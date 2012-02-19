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ABD'deki iPhone 4 anten problemi davası sonuçlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,6b
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35
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Steve Jobs'un görkemli bir etkinlikle lansmanını yaptığı iPhone 4 modeli, sonrasında meydana gelen anten problemi nedeniyle firmanın başını oldukça ağrıttı. Kullanıcılara dağıtılan tampon kılıf ve telefonun farklı tutulması tavsiyesi yine de ABD'de dava açılması sürecini engelleyemedi.
CNET'in verdiği habere göre, sonuçlanan davada tüketici avukatları bir açıklama yaptı ve temsil ettikleri yaklaşık 25 milyon anten problemi yaşayan iPhone 4 müşterisinin 15$ nakit geri ödeme veya yeni bir tampon kılıf almaya hak kazandıklarını duyurdu. Duyurular email, USA Today ve MacWorld içerisinde verilen reklamlar vasıtasıyla yapılmaya başlandı.
Anten probleminden mağdur müşteriler yayına başlayacak www.iPhone4Settlement.com adresinde problemlerini bir başvuru formu ile dile getiriyor ve sonrasında tazminat süreci başlıyor.
Apple'dan sonuç ile veya verilmesi planlanan tampon kılıf ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
 

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kassatura 7 yıl en beğenilen
Telefonu öyle tutmayın demekle olmuyor bu işler. Adama tuttururlar böyle işte.
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ColDasHeLL 7 yıl
bLind35
Cok sinir bozucu bir problem kuzenin telefonunda var 3g az ceken bi bolgede bide telefonu elinize aldiginizda cekim gucu iyice dusuyor net acayip yavasliyor telefon masanin ustune koyup oyle girildiginde 3g hizi gozle gorulur bir artis oluyor.

artismi ne artisi artis ne ararla bazarda
bLind35Cok sinir bozucu bir problem kuzenin telefonunda var 3g az ceken bi bolgede bide telefonu elinize aldiginizda cekim gucu iyice dusuyor ...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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kenan15 7 yıl
bence öyle bir sorun yok
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berkcombil 7 yıl kenan15
kenan15

bence öyle bir sorun yok

Mahkeme kararı ile belgelenmiş.Daha yorum yapmanın bir alemi yok.
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Andulin266 7 yıl
bizim kullananlara söylesen hala iPhone da anten problemi yok diye iddia ederler.

Sonuç olarak kabul etmesi ve geri dönüş yapması firmanın büyüklüğünü gösteriyor ama üst cihazlarda bu tür sorunları görmek hoş değil.

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OverClocK1ng 7 yıl
İşte bu yukarıdaki haberden sonra AppleFanboy lar artık iddia etmesinler Anten Problemi diye bir şey yok diye.
Ama açık konuşayım benim fikrim şu: Apple anten sorunlu belirli bir sayıda cihaz üretti. Sonra bunları sattıktan sonra anten ile ilgili sorunlar gelmeye başlayınca da sorunu hızlı bir şekilde hallettirip sorunsuz olan modeli üretmeye başladı. Sonra hızlıca onları sattı. Tabi piyasada ilk alanların cihazları köşeden tutunca sinyal düşümü yapıyordu. Ama sonradan alanlarda ise böyle bir problem yoktu. Bu yüzden de bir çok kişi bu soruna inanmadı. Anten problemi yok dendi var dendi bir çok tartışma çıktı. Tabi ilk alanların cihazları sorunlu olduğu için ve onlar da dava açtığı için cihazlarında yapılan incelemelerde sorunlu oldukları ortaya çıktı.
Benim fikrim bu. Ama Apple'ın bu konuda yaptığını doğru bulmuyorum. 15 Dolar gibi bir ödeme falan çok saçma. Apple'ın sorunlu iPhone4 cihazları alıp 4S modeli ile değiştirmesi gerekirdi. En azından Apple gibi bir firmaya öyle bir şey yakışırdı.
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Rainbow6 7 yıl
Benim telefonda vardi problem ama cokta etkilemiyodu zaten 29 gun kullanip iade etmistim :-)
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halitozbasli 7 yıl
La ora anten miymişş ..
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sedatkuran 7 yıl
türkiyede kılıf alabilrmiyiz diye soranlara. evet alabilirsiniz ama kılfın içindeki ileri demokrasiyi
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alito 7 yıl
iphone'u ayağınızla tutunca daha bir çekiyomuş(!)
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E_Aydin35 7 yıl
Ee ona buna yamuk yürüdü diye:P(tabi olaylardan dolayı) dava açarsan alırsın böyle davayı başına..:)
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ariftanis 7 yıl
İPHONE ALANLARA ACİYORUM SADECE
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This Time 7 yıl ariftanis
ariftanis
İPHONE ALANLARA ACİYORUM SADECE

Bizde sana aciyoruz
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strahd_von_zarovich 7 yıl
25 milyon anten problemi yaşayan iPhone 4 müşterisinin 15$ nakit geri ödeme veya yeni bir tampon kılıf almaya hak kazandıklarını duyurdu.
Bunu nerenizle okudunuz anlamadım ama bazıları para ödeyeceklerini anlamış. 15$ ödeme bir hak mıdır sizce ? Buradan çıkacak sonuç size 15$ ödeneceğidir ve evet bu bir haktır .
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