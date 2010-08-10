Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

A-Data N004: İki farklı arabirime sahip SSD

Depolama çözümleri üreticilerinden A-Data, bilgisayar kullanıcılarının hem harici hem de dahili olarak kullanabileceği SSD'lerini duyurdu.
8 yıl
8,3b
1
2
Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Depolama çözümleri üreticilerinden A-Data, bilgisayar kullanıcılarının hem harici hem de dahili olarak kullanabileceği SSD'lerini duyurdu. A-Data N004 kod adıyla üretilecek olan SSD'ler harici kullanım için USB 3.0 dahili kullanım için de SATA 3 Gb/s arabirimi yer alıyor. Sahip olduğu iki farklı arabirimiyle dikkat çeken N004'ün iki farklı kullanımda da yüksek performans sunucağı ifade edildi. 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasitede üretilecek olan SSD'lerin 200 MB/s okuma ve 170 MB/s yazma hızlarını sahip olacağı açıklandı. A-Data'nın USB 3.0 ve SATA 3 Gb/s arabirimlerini aynı anda sunduğu SSD'leri N004'ün piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 8 yıl
oldukça güzel bir çözüm.. ister dahili ister harici kullan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
OCZ - BİGBOY - CORSAİR vb. FİRMALAR PİYASADA ama a-data nın çıkardığı ürüne bak , çok iyi. okuma yazma belki normal ama ileri bağlantı çözümleri açısından takip edilmesi gereken bir ürün. nasılsa 880g anakartlar artık 200 tl lere indi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim