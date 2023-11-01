Dünyanın ilk USB 4 harici SSD piyasaya çıktı: 3 saniyede 10 GB 4K video aktarımı

Dünyanın ilk USB 4 harici SSD'si
Thunderbolt 3 ile 4'ü destekleyen ve USB 3.2 ile USB 2.0 ile geriye dönük uyumlu olan ADATA'nın USB4 SE920 harici SSD'si, tam USB4 modunda saniyede 3.800 MB/s'ye kadar çıkabiliyor. Yeni nesil USB4 aktarım arayüzü sayesinde 10 GB'lık 4K yüksek çözünürlüklü bir videonun aktarımı yaklaşık 3 saniyede tamamlanabiliyor. En yüksek hızı 2.000MB/sn olan USB 3.2 Gen2 x2 ile karşılaştırıldığında USB4 ve ADATA SE920 genel hızda %90'lık bir artış sunuyor.
1TB ve 2TB seçeneklere sahip USB4 SE920 harici SSD, PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi konsolların yanı sıra Android, Mac OS ve Windows ile de uyumlu durumda. Ancak unutmamak gerekir ki eğer bağlanılacak port ve cihaz USB 4 standardında değilse harici SSD, geri dönük uyumluluk sayesinde daha düşük hızlarda çalışacaktır. 105 x 64.2 x 15.9mm ebatlara ve 181 gram ağırlığa saihp olan harici SSD’nin fiyatı ise şimdilik belirsiz.Kaynakça https://www.adata.com/au/consumer/category/external-ssds-and-hard-drives/external-solid-state-drive-se920/?tab=description https://www.tweaktown.com/news/94118/adata-launches-the-worlds-first-usb4-external-ssd-can-transfer-10gb-4k-video-in-3-seconds/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.