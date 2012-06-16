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ABI Research: İlk çeyrekte akıllı telefon sevkiyatının %55'ini Samsung ve Apple gerçekleştirdi

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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ABI Research: İlk çeyrekte akıllı telefon sevkiyatının %55'ini Samsung ve Apple gerçekleştirdi
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Akıllı telefon pazarına yönelik araştırma ve analizleriyle yakından tanınan ABI Research, 7 büyük akıllı telefon üreticisinin 2012 yılının birinci çeyreğindeki sevkiyatlarını karşılaştırmış.
İlk üç sırayı Samsung, Apple ve Nokia oluşturuyor. Samsung 43 milyon, Apple 35 milyon, Nokia 11.9 milyon, Research in Motion 11.1 milyon, Sony Mobile 7 milyon, Huawei 6.8 milyon ve ZTE 4.9 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapmış. Toplam sevkiyatın %55'ini Samsung ve Apple gerçekleştirmiş. Sektör kârının %90'dan fazlasını ise Samsung ve Apple aralarında paylaşmış.
Nokia cephesinde %40'lara varan, Research in Motion cephesinde %20'lere varan kan kaybı söz konusu. Öte yandan ikili arasındaki fark kapanıyor. İlerleyen aylarda Research in Motion'ın, Nokia'yı geçebileceği ihtimali üzerinde duruluyoır.
ABI Research: İlk çeyrekte akıllı telefon sevkiyatının %55'ini Samsung ve Apple gerçekleştirdi
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http://www.abiresearch.com/press/3925-Apple+and+Samsung+Garner+50%25+of+Global+Smartphone+Market+and+90%25+of+Its+Profits Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pardus Linux 6 yıl
Listede LG'nin olmaması çok garip evet satışları düşmüştü ama listeden silineceğini pek sanmıyorum özellikle LTE telefon satışlarının çok iyi olduğunu biliyorum ki son çıkarttığı telefonlarıda zaten piyasanın en iyilerindendi...
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