A-Data, S596 Turbo serisi yeni SSD'lerini satışa sunuyor

A-Data ilk defa Computex 2010 fuarında tanıttığı S596 Turbo serisi yeni SSD sürücülerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. JMicron JMF616 kodlu NAND flash kontrolcüsünü kullanan yeni SSD sürücülerde, MLC (Multi Levell Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer verildiği belirtiliyor. 2.5-inç boyutunda olan Alüminyum kasalı yeni sürücüler, yüksek performans için 128MB tampon bellek birimiyle donatılmışlar. SATA-II ara birimiyle uyumlu olan ve uzun süreli kullanımda optimum performans için TRIM desteği sunan yeni SSD'ler, 210MB/saniye okuma ve 160MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar.

A-Data'nın S596 Turbo serisi yeni SSD sürücüleri, 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere dört farklı depolama kapasitesiyle ve üç yıllık garanti ile kullanıma sunulacak.