ABI Research: İlk çeyrekte akıllı telefon sevkiyatının %55'ini Samsung ve Apple gerçekleştirdi

Akıllı telefon pazarına yönelik araştırma ve analizleriyle yakından tanınan ABI Research, 7 büyük akıllı telefon üreticisinin 2012 yılının birinci çeyreğindeki sevkiyatlarını karşılaştırmış.

İlk üç sırayı Samsung, Apple ve Nokia oluşturuyor. Samsung 43 milyon, Apple 35 milyon, Nokia 11.9 milyon, Research in Motion 11.1 milyon, Sony Mobile 7 milyon, Huawei 6.8 milyon ve ZTE 4.9 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapmış. Toplam sevkiyatın %55'ini Samsung ve Apple gerçekleştirmiş. Sektör kârının %90'dan fazlasını ise Samsung ve Apple aralarında paylaşmış.

Nokia cephesinde %40'lara varan, Research in Motion cephesinde %20'lere varan kan kaybı söz konusu. Öte yandan ikili arasındaki fark kapanıyor. İlerleyen aylarda Research in Motion'ın, Nokia'yı geçebileceği ihtimali üzerinde duruluyoır.



http://www.abiresearch.com/press/3925-Apple+and+Samsung+Garner+50%25+of+Global+Smartphone+Market+and+90%25+of+Its+Profits