ABD'deki iPhone 4 anten problemi davası sonuçlandı

Steve Jobs'un görkemli bir etkinlikle lansmanını yaptığı iPhone 4 modeli, sonrasında meydana gelen anten problemi nedeniyle firmanın başını oldukça ağrıttı. Kullanıcılara dağıtılan tampon kılıf ve telefonun farklı tutulması tavsiyesi yine de ABD'de dava açılması sürecini engelleyemedi.

CNET'in verdiği habere göre, sonuçlanan davada tüketici avukatları bir açıklama yaptı ve temsil ettikleri yaklaşık 25 milyon anten problemi yaşayan iPhone 4 müşterisinin 15$ nakit geri ödeme veya yeni bir tampon kılıf almaya hak kazandıklarını duyurdu. Duyurular email, USA Today ve MacWorld içerisinde verilen reklamlar vasıtasıyla yapılmaya başlandı.

Anten probleminden mağdur müşteriler yayına başlayacak www.iPhone4Settlement.com adresinde problemlerini bir başvuru formu ile dile getiriyor ve sonrasında tazminat süreci başlıyor.

Apple'dan sonuç ile veya verilmesi planlanan tampon kılıf ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

