A-Data 30GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü tanıttı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Tayvan merkezli bellek üreticisi A-Data, Intel'in Smart Response teknolojisi ile yaygınlaşmaya başlayan SSD bellekleme teknolojisi için hazırladığı düşük kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu. S396 model taşıyan ve 25nm fabrikasyon süreciyle üretilen MLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı 30GB kapasiteli depolama sürücüsü ile işletim sistemi ve en sık kullandıkları uygulamaları hızlı bir şekilde çalıştırılması, depolama içinse bu sürücünün yanında yüksek kapasiteli sabit disk kullanılması yönünde bir planlama yapılmış durumda.
SATA-II arabirimini kullanan yeni sürücüde hedeflenen kullanım senaryonlarında yüksek verimlilik sunulabilmesi adına 4KB transfer hızlarının optimize edildiği ifade ediliyor. 4K rastgele yazma performansı 44000 IOPS olarak açıklanan yeni sürücünün okuma ve yazma hızları ise sırasıyla 280MB/saniye ve 250MB/saniye. Kullandığı kontrolcünün detayları açıklanmayan ancak TRIM desteğine sahip olduğu belirtilen 2.5-inç boyutundaki sürücü ile 3.5-inç dönüştürme adaptörü ve özel uygulama koplayama yazılımı da sunuluyor.
Yakında piyasaya çıkması beklenen A-Data S396'nın fiyatı ise açıklanmadı.
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Ben pc yi topladığımdan beri kapatırken güç düğmesini UYKU olarak ayarladım.
Düğmeye basıyorum ve gidiyorum. Yaklaşık 30 saniyede kapanıyor. Tabi kapanırken uzun kapanması benim için önemli değil. Zaten gitmiş oluyorum. Uzun kapanmasının da sebebi var.
Sonra geldiğim zaman klavyeden bir tuşa basıyorum ve bilgisayar 2.5 saniyede açılıyor. Üstelik tüm programlarım da açık oluyor. Hatta onu geçtim Film falan açık bıraktıysam ona bile kaldığım yerden devam edebiliyorum.
Diyeceksiniz ki elektrik kesilirse..
İşte kapanırken bu yüzden 30 saniye sürüyor. Elektrik kesilirse sürdür diye yazı çıkıyor ve 2.5 saniyede değil de 20 saniyede falan açılıyor. Ama 1 dakikada açılmıyor. Zaten her dakka elektrik de kesilecek hali yok.
Bu kadar takacağınıza öyle yapın rahat edin.
Haa. Bundan aylarca önce sistem alacak olup tavsiyemi isteyen kişilere ben "8Gb Ram alın ben öyle kullanıyorum" dediğim zaman bazı işgüzar arkadaşlar bana "Ne yapacak 8Gb RAM'i" diyorlardı. İşte bunu yapacak.. Oyunlardan çıkarken uzun süre beklemesinden tut sistemin rahat çalışmasına en çok etki eden şey RAM iken üstelik de RAM Fiyatları çok ucuz iken niye 8Gb RAM tavsiye etmeyeyim ki?
bu meret sadece açılış hızına yardım etmiyor.program oyun yüklemeleri yarı yarıya farkediyor.internette 50 tane sayfa açsan banamısın demiyor.8 gb ram yerine günümüz için konuşuyorum SSD+ 3 gb ram , mekanik disk + 8 gb ramden daha iyi performans verir.Ayrıca erişim süreside mekanik disklere göre 10-14 kat daha hızlı.Düşük güç tüketimi ve bozulma riskinide hesaba katarsak SSD almak en mantıklısı..bir düşün bakalım ram niye ucuzda ssd pahalı ?
Kralım bunlar fakir insanlar için.yoksa sata 2 ne ki ! pehh