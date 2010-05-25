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A-Data'dan 2000MHz'de çalışan XPG serisi performans bellekleri

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen bellek üreticilerinden A-Data, yüksek performans tutkunları, oyuncular ve hız aşırtma meraklıları için XPS serisi iki yeni bellek kiti hazırladı. Intel X58, P55 ve H55 çipsetli anakartlar için hazırlanan Gaming Series DDR3-2000G ve Gaming Series DDR3-2000G v2.0 isimli yeni bellek kitleri tercih edilecek versiyonuna göre 4GB ( 2x 2GB) ve 6GB (3x 2GB) olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile kullanıma sunuluyorlar.

Standart olarak 2000MHz'de görev yapan ve 1.55v ile 1.75v gerilimlerinde 9-9-9-24 zamanlamalarıyla gelen yeni bellek kitleri arasındaki temel fark olaraksa, Gaming Series DDR3-2000G v2.0 kitlerde, bakır yoğunluğu arttırılmış (2oz, 57 gram) baskılı devre kullanılması gösteriliyor. A-Data tarafından ömür boyu garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulacak yeni bellek kitleri için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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tarkancek 9 yıl
başarılı bellek 2000mhz cl9 da cabasıı...:)
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Tolgá 9 yıl
bu gidişle 2000mhz ler standart olcak 1600mhzden sonra
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Batuist 9 yıl
evet gerçekten iyimiş.. ama artık 2 yollu bellekler yerine artık GDDR5 gibi 4 yollu bellek üretmek için çaba harcasalar.. bunlarında sınırlarına yaklaşıldı gibi..
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