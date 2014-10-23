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ABD'li bir editör eline NFC yongası naklettirdi

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD'li bir editör eline NFC yongası naklettirdi

Son yıllarda NFC veya Bluetooth gibi teknolojilerle kablosuz olarak iletişim kurma, kapı açma, ışık kapatma gibi sayısız fonksiyonu yerine getirebiliyoruz. Bunun için de mobil cihaz veya elektronik anahtarlık gibi çeşitli cihazlardan faydalanıyoruz. ABD'li bir editör ise bu araçları ortadan kaldırmayı amaçlamış.

Robert Nelson adlı teknoloji editörü daha çok bağlantılı hale gelebileceğini düşünerek sol eline bir NFC yongası naklettirmiş. Dangerous Things adlı bir şirket 100$ karşılığında NFC destekli RFID yongalarını şırınga içerisinde pazarlıyor. Dış kaplaması son derece steril olduğu belirtilirken firmanın ABD ilaç komisyonundan onayının olmaması zarar konusunda soru işaretlerine neden oluyor. Enjeksiyon işlemini ise uzman dövmecilerde ve piercing'cilerde yaptırmanız gerekiyor. Nelson bu işlemden sonra herhangi bir rahatsızlık yaşamamış.

Nelson elindeki yonga ile örneğin telefonunu eline aldığında ekran kilidini otomatik olarak açabiliyor. İleride ise garaj kapısını açabilme veya arabasını kilitleyebilme gibi imkanlara kavuşmayı düşünüyor. Hatta gerekirse sağ eline de bir yonga naklettirmeyi düşünüyor. NFC yongası Android uygulaması ile ayarlanabiliyor. 

Günümüzde parmak izi okuyucu, retina tarayıcı, avuç içi tarayıcı gibi pek çok vücuda dayalı güvenlik sistemleri mevcut. Böyle bir durumda vücut içerisine yonga yerleştirmeye ve yıllarca bununla yaşamaya ihtiyaç var mıdır bilinmez. 

http://www.phonearena.com/news/Taking-being-connected-to-the-next-level-Man-implants-NFC-chip-into-his-hand_id62057 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JessieJ 4 yıl
O Nfc yi calistiracak bide beyin nakletsin.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Ne enteresan insanlar var
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Solu 4 yıl
Abi ağızdandı o... Gitti! :D
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darkaura 4 yıl
evettt ilk cybernetic implant orneklerini gormeye basladik. hayirli olsun. gelisen teknoloji ile nereye kadar gider merak ediyorum. bildigim bir sey varsa bir yenilik gercekden ustunluk avantaj sagliyorsa, bedeli ne olursa olsun onunde hic bir seyin duramiyacagi.
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BekirHan 4 yıl
Beynine de bir tane snapdragon ekleteymiş bari... Bu ne len? :)
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Gece772 4 yıl
Bedene takılan parça bozulma sorun çözüm nasıl olacak....
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OverClocK1ng 4 yıl
Ben çok beğendim. Diğer eline de eve geldiğinde otomatik olarak kapıya dokununca açılması falan gibi bir şey yaparsa çok iyi olur. Anahtara gerek kalmaz.
İlerisi için çok güzel şeyler umut ediyorum NFC'den. İyice hayatımıza girecek...
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COMODOR45 4 yıl
Peki bu yongayı enerjiyi nereden ve nasıl aktarıyorlar yani yonganın enerji bağlanyısını nasıl vereden yapıyorlar merak ettim, bilgisi yada mantıklı bir tahmini olan varmı?
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Lazeran 4 yıl
mantıklı
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turyunus 4 yıl
Gelecekte hepimizin içine teknoloji kaçacak ama ne zaman?
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doctor_bey 4 yıl
Başka yerlerine başka şeyler takmalarından iyidir
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