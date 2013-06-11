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ADATA'dan PCIe, NGFF ve µSSD sürücüler!

6 yıl
5,6b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Computex fuarındaki turumuzda ADATA standına uğruyoruz. Firmanın yeni form faktörlere sahip farktı tipteki SSD sürücüleri hakkında detaylar bu videomuzda!
 

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hayyam_karadenizli 6 yıl
1 TB SSD'ler 799$ olduğuna göre 1 buçuk TB'lar 1000 doları bulacak demektir.
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JoeyBane 6 yıl
Daha mSata bile yaygınlaşmadan soket değişikliği niye..
Bunun fiyatı uçar. 200k IOPS nedir ya.
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DH Misafiri 6 yıl
1600 gb + 1800 mb okuma ve yazma .. 240 gb 550 yazma okuma 500 tl iken bu 3 bin tl olur ama pc uyduruk olsa bile bu yardırır
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makbulut 6 yıl
Hay maşallah 1600 gb sdd
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bybarone 6 yıl
1600 Cicovat yerine 1.6 TB Yazaymış iyimiş ama değişiklik olmuş tabi

çıksında piyasaya bir kredi çekip alayım..
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oozgur16 6 yıl
1.6 TB SSD ? Bu demek oluyor ki yakında SSD lerin boyut/fiyat oranı artacak.
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