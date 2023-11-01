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    Dünyanın ilk USB 4 harici SSD piyasaya çıktı: 3 saniyede 10 GB 4K video aktarımı

    USB 4 harici SSD’ler artık piyasaya girmeye başlıyor. ADATA, sadece 3 saniye içinde 10 GB 4K video aktarabilen dünyanın ilk USB4 harici SSD'sini piyasaya sürdü.
    ADATA dünyanın ilk USB 4 harici SSD piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    USB 4'ün sahneye çıkması ve USB 3'ten daha hızlı ve daha performanslı bir standarda geçişin başlaması sadece bir zaman meselesiydi. USB 4 halen “yeni nesil” bir teknoloji olsa da standardın giderek yaygınlaştığını görmeye başlıyoruz. ADATA'nın USB4 SE920 harici SSD'sinin gelişiyle birlikte yeni USB 4 teknolojisini kullanan ilk harici depolama çözümüne de artık sahibiz.

    Dünyanın ilk USB 4 harici SSD'si

    Thunderbolt 3 ile 4'ü destekleyen ve USB 3.2 ile USB 2.0 ile geriye dönük uyumlu olan ADATA'nın USB4 SE920 harici SSD'si, tam USB4 modunda saniyede 3.800 MB/s'ye kadar çıkabiliyor. Yeni nesil USB4 aktarım arayüzü sayesinde 10 GB'lık 4K yüksek çözünürlüklü bir videonun aktarımı yaklaşık 3 saniyede tamamlanabiliyor. En yüksek hızı 2.000MB/sn olan USB 3.2 Gen2 x2 ile karşılaştırıldığında USB4 ve ADATA SE920 genel hızda %90'lık bir artış sunuyor.

    ADATA dünyanın ilk USB 4 harici SSD piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Masaüstü alanında ve PCIe Gen5 SSDS'lerde gördüğümüz gibi, harici bir SSD modeli de 40 Gbps'ye kadar hızlara ulaşmak için beraberinde ısınma sorunuyla birlikte geliyor. İyi haber şu ki ADATA USB4 SE920 harici SSD, kullanım sırasında hava sirkülasyonunu artırmak için basit bir dokunuşla uzatılabilen bir kasa ve mikro fan ile tescilli aktif soğutma çözümüne sahip.

    1TB ve 2TB seçeneklere sahip USB4 SE920 harici SSD, PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi konsolların yanı sıra Android, Mac OS ve Windows ile de uyumlu durumda. Ancak unutmamak gerekir ki eğer bağlanılacak port ve cihaz USB 4 standardında değilse harici SSD, geri dönük uyumluluk sayesinde daha düşük hızlarda çalışacaktır. 105 x 64.2 x 15.9mm ebatlara ve 181 gram ağırlığa saihp olan harici SSD’nin fiyatı ise şimdilik belirsiz.

    Kaynakça https://www.adata.com/au/consumer/category/external-ssds-and-hard-drives/external-solid-state-drive-se920/?tab=description https://www.tweaktown.com/news/94118/adata-launches-the-worlds-first-usb4-external-ssd-can-transfer-10gb-4k-video-in-3-seconds/index.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 21 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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