A-Data N004: İki farklı arabirime sahip SSD

Depolama çözümleri üreticilerinden A-Data, bilgisayar kullanıcılarının hem harici hem de dahili olarak kullanabileceği SSD'lerini duyurdu. A-Data N004 kod adıyla üretilecek olan SSD'ler harici kullanım için USB 3.0 dahili kullanım için de SATA 3 Gb/s arabirimi yer alıyor. Sahip olduğu iki farklı arabirimiyle dikkat çeken N004'ün iki farklı kullanımda da yüksek performans sunucağı ifade edildi. 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasitede üretilecek olan SSD'lerin 200 MB/s okuma ve 170 MB/s yazma hızlarını sahip olacağı açıklandı. A-Data'nın USB 3.0 ve SATA 3 Gb/s arabirimlerini aynı anda sunduğu SSD'leri N004'ün piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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