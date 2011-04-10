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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

A-DATA, BN serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,1b
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston'dan sonra dünyanın en büyük ikinci bellek üreticisi olan A-Data, BN serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. 80Plus Bronze sertifikasına sahip olan yeni %85'e varan oranda enerji verimliliği sunan güç kaynakları modeline göre 400 Watt, 450 Watt, 500 Watt ve 550 Watt kapasitelerinde olup Energy Star 5.0 ve ATX 12V v2.3 standartlarına da destek sunuyorlar.

Çelik kasaya sahip olan ve çift 12v rail tasarımını esas alan yeni güç kaynaklarında %95 aktif PFC özelliğine de yer veriliyor. Soğutma için 120mm çapında fana yer verilen güç kaynaklarının hata öncesi kullanım süreleri ise 100,000 saat olarak açıklanıyor. A-Data tarafından ön-siparişe sunulan güç kaynaklarının fiyatları ise 400W, 450W ve 500W kapasiteli modeller için sırasıyla 60 Avro, 63 Avro ve 66 Avro.


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apokoc 8 yıl
@QrY!

Bence sana inanmasınlar ;)
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nirvanha 8 yıl
-Kingston'un en büyük bellek üreticisi olduğunu bilmiyordum.
-A-Data 'nın da dünyanın en büyük ikinci bellek üreticisi olduğunu bilmiyordum.
lol
Çok şükür bugünde birşeyler daha öğrendik.
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0rka 8 yıl


Kingston'dan sonra dünyanın en büyük ikinci bellek üreticisi olan A-Data



Bu gibi hurafelere inanmayalım
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CrySystem 8 yıl
Nabza göre daha yüksek watt değerine sahip psular çıkaracaktır. Fiyatlar fena değil.
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