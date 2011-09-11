A-Data'dan 120GB kapasiteli yeni SSD sürücü; S510

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden A-Data, ürün gamına maliyet odaklı yeni bir SSD depolama sürücüsü ekledi. S512 model adını taşıyan 2.5-inç boyutundaki sürücü 120GB depolama kapasitesi sunuyor. SandForce firmasının SF-2200 serisi NAND Flash bellek kontrolcüsü ve MLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı SATA-III uyumlu SSD, 550MB/saniye okuma ve 510MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.
4k yazma performansı 85.000 IOPS'a ulaşan A-Data S510 aynı zamanda TRIM desteği de sunuyor. Kutu içeriğine 2.5-inç > 3.5-inç dönüştürü adaptörün de eklendiği A-Data S510'unun üç yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesi beklenirken, son kullanıcılar için belirlenen tavsiye edilen nihai satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
640 ile 740$ arasındaki farkın sebebi bu tarz şeyler değil, sebep mevcut firmaların âdetleri ve kaymak yeme olayı, bir kaç ay içerisinde yarım TB diskler 4tane 128 yada 2 tane 256'lardan ucuz olacaktır ve bir hada asla tersine dönmeyecektir, doğalı bu, o zaman da kaymağı 1 TB ve üstü modellerden yiyeceklerdir. Şimdilik böyle geldi böyle gidiyor.
2tb olan modelleride var hocam hatta okuma ve yazma 2gb üstünde eğer büyük boyut düşünürseniz tavsiye ederim.Fiyatı 10bin dolardı galiba taksitle alırsınız.
Sagılar
iyide yarım tb lik olan 1 tane yer kaplicak dierleri 4 tane bunun mantığı bu sen yerim bol diyorsan 4 tane al :)
4tanesini Raid yaparsan 2000mb yazma okuma olcak Tekini alırsan 500mbHem ssd dedğin neki 10kilomu 500gram 500X4 2kg deresn çokmu Ortalama Duzey bir anakrtdada4.Tane sata3 Portu var
Hiç inanıyormusun bunun 2012 içinde olacağına bu sene düşecek dedik iyice fiyatları arttı