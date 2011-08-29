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ABI Research: 2016 yılına kadar akıllı telefonların %97'si dokunmatik ekranlı olacak

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Piyasadaki önemli araştırma kuruluşlarından ABI Research'ün üzerine odaklandığı yeni konu dokunmatik ekranlı akıllı telefonlar oldu.

ABI Research'ün araştırmasına göre 2006 yılına geri dönecek olursak akıllı telefonların yalnızca %7'sini dokunmatik ekranlı modeller oluşturuyordu ve bu modellerde genellikle resistif ekran teknolojisine rastlanıyordu. Bilindiği üzere resistif ekranlı telefonları rahatça kontrol edebilmek için sivri uçlu bir objenin yardımı (stylus kalem) gerekiyor.
Hemen bir yıl sonra Apple'ın iPhone'u tanıtıp teknoloji meraklılarıyla buluşturmasıyla, dokunmatik ekranlı telefonların altın çağının başladığı söylenmekte. iPhone ile tüketiciler daha hassas ve herhangi bir obje kullanımına gerek duyulmayan kapasitif ekran teknolojisiyle tanışmış oldu. 2010 yılına gelindiğinde dokunmatik ekranlı akıllı telefon oranının %75'lere ulaştığı dile getiriliyor. ABI Research'ün 2016 yılı için tahmini ise %97.
Araştırma firmasının yürüttüğü tahminin büyük olasılıkla tutarlı çıkacağını düşünüyoruz. Zira günümüzde lanse edilen akıllı telefonların neredeyse tamamı dokunmatik ekranlı. Tuş takımına bazı BlackBerry modellerinde ve java platformlu cep telefonlarında rastlıyoruz.

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cadıkızz19 7 yıl
blackberry batacak :D
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umutarslan.com 7 yıl
20 euroluk sadece alo demek için kullanılan telefonlara dokunmatik olursa..97 çok büyük bir rakam.ama 20euroya oluyosa dokunmatik olsun bi mahsuru yok.Yaşlılar nasıl kullanır bilemeyiz zaman göstericek.
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myfranco 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

20 euroluk sadece alo demek için kullanılan telefonlara dokunmatik olursa..97 çok büyük bir rakam.ama 20euroya oluyosa dokunmatik olsun bi mahsuru yok.Yaşlılar nasıl kullanır bilemeyiz zaman göstericek.


Akıllı telefon denmiş, 20 euroluk telefonlarda pek akıl olacağını sanmıyorum :)
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xxxx1 7 yıl
''mobilde!..''dokunmatik teknolojiyi bu saatten sonra kimse tutamaz...fiziksel tuşlar bir kaç tanede olsa dokunmatiklere konumlandırılıp neslini devam ettirebilir...faydalıda olur...ama hiç bir zaman hakimiyeti elde edemezler...
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Lepanto 7 yıl
Klavyeli akıllı telefon sınıfının lideri olarak (satış rakamı açısından) Blackberry modellerini gösterebileceğimizi hatırladığımızda; 2016 yılında klasik Blackberry modellerin çöküşe geçeceği, RIM firmasının da klavyeli modellere ağırlık vermeyi bırakıp, dokunmatik modellere ağırlık vereceği söyleniyor diyebiliriz.
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SystemApps 7 yıl
Dokunmatik ekranlar hernekadar yaygın olsada fiziksel klavye veya tuşlu telefonların öleseceğini ve dokunmatiklerin %97 gibi yine uçuk bir mertebeye yükseleceğini sanmıyorum.
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