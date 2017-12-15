ABD'de internete büyük darbe: Ağ Tarafsızlığı kuralları kaldırıldı

ABD'de uzun bir süredir önemli gündem maddelerinden olan ve önemli tartışmalara neden olan Ağ Tarafsızlığı konusunda ülkede; radyo, televizyon, uydu ve kablo iletişiminden sorumlu kurum olan Federal İletişim Kurulu(FCC) son sözü söyledi. ABD'de 2015 yılında yürürlüğe giren ve açık, özgür internet kurallarını benimseyerek Ağ Tarafsızlığının teminatı olarak kabul edilen Açık İnternet Kuralları'nın kaldırılması için FCC'de oylama yapıldı. Demokrat Parti'den iki üyenin olumsuz oyuna karşılık FCC Başkanı Ajit Pai ve Cumhuriyetçi Parti'den iki üyenin olumlu oyuyla Açık İnternet Kuralları kaldırılırken ABD'de Ağ Tarafsızlığı artık tarih oluyor.

Büyük Şirketlerin Zaferi

İlk olarak 2003 yılında ortaya atılan bir kavram olan Ağ Tarafsızlığı, internet servis sağlayıcılarının herhangi bir internet hizmetine ya da web sitesine; kısıtlamadan, engellemeden veya sansürlemeden eşit muamele göstermesi zorunluluğu getiriyor. Yani Ağ Tarafsızlığı kuralları sayesinde internet kullanıcıları güçlü internet servis sağlayıcısı şirketler karşısında korunmuş oluyor. FCC'nin aldığı yeni karar ise AT&T, Comcast ve Verizon gibi ülkenin önde gelen internet servis sağlayıcılarının zaferi olarak değerlendiriliyor.

FCC Başkanı Ajit Pai'nin Ağ Tarafsızlığını kaldırmaya yönelik geçmiş dönemlerde yaptığı açıklamaları internet kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanmış ve ülke genelinde protestolara neden olmuştu. Bireysel kullanıcılar ve kar amacı gütmeyen organizasyonların yanı sıra Facebook, Google, Netflix ve Vimeo gibi internet devleri de Donald Trump tarafından göreve getirilen Pai'yi, Obama döneminde alınan kuralları korumaya davet etmişti. Şirketler, söz konusu Ağ Tarafsızlığı kurallarının kaldırılması halinde internet servis sağlayıcılarının bazı içeriklere veya hizmetlere erişimi engelleyebileceğine ya da bazı içerik veya hizmetler için kullanıcılardan daha fazla ödeme yapmalarını isteyebileceğine dikkat çekmişti.

''Rekabet Ortamını Yeniden Sağlayacak''

Demokrat Parti'nin FCC komiseri olan Ağ Tarafsızlığının kaldırılması konusunda ret oyu veren Mignon Clyburn, oylamadan sonra yaptığı açıklamasında alınan karar ile toplam değeri milyar dolara ulaşan bir avuç şirketin ABD'deki ''internetin anahtarını artık elinde tutacağını'' söyledi. Ajit Pai ise 2015 yılında getirilen kuralların internet servis sağlayıcıları arasındaki rekabeti ve inovasyonu ortadan kaldırdığını dile getiriyor. Pai, Ağ Tarafsızlığının kaldırılması ile internet dünyasında rekabetin tekrar başlayacağını ve kullanıcılar bu rekabetten karlı çıkacağını düşünüyor ancak internet savunucuları, bir dönem Verizon'un avukatlığını yapmış olan Pai ile aynı görüşte değil.

2015'te getirilen kuralların kaldırılmasıyla birlikte internet servis sağlayıcıları artık internet üzerindeki hizmetleri diledikleri gibi kullanıcılara sunabilecek. Örneğin bir telekomünikasyon şirketi, kendisinden internet hizmeti alan kullanıcının Netflix'e erişim sağlayabilmesi için ekstra ücret ödemesi talep edebilecek. Bununla birlikte telekomünikasyon şirketleri, herhangi bir web sitesini ya da internet servisini(Facebook, YouTube ya da Netflix gibi platformları) herhangi bir gerekçe göstermeksizin yasaklayabilecek.

Tabi şu an için söz konusu bu olasılıkların bir anda internet kullanıcılarının karşısına çıkması beklenmiyor. Kaldı ki geçmiş dönemlerde telekomünikasyon şirketleri de Ağ Tarafsızlığı kurallarını destekler yönde açıklamalarda bulunmuştu. Şirketlerin bir anda geçmiş açıklamalarına zıt bir tavır alması oldukça şaşırtıcı olacaktır ancak internet kullanıcıları bir sonraki dönem için internet hizmet sözleşmelerini yenilerken yeni uygulamalarla karşı karşıya kalabilir.