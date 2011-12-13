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A-Data 30GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
14,4b
1
16
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan merkezli bellek üreticisi A-Data, Intel'in Smart Response teknolojisi ile yaygınlaşmaya başlayan SSD bellekleme teknolojisi için hazırladığı düşük kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu. S396 model taşıyan ve 25nm fabrikasyon süreciyle üretilen MLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı 30GB kapasiteli depolama sürücüsü ile işletim sistemi ve en sık kullandıkları uygulamaları hızlı bir şekilde çalıştırılması, depolama içinse bu sürücünün yanında yüksek kapasiteli sabit disk kullanılması yönünde bir planlama yapılmış durumda.
SATA-II arabirimini kullanan yeni sürücüde hedeflenen kullanım senaryonlarında yüksek verimlilik sunulabilmesi adına 4KB transfer hızlarının optimize edildiği ifade ediliyor. 4K rastgele yazma performansı 44000 IOPS olarak açıklanan yeni sürücünün okuma ve yazma hızları ise sırasıyla 280MB/saniye ve 250MB/saniye. Kullandığı kontrolcünün detayları açıklanmayan ancak TRIM desteğine sahip olduğu belirtilen 2.5-inç boyutundaki sürücü ile 3.5-inç dönüştürme adaptörü ve özel uygulama koplayama yazılımı da sunuluyor.
Yakında piyasaya çıkması beklenen A-Data S396'nın fiyatı ise açıklanmadı. 

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dreamblue35 7 yıl
iyi güzel de kapasite neden az
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BatlleStar_TR 7 yıl
En azından 60gb olsaymış..
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Mutlu Dal 7 yıl
Xp kullanıp eski athlon x2 veya core 2 duo sistemini hızlandırmak isteyenlere hitap eder diye düşünüyorum :)
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srabonn 7 yıl
Şu an SSD ler gibi az para harcanıpta bilgisayarın performansını olağanüstü arttıran başka bir parça yok, Bilgisayarın SSD dışında hangi güncel parçasına para bağlayıpta günlük kullanımda fark görüyoruz? Güncel bilgisayarlarda SSD ler kesinlikle vazgeçilmez alınması gereken bir bilgisayar bileşenidir bugün SSD kullanan herkes bunu anlıyor.
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DH Misafiri 7 yıl
artik 30 gb ssd disk ne is yapar bilmiyor windows 7 yuklesen 15 gb gibi bir yer kapliyor programlarla birlikte bir oyun yukluycen doldu ssd .
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OverClocK1ng 7 yıl
Valla şu açılma olayına takılanları anlamıyorum.
Ben pc yi topladığımdan beri kapatırken güç düğmesini UYKU olarak ayarladım.
Düğmeye basıyorum ve gidiyorum. Yaklaşık 30 saniyede kapanıyor. Tabi kapanırken uzun kapanması benim için önemli değil. Zaten gitmiş oluyorum. Uzun kapanmasının da sebebi var.
Sonra geldiğim zaman klavyeden bir tuşa basıyorum ve bilgisayar 2.5 saniyede açılıyor. Üstelik tüm programlarım da açık oluyor. Hatta onu geçtim Film falan açık bıraktıysam ona bile kaldığım yerden devam edebiliyorum.
Diyeceksiniz ki elektrik kesilirse..
İşte kapanırken bu yüzden 30 saniye sürüyor. Elektrik kesilirse sürdür diye yazı çıkıyor ve 2.5 saniyede değil de 20 saniyede falan açılıyor. Ama 1 dakikada açılmıyor. Zaten her dakka elektrik de kesilecek hali yok.
Bu kadar takacağınıza öyle yapın rahat edin.
Haa. Bundan aylarca önce sistem alacak olup tavsiyemi isteyen kişilere ben "8Gb Ram alın ben öyle kullanıyorum" dediğim zaman bazı işgüzar arkadaşlar bana "Ne yapacak 8Gb RAM'i" diyorlardı. İşte bunu yapacak.. Oyunlardan çıkarken uzun süre beklemesinden tut sistemin rahat çalışmasına en çok etki eden şey RAM iken üstelik de RAM Fiyatları çok ucuz iken niye 8Gb RAM tavsiye etmeyeyim ki?
1 Yanıt Yanıtla
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ahmetkep 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Valla şu açılma olayına takılanları anlamıyorum.
Ben pc yi topladığımdan beri kapatırken güç düğmesini UYKU olarak ayarladım.
Düğmeye basıyorum ve gidiyorum. Yaklaşık 30 saniyede kapanıyor. Tabi kapanırken uzun kapanması benim için önemli değil. Zaten gitmiş oluyorum. Uzun kapanmasının da sebebi var.

