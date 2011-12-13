A-Data 30GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü tanıttı

Tayvan merkezli bellek üreticisi A-Data, Intel'in Smart Response teknolojisi ile yaygınlaşmaya başlayan SSD bellekleme teknolojisi için hazırladığı düşük kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu. S396 model taşıyan ve 25nm fabrikasyon süreciyle üretilen MLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı 30GB kapasiteli depolama sürücüsü ile işletim sistemi ve en sık kullandıkları uygulamaları hızlı bir şekilde çalıştırılması, depolama içinse bu sürücünün yanında yüksek kapasiteli sabit disk kullanılması yönünde bir planlama yapılmış durumda.

SATA-II arabirimini kullanan yeni sürücüde hedeflenen kullanım senaryonlarında yüksek verimlilik sunulabilmesi adına 4KB transfer hızlarının optimize edildiği ifade ediliyor. 4K rastgele yazma performansı 44000 IOPS olarak açıklanan yeni sürücünün okuma ve yazma hızları ise sırasıyla 280MB/saniye ve 250MB/saniye. Kullandığı kontrolcünün detayları açıklanmayan ancak TRIM desteğine sahip olduğu belirtilen 2.5-inç boyutundaki sürücü ile 3.5-inç dönüştürme adaptörü ve özel uygulama koplayama yazılımı da sunuluyor.

Yakında piyasaya çıkması beklenen A-Data S396'nın fiyatı ise açıklanmadı.