Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

A-Data, S596 Turbo serisi yeni SSD'lerini satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,8b
1
4
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

A-Data ilk defa Computex 2010 fuarında tanıttığı S596 Turbo serisi yeni SSD sürücülerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. JMicron JMF616 kodlu NAND flash kontrolcüsünü kullanan yeni SSD sürücülerde, MLC (Multi Levell Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer verildiği belirtiliyor. 2.5-inç boyutunda olan Alüminyum kasalı yeni sürücüler, yüksek performans için 128MB tampon bellek birimiyle donatılmışlar. SATA-II ara birimiyle uyumlu olan ve uzun süreli kullanımda optimum performans için TRIM desteği sunan yeni SSD'ler, 210MB/saniye okuma ve 160MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar.

A-Data'nın S596 Turbo serisi yeni SSD sürücüleri, 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere dört farklı depolama kapasitesiyle ve üç yıllık garanti ile kullanıma sunulacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fatihcanery 9 yıl
talancı benim hdd ile 32 snyede açıyorum bilgisayarı :) çokta tokatlamamış yani :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
parameskalp 9 yıl
piyasada fazlalaşması iyi ancak çok ucuzlamadı. biraz daha sayıları artmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
...TALANCI... 9 yıl
Bence böyle ürünlerin piyasada yaygınlaşması çok iyi. Hem fiyat olarak daha uygun ssd bulunabilirliği artar,hem de çeşitler arttığı için kullanıcıların seçme özgürlüğü oluşur. Mesela geçenlerde DH'de bi SSD incelemesi vardı. Çok haoşuma gitmişti. Özelleikle Mekanik diskleri nasıl tokatladığını hala unutamıyorum.

Yahu 64 Bit windows 7 sadece 30 saniyede açılıyodu. Muazzam bişi bu SSD diskler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgaciik 9 yıl
Fiyat ne olacak ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim