Huawei’den müşteriye kolaylık sağlayan VIP servis hizmeti

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Huawei, geliştirdiği teknolojiler ile kullanıcı deneyimini yukarı taşımayı hedefliyor. Firma, üst seviye telefonları için sunduğu VIP servis hizmeti ile satış sonrası deneyimi geliştiriyor.

VIP servis hizmeti ile üst seviye telefonların onarımını hızlı bir şekilde gerçekleştiren Huawei, satış sonrası destek konusunda kullanıcı dostu çözümleriyle pazarda farklılık yaratıyor.

Kapıdan Kapıya Teslim

Huawei kapıdan teslim hizmeti sayesinde randevu, kuyruk ve ne kadar süreceği bilinmeyen beklemelerin önüne geçiliyor. Kullanıcı hizmete değil, hizmet kullanıcıya gidiyor. Ücretsiz olarak adresinizden alınan telefon, hızlı bir şekilde teknik servise ulaşıyor. Teknik serviste tamiri gerçekleştirilen akıllı telefon yine en hızlı ve güvenli bir şekilde adresinize teslim ediliyor. Bu süreçte kullanıcılarını yormayan ve sonsuz konfor sunmayı planlayan Huawei, bu hizmetini bir yılı aşkın süredir gerçekleştiriyor. Huawei akıllı telefon kullanıcıları bu hizmetin varlığı ile sonsuz güven yaşarken, hizmeti kullananlar ise oldukça memnun olduklarını belirtiyorlar.

Üst seviye modellerine VIP hizmeti sunan Huawei, tüm cihazları için anlık hizmet sunuyor. Kullanıcılar İstanbul ve Ankara’da bulunan servis merkezine uğrayıp çayını yudumlarken servis hizmetinden yararlanabiliyor. Kullanıcılar isterlerse servis merkezine doğrudan gelip hızlıca çözüm bulabilirken, kargo ile gönderimini gerçekleştirdikleri cihazlarının onarımını yaptırabiliyorlar.

Hızlı ve güvenli hizmetini tüm kullanıcılarına yaşatmayı planlayan marka; hem VIP hizmet, hem tüm satış sonrası hizmetleri hem de servis merkezi ile sunduğu hizmetle yapılmayanı yapıyor ve tamamen tüketici memnuniyetine odaklanıyor.