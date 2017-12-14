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Huawei’den müşteriye kolaylık sağlayan VIP servis hizmeti

Huawei üst seviye telefonlar için sunduğu VIP servis hizmeti ile kullanıcının telefonunu kapıdan alıyor kapıya teslim ediyor. Firma, satış sonrası kullanıcı dostu çözümleriyle farklılık yaratıyor.
1 yıl
4,3b
1
20
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei’den müşteriye kolaylık sağlayan VIP servis hizmeti
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Huawei, geliştirdiği teknolojiler ile kullanıcı deneyimini yukarı taşımayı hedefliyor. Firma, üst seviye telefonları için sunduğu VIP servis hizmeti ile satış sonrası deneyimi geliştiriyor.

VIP servis hizmeti ile üst seviye telefonların onarımını hızlı bir şekilde gerçekleştiren Huawei, satış sonrası destek konusunda kullanıcı dostu çözümleriyle pazarda farklılık yaratıyor.

Kapıdan Kapıya Teslim

Huawei kapıdan teslim hizmeti sayesinde randevu, kuyruk ve ne kadar süreceği bilinmeyen beklemelerin önüne geçiliyor. Kullanıcı hizmete değil, hizmet kullanıcıya gidiyor. Ücretsiz olarak adresinizden alınan telefon, hızlı bir şekilde teknik servise ulaşıyor. Teknik serviste tamiri gerçekleştirilen akıllı telefon yine en hızlı ve güvenli bir şekilde adresinize teslim ediliyor. Bu süreçte kullanıcılarını yormayan ve sonsuz konfor sunmayı planlayan Huawei, bu hizmetini  bir yılı aşkın süredir gerçekleştiriyor. Huawei akıllı telefon kullanıcıları bu hizmetin varlığı ile sonsuz güven yaşarken, hizmeti kullananlar ise oldukça memnun olduklarını belirtiyorlar.

Üst seviye modellerine VIP hizmeti sunan Huawei, tüm cihazları için anlık hizmet sunuyor. Kullanıcılar İstanbul ve Ankara’da bulunan servis merkezine uğrayıp çayını yudumlarken servis hizmetinden yararlanabiliyor. Kullanıcılar isterlerse servis merkezine doğrudan gelip hızlıca çözüm bulabilirken, kargo ile gönderimini  gerçekleştirdikleri cihazlarının onarımını yaptırabiliyorlar.

Hızlı ve güvenli hizmetini tüm kullanıcılarına yaşatmayı planlayan marka; hem VIP hizmet, hem tüm satış sonrası hizmetleri hem de servis merkezi ile sunduğu hizmetle yapılmayanı yapıyor ve tamamen tüketici memnuniyetine odaklanıyor.


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Xloud 1 yıl
Yeni mi haberiniz oldu? P9 Lite 2016 üst seviye mi ondada var bu hizmetler... Ekran kırolma garantisini unutmuşsunuz. Kullandıkları kargo bile UPS o kadar diyim.
Yeni mi haberiniz oldu? P9 Lite 2016 üst seviye mi ondada var bu hizmetler... Ekran kırolma garantisini unutmuşsunuz. Kullandıkları kargo bile UPS o kadar diy...
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-forumber- 1 yıl ERIKCI
ERIKCI
incicibin
Huawei kocaman adam oldu, ben Huawei ile İdeos x5 alarak tanışmıştım o zamanların f/p cihazı.

Ah o güzel eski günler, aurora lar,miui ler,brickler,blefishler,forumberler daha neler neler... :)

Sorunlarla dolu bir telefon olmasına rağmen iyi ki almışım Ideos X5'i. Şu ana kadar olan Android ve genel programlama bilgimi Ideos X5'in sorunlarını düzeltmeye çalışırken yaşadığım tecrübeye borçluyum diyebilirim. Bir kıvılcım yaratmakla kalmadı, ateşin yanmasını sağlayan odun da olmuştur kensisi.
X5 geliştiricilerin yeri bambaşkadır benim için. Hem biz Türk'ler, hem de yabancılar olarak çok samimi bir ortam vardı. Özellikle dzo, Blefish, stockwell ve genokolar'ın yaptıklarını hayretle izliyor, bir sonraki hamlelerini bekliyorduk hep.
O günleri özlemiyorum değil hani

Huawei'nin gidişatı da beni çok mutlu ediyor.
ERIKCIincicibinHuawei kocaman adam oldu, ben Huawei ile İdeos x5 alarak tanışmıştım o zamanların f/p cihazı.
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yeraltiedebiyat00 1 yıl
Apple yöneticileri kesinlikle bu haberi okumalı ...
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JeanCarlo 1 yıl
Amerikada çogu insan bu markayı kullanıyor
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kadirirdem 1 yıl
Bu sistem yeni değil ki,uzun zamandır var zaten.
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CR7_35 1 yıl
Bir Xperia kullanıcı olarak Ey Sony duy sesimizi kendine ait bi servis kur.
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djkubi 1 yıl
Müşteri hizmetlerini arayınca çıkmayan huwaeimi bu?
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u.r.k. 1 yıl djkubi
djkubi
Müşteri hizmetlerini arayınca çıkmayan huwaeimi bu?

Servise götürünce 1,5 saatte ekran anakartı değiştirip geri veren Huawei.
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skywalker06 1 yıl
Güzel hizmet diğer firmalarda kargoyla gönderin diyor gidip kargoya kendin veriyorsun üstüne üstün telefonun başına gelen her işten ben sorumluyum diye kağıt imzalatıyor yani kargoda kırılırsa sorumlusu biziz ama Huawei'nin bunu kapıdan alması ve UPS kargo ile çalışması büyük avantaj UPS bizim kargo firmaları gibi değil adamlar işlerinde hem dikkatliler hemde siz evde olmasanız bile arayıp başka gün tekrar getirip veriyorlar.
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Marrusia 1 yıl
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scoopi 1 yıl
Umarım zte örnek alır biraz, ikisi de çinli firma. Zte markalı cihazım yazın bozuldu. Teknik servisi arıyorum kayıt okuşturacam aylarca telefona bakan yok. En son istanbula geldim, gidip cihazı elden teslim ettim.
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Xloud 1 yıl
Yeni mi haberiniz oldu? P9 Lite 2016 üst seviye mi ondada var bu hizmetler... Ekran kırolma garantisini unutmuşsunuz. Kullandıkları kargo bile UPS o kadar diyim.
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strathmorea 1 yıl
Reklamları izlediniz.
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yeraltiedebiyat00 1 yıl
Apple yöneticileri kesinlikle bu haberi okumalı ...
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huawei, servis ve
7 etiket daha garanti huawei vip servis vip servis satış sonrası hizmet Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş
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