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A-Data'dan 4GB kapasiteli yeni DDR3 bellek kiti

8 yıl
9,6b
1
6
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden A-Data, XPS serisi altında hazırladığı 4GB kapasiteli yeni bellek kitini duyurdu. 2GB formunda iki adet DDR3 bellek modülünden oluşan çift kanal formundaki yeni kit, kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak 1.35v, 1.5v ve 1.65v gibi farklı çalışma gerilimlerinde görev yapabiliyor. Standart çalışma frekansı 1333MHz olarak belirlenen bellek kitinin zamanlamaları ise XPG modu için 8-8-8-24, oyun modu içinse 9-9-9-24 olarak geliyor.

Yapısında yüksek kaliteli baskılı devre tasarımının kullanıldığı belirtilen yeni bellek kıiti için A-Data; "yüksek yoğunluk, düşük voltaj ve düşük erişim süresi ile sistem stabilitesi geliştiriliyor" açıklamasında bulundu. 4GB kapasiteli yeni bellek kitinin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


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JohnLord 8 yıl
Kaç Kuruş Acaba
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acosan 8 yıl
Ram'ın üzerindeki "Low Voltage" bir sticker'a benziyor. Çıkarırsınız, göz zevkiniz bozulmaz.
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hpoffijet 8 yıl
Güzel görünüyor :D
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OverClocK1ng 8 yıl
Rami çok güzel yapıyorlar. Çok hoş görünüyor. Bir de üzerine eşşek kadar Low Voltage diye etiket yapıştırmasalar ölecekler sanki. Sol alt köşeye daha ufak bir etiket falan yapıştırsalar da bari görünümünün içine etmeseler daha iyi olmazmıydı ? Yoook. İllâ tam da şekillerin üzerine yapıştırmaları lazım. Yoksa pislik yapmış olmazlar...
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fukox 8 yıl
bence pekte iyi görünmüyor
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artenis 8 yıl
ViewSonic sanki
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