Sonra geldiğim zaman klavyeden bir tuşa basıyorum ve bilgisayar 2.5 saniyede açılıyor. Üstelik tüm programlarım da açık oluyor. Hatta onu geçtim Film falan açık bıraktıysam ona bile kaldığım yerden devam edebiliyorum.

Diyeceksiniz ki elektrik kesilirse..
İşte kapanırken bu yüzden 30 saniye sürüyor. Elektrik kesilirse sürdür diye yazı çıkıyor ve 2.5 saniyede değil de 20 saniyede falan açılıyor. Ama 1 dakikada açılmıyor. Zaten her dakka elektrik de kesilecek hali yok.

Bu kadar takacağınıza öyle yapın rahat edin.

Haa. Bundan aylarca önce sistem alacak olup tavsiyemi isteyen kişilere ben "8Gb Ram alın ben öyle kullanıyorum" dediğim zaman bazı işgüzar arkadaşlar bana "Ne yapacak 8Gb RAM'i" diyorlardı. İşte bunu yapacak.. Oyunlardan çıkarken uzun süre beklemesinden tut sistemin rahat çalışmasına en çok etki eden şey RAM iken üstelik de RAM Fiyatları çok ucuz iken niye 8Gb RAM tavsiye etmeyeyim ki?

bu meret sadece açılış hızına yardım etmiyor.program oyun yüklemeleri yarı yarıya farkediyor.internette 50 tane sayfa açsan banamısın demiyor.8 gb ram yerine günümüz için konuşuyorum SSD+ 3 gb ram , mekanik disk + 8 gb ramden daha iyi performans verir.Ayrıca erişim süreside mekanik disklere göre 10-14 kat daha hızlı.Düşük güç tüketimi ve bozulma riskinide hesaba katarsak SSD almak en mantıklısı..bir düşün bakalım ram niye ucuzda ssd pahalı ?
1 Yanıt Yanıtla +3
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acbold 7 yıl
Smart response teknolojisi için yeterli bir ürün, SATA II olması ve düşük kapasiteli olması fiyatını düşürüyor,direk olarak smart response için çıkarılmış bir disk.Başarılı buluyorum fakat fiyatıda önemli.
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halitozbasli 7 yıl
Sata 2 de olsa yazmada okumada 100mb sn fark attıryor ki buda pcnin dakikada degilde 20sn acılması demek. Asıl sorun 30gb olması win 7 22 gb yer kaplıyor office di ek programdı bu ssd anında dolar en az 60 gb olmalı ona bile fazladan 1 oyun atabiliyorsun..
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jibe 7 yıl
Yıl 2012 olmuş hala SSD piyasası tam oturmuş deil kaç yıl daha beklememiz gerekiyor şu teknolojiyi damla damla verdiklerine lafım yok ama SSD çok elzem bir teknoloji bari bunda istisna olsun... işlemci+ram+ekran kartı senkronizasyonunu çok iyi bir şekilde tamamlatıyor.
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aspirin_00 7 yıl
ben olsam sata 2 değil 3 lülerden alırım ileriye dönük yatırım.. bence sata 2 gereksiz çok gereksiz... değmez
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ahmetkep 7 yıl aspirin_00
aspirin_00

ben olsam sata 2 değil 3 lülerden alırım ileriye dönük yatırım.. bence sata 2 gereksiz çok gereksiz... değmez

Kralım bunlar fakir insanlar için.yoksa sata 2 ne ki ! pehh
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34istanbul34 7 yıl
tanıtmak iyi güzelde fiyatları da aşağı çekseler biz de kullanabilsek
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