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A-Data'dan USB 3.0 destekli harici depolama sürücüsü: NH03

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,1b
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3
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan merkezli depolama çözümleri üreticisi A-Data, USB 3.0 destekli ürünlerine bir yenisini daha ekliyor. Nobility serisi altında hazırlanan NH03 kod adlı harici depolama sürücüsü, daha iyi soğutma performansı ve daha düşük gürültü oranı için geliştirilen yenilikçi tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 150 x 48 x 178 boyutlarında ve 1 Kg ağırlığında 3,5-inç boyutundaki sürücü, 256-bit AES şifreleme özelliğine ve tek tuşla veri yedekleme yeteneğine sahip. USB 3.0 teknolojisinin yüksek aktarma performansı ile 140MB/saniye hızında veri transfer edebilen harici depolama sürücü 1TB, 1,5TB ve 2TB olmak üzere en azından ilk etapta üç farklı kapasite seçeneği ile kullanıma sunulacak.

Üç yıllık garanti ile gelecek olan A-Data NH03 serisi USB 3.0 destekli harici depolama sürücülerinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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vidoko 9 yıl
daha usb 2.0 belleklerin doğrudürüst ucuz fiiyata 60mb yazma hızı yok 3.0 çıkartıyorlar..
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acbold 9 yıl
+ 3.0 pci ex kart takılacak anakarta.masraf da masraf
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serranoyan 9 yıl
Disklerini kullanmadım, ilk ihtiyaç duyduğumda da almak isterim. Estetik olarak bakıyorum, gerçekten çok güzel. Birde içinde hangi markayı kullandığını bilmek isterim?
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