Huawei’den müşteriye kolaylık sağlayan VIP servis hizmeti

VIP servis hizmeti ile üst seviye telefonların onarımını hızlı bir şekilde gerçekleştiren Huawei, satış sonrası destek konusunda kullanıcı dostu çözümleriyle pazarda farklılık yaratıyor.
Kapıdan Kapıya Teslim
Huawei kapıdan teslim hizmeti sayesinde randevu, kuyruk ve ne kadar süreceği bilinmeyen beklemelerin önüne geçiliyor. Kullanıcı hizmete değil, hizmet kullanıcıya gidiyor. Ücretsiz olarak adresinizden alınan telefon, hızlı bir şekilde teknik servise ulaşıyor. Teknik serviste tamiri gerçekleştirilen akıllı telefon yine en hızlı ve güvenli bir şekilde adresinize teslim ediliyor. Bu süreçte kullanıcılarını yormayan ve sonsuz konfor sunmayı planlayan Huawei, bu hizmetini bir yılı aşkın süredir gerçekleştiriyor. Huawei akıllı telefon kullanıcıları bu hizmetin varlığı ile sonsuz güven yaşarken, hizmeti kullananlar ise oldukça memnun olduklarını belirtiyorlar.
Üst seviye modellerine VIP hizmeti sunan Huawei, tüm cihazları için anlık hizmet sunuyor. Kullanıcılar İstanbul ve Ankara’da bulunan servis merkezine uğrayıp çayını yudumlarken servis hizmetinden yararlanabiliyor. Kullanıcılar isterlerse servis merkezine doğrudan gelip hızlıca çözüm bulabilirken, kargo ile gönderimini gerçekleştirdikleri cihazlarının onarımını yaptırabiliyorlar.
Hızlı ve güvenli hizmetini tüm kullanıcılarına yaşatmayı planlayan marka; hem VIP hizmet, hem tüm satış sonrası hizmetleri hem de servis merkezi ile sunduğu hizmetle yapılmayanı yapıyor ve tamamen tüketici memnuniyetine odaklanıyor.
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Sorunlarla dolu bir telefon olmasına rağmen iyi ki almışım Ideos X5'i. Şu ana kadar olan Android ve genel programlama bilgimi Ideos X5'in sorunlarını düzeltmeye çalışırken yaşadığım tecrübeye borçluyum diyebilirim. Bir kıvılcım yaratmakla kalmadı, ateşin yanmasını sağlayan odun da olmuştur kensisi.
X5 geliştiricilerin yeri bambaşkadır benim için. Hem biz Türk'ler, hem de yabancılar olarak çok samimi bir ortam vardı. Özellikle dzo, Blefish, stockwell ve genokolar'ın yaptıklarını hayretle izliyor, bir sonraki hamlelerini bekliyorduk hep.
O günleri özlemiyorum değil hani
Huawei'nin gidişatı da beni çok mutlu ediyor.