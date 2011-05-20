A-Data'dan 4GB kapasiteli yeni DDR3 bellek kiti

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden A-Data, XPS serisi altında hazırladığı 4GB kapasiteli yeni bellek kitini duyurdu. 2GB formunda iki adet DDR3 bellek modülünden oluşan çift kanal formundaki yeni kit, kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak 1.35v, 1.5v ve 1.65v gibi farklı çalışma gerilimlerinde görev yapabiliyor. Standart çalışma frekansı 1333MHz olarak belirlenen bellek kitinin zamanlamaları ise XPG modu için 8-8-8-24, oyun modu içinse 9-9-9-24 olarak geliyor.

Yapısında yüksek kaliteli baskılı devre tasarımının kullanıldığı belirtilen yeni bellek kıiti için A-Data; "yüksek yoğunluk, düşük voltaj ve düşük erişim süresi ile sistem stabilitesi geliştiriliyor" açıklamasında bulundu. 4GB kapasiteli yeni bellek kitinin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.