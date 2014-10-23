ABD'li bir editör eline NFC yongası naklettirdi





Son yıllarda NFC veya Bluetooth gibi teknolojilerle kablosuz olarak iletişim kurma, kapı açma, ışık kapatma gibi sayısız fonksiyonu yerine getirebiliyoruz. Bunun için de mobil cihaz veya elektronik anahtarlık gibi çeşitli cihazlardan faydalanıyoruz. ABD'li bir editör ise bu araçları ortadan kaldırmayı amaçlamış.





Robert Nelson adlı teknoloji editörü daha çok bağlantılı hale gelebileceğini düşünerek sol eline bir NFC yongası naklettirmiş. Dangerous Things adlı bir şirket 100$ karşılığında NFC destekli RFID yongalarını şırınga içerisinde pazarlıyor. Dış kaplaması son derece steril olduğu belirtilirken firmanın ABD ilaç komisyonundan onayının olmaması zarar konusunda soru işaretlerine neden oluyor. Enjeksiyon işlemini ise uzman dövmecilerde ve piercing'cilerde yaptırmanız gerekiyor. Nelson bu işlemden sonra herhangi bir rahatsızlık yaşamamış.





Nelson elindeki yonga ile örneğin telefonunu eline aldığında ekran kilidini otomatik olarak açabiliyor. İleride ise garaj kapısını açabilme veya arabasını kilitleyebilme gibi imkanlara kavuşmayı düşünüyor. Hatta gerekirse sağ eline de bir yonga naklettirmeyi düşünüyor. NFC yongası Android uygulaması ile ayarlanabiliyor.





Günümüzde parmak izi okuyucu, retina tarayıcı, avuç içi tarayıcı gibi pek çok vücuda dayalı güvenlik sistemleri mevcut. Böyle bir durumda vücut içerisine yonga yerleştirmeye ve yıllarca bununla yaşamaya ihtiyaç var mıdır bilinmez.

http://www.phonearena.com/news/Taking-being-connected-to-the-next-level-Man-implants-NFC-chip-into-his-hand_id62057