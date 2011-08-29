ABI Research: 2016 yılına kadar akıllı telefonların %97'si dokunmatik ekranlı olacak

Piyasadaki önemli araştırma kuruluşlarından ABI Research'ün üzerine odaklandığı yeni konu dokunmatik ekranlı akıllı telefonlar oldu.





ABI Research'ün araştırmasına göre 2006 yılına geri dönecek olursak akıllı telefonların yalnızca %7'sini dokunmatik ekranlı modeller oluşturuyordu ve bu modellerde genellikle resistif ekran teknolojisine rastlanıyordu. Bilindiği üzere resistif ekranlı telefonları rahatça kontrol edebilmek için sivri uçlu bir objenin yardımı (stylus kalem) gerekiyor.

Hemen bir yıl sonra Apple'ın iPhone'u tanıtıp teknoloji meraklılarıyla buluşturmasıyla, dokunmatik ekranlı telefonların altın çağının başladığı söylenmekte. iPhone ile tüketiciler daha hassas ve herhangi bir obje kullanımına gerek duyulmayan kapasitif ekran teknolojisiyle tanışmış oldu. 2010 yılına gelindiğinde dokunmatik ekranlı akıllı telefon oranının %75'lere ulaştığı dile getiriliyor. ABI Research'ün 2016 yılı için tahmini ise %97.



Araştırma firmasının yürüttüğü tahminin büyük olasılıkla tutarlı çıkacağını düşünüyoruz. Zira günümüzde lanse edilen akıllı telefonların neredeyse tamamı dokunmatik ekranlı. Tuş takımına bazı BlackBerry modellerinde ve java platformlu cep telefonlarında rastlıyoruz.

