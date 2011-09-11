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A-Data'dan 120GB kapasiteli yeni SSD sürücü; S510

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,3b
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15
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden A-Data, ürün gamına maliyet odaklı yeni bir SSD depolama sürücüsü ekledi. S512 model adını taşıyan 2.5-inç boyutundaki sürücü 120GB depolama kapasitesi sunuyor. SandForce firmasının SF-2200 serisi NAND Flash bellek kontrolcüsü ve MLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı SATA-III uyumlu SSD, 550MB/saniye okuma ve 510MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.
4k yazma  performansı 85.000 IOPS'a ulaşan A-Data S510 aynı zamanda TRIM desteği de sunuyor. Kutu içeriğine 2.5-inç > 3.5-inç dönüştürü adaptörün de eklendiği A-Data S510'unun üç yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesi beklenirken, son kullanıcılar için belirlenen tavsiye edilen nihai satış fiyatı ise henüz açıklanmadı. 

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1963bursa 8 yıl
Arkadaşın birisi mantık hatası yapmış, RAID yapabildiğin seçeneğin fiyatı yüksek olur, 4 tane 128GB RAID yapılabilir pahalı olmalı, 1 tane yarım TB RAID yapılamaz, daha ucuz olmalıdır.
640 ile 740$ arasındaki farkın sebebi bu tarz şeyler değil, sebep mevcut firmaların âdetleri ve kaymak yeme olayı, bir kaç ay içerisinde yarım TB diskler 4tane 128 yada 2 tane 256'lardan ucuz olacaktır ve bir hada asla tersine dönmeyecektir, doğalı bu, o zaman da kaymağı 1 TB ve üstü modellerden yiyeceklerdir. Şimdilik böyle geldi böyle gidiyor.
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KalemKolik 8 yıl
bboy_murat
arkadaş haala 120 gb lerdemi bu ssd ler ne zaman tb leri görecez. 350-450 tl fiyatları var bari kaapasitesi yüksek olsun ki aldığımızda verdiğimiz paraya deysin.

2tb olan modelleride var hocam hatta okuma ve yazma 2gb üstünde eğer büyük boyut düşünürseniz tavsiye ederim.Fiyatı 10bin dolardı galiba taksitle alırsınız.
Sagılar
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murat61tr 8 yıl
arkadaş haala 120 gb lerdemi bu ssd ler ne zaman tb leri görecez. 350-450 tl fiyatları var bari kaapasitesi yüksek olsun ki aldığımızda verdiğimiz paraya deysin.
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spaydix 8 yıl
fiyat düşmesini beklemeyin bence normal hdd üreticileri işi bırakmadıktan sonra bunlar hep aynı fiyat seviyesinde çıkar sürekli .
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ßy Emre 8 yıl
550 mb/sn okuma yazma hızımı vay canına inanılmaz :D
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abdulmusavvir 8 yıl
Saitou'nun hakkı var, HDD'de kapasite büyüdükçe gb başı fiyat düşüyor, genelde her oem parçada böyle, toplu alım indirimi gibi bir durum, SSD'de niye tersi olsunki? Sonuçda aynı parçalar bunlar. Ben yer kazanmışım, kendime göre bir yerde kullanmışım bu üreticiyi ilgelindermez, isterse salata yaparım, bu fiyat arttırım sebebi mi şimdi?
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atheet 8 yıl
saitouhajime
Fiyatı söylemelerine gerek yok, bunun 4 tanesi yarım TB fiyatı 640$, direk tek parça yarım TB alırsanız 740$, ne kadar saçma bir olay. Çok alana indirim yerine bindirim yapıyorlar.

iyide yarım tb lik olan 1 tane yer kaplicak dierleri 4 tane bunun mantığı bu sen yerim bol diyorsan 4 tane al :)
1 Yanıt Yanıtla
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veto1214 8 yıl atheet
atheet

saitouhajime

Fiyatı söylemelerine gerek yok, bunun 4 tanesi yarım TB fiyatı 640$, direk tek parça yarım TB alırsanız 740$, ne kadar saçma bir olay. Çok alana indirim yerine bindirim yapıyorlar.


iyide yarım tb lik olan 1 tane yer kaplicak dierleri 4 tane bunun mantığı bu sen yerim bol diyorsan 4 tane al :)


4tanesini Raid yaparsan 2000mb yazma okuma olcak Tekini alırsan 500mbHem ssd dedğin neki 10kilomu 500gram 500X4 2kg deresn çokmu Ortalama Duzey bir anakrtdada4.Tane sata3 Portu var
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veleciraptor 8 yıl
Her yeni nanometrik küçülme ile üretim maliyeti azalıyor. Gelecek senenin öngörüsü GB başına 1$ satış fiyatı. Devrim yaratacak yeni bir üretim biçimi bulunana kadar nanometrik küçülmeleri bekleyip duracağız.
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KalemKolik 8 yıl
alito
fiyatların düşmesi için gelecek seneyi beklemeniz gerekecek. 2012 3. çeyrekte ssd fiyatlarında, üretim maliyetinin azalması ile birlikte ciddi düşüşler bekleniyor.

Hiç inanıyormusun bunun 2012 içinde olacağına bu sene düşecek dedik iyice fiyatları arttı
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alito 8 yıl
fiyatların düşmesi için gelecek seneyi beklemeniz gerekecek. 2012 3. çeyrekte ssd fiyatlarında, üretim maliyetinin azalması ile birlikte ciddi düşüşler bekleniyor.
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