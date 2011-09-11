A-Data'dan 120GB kapasiteli yeni SSD sürücü; S510

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden A-Data, ürün gamına maliyet odaklı yeni bir SSD depolama sürücüsü ekledi. S512 model adını taşıyan 2.5-inç boyutundaki sürücü 120GB depolama kapasitesi sunuyor. SandForce firmasının SF-2200 serisi NAND Flash bellek kontrolcüsü ve MLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı SATA-III uyumlu SSD, 550MB/saniye okuma ve 510MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.

4k yazma performansı 85.000 IOPS'a ulaşan A-Data S510 aynı zamanda TRIM desteği de sunuyor. Kutu içeriğine 2.5-inç > 3.5-inç dönüştürü adaptörün de eklendiği A-Data S510'unun üç yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesi beklenirken, son kullanıcılar için belirlenen tavsiye edilen nihai satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.