 etiket daha Diğer Internet Furkan Babur MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Japon yatırımcılar Bitcoin piyasasında kilit rol oynuyor 1 yıl Qualcomm: İlk nesil 7nm süreci büyük bir avantaj getirmiyor 1 yıl Uçak bileti almanın püf noktaları 1 yıl Microsoft’un görme engelliler için geliştirdiği Seeing AI uygulaması 35 ülkeye gidiyor 1 yıl Cezaevlerine kaçak olarak ürün dağıtan Drone çetesi yakalandı 1 yıl Disney - Fox anlaşması ve sinema dünyasına etkileri 1 yıl Samsung 2018 yılında düşüş trendinde 1 yıl Yok böyle kamera | Huawei Mate 10 Pro kamera testi vLog 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: KafeinSiz 1 yıl ASELSAN 200 milyon dolarlık radarı 26.5 milyon dolara üretecek 1 yıl Otomobil satışlarında yeni bir dönemi başlatacak gelişme 1 yıl 2017'de küresel internet hızları %30 arttı! Peki Türkiye kaçıncı sırada? 1 yıl Türk e-ticaret siteleri gelecek yıl Bitcoin ile satış yapacak 1 yıl Apple, ABD’li teknoloji şirketlerine 1 milyar dolar fon ayırdı 1 yıl Yazım düzeltme platformu Grammarly artık klavyenizde 1 yıl Giza piramidinin büyük sırrını kâşif balonları araştıracak 1 yıl Company of Heroes 2 bir süreliğine ücretsiz 1 yıl Apple para basıyor: Saniyede 1.444,76 dolar kazanç 1 yıl Dünyanın ilk güneş enerjili treni yola çıktı 1 yıl NASA ve Google açıkladı: İşte tam 8 gezegenli Güneş Sistemi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN ABD'de internete büyük darbe: Ağ Tarafsızlığı kuralları kaldırıldı Sonraki Güçlü dizüstüler için Ryzen G serisi APU’lar geliyor 1 yıl Tesla'nın elektrikli tırına rakip adayı var: Thor ET-One 1 yıl İşte internet dünyasını sarsan optik illüzyon: "Eğrisel körlük" nedir? 1 yıl iMac Pro yarın sahneye çıkıyor (Satışta!) 1 yıl iOS 11.2.1 sürümüyle birlikte iPhone X'un kamerasının odaklanma sorunu giderildi 1 yıl Samson'un uçan arabası 2018 ilkbaharında satışa çıkıyor 1 yıl Huawei’den müşteriye kolaylık sağlayan VIP servis hizmeti 1 yıl Mahkeme kararı belli oldu: Booking.com Türkiye'ye geri dönebilir 1 yıl eBay Bitcoin'i ödeme yöntemlerine ekleyebilir 1 yıl Yapay zeka bu sefer de inşaat sektöründe 1 yıl 20 saat pil ömrü sunan dizüstü bilgisayar l HP Envy X2 1 yıl Ford yanıtladı: Fusion ve Mondeo'nun üretimi Çin'e mi kaydırılacak? 1 yıl TSK, ilk kez “Roket Koruma Ağı” sistemini kullanmaya başladı 1 yıl Inno3D’den GeForce GTX 1080 ayarında madencilik kartı 1 yıl LG, 2018 serisi Gram dizüstü bilgisayarlarını duyurdu 1 yıl TrueDepth geliştiricisine Apple’dan 390 milyon dolar yatırım 1 yıl Masaüstü AMD APU’ları görünmeye başladı 1 yıl Google Assistant tablet ve eski telefonlara geliyor 1 yıl Zorlu Enerji, Tesla kiralama platformu kuruyor 1 yıl Blue Origin'in roket denemesinden muhteşem görüntüler "Uzay turizmine doğru" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim