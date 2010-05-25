A-Data'dan 2000MHz'de çalışan XPG serisi performans bellekleri

Önde gelen bellek üreticilerinden A-Data, yüksek performans tutkunları, oyuncular ve hız aşırtma meraklıları için XPS serisi iki yeni bellek kiti hazırladı. Intel X58, P55 ve H55 çipsetli anakartlar için hazırlanan Gaming Series DDR3-2000G ve Gaming Series DDR3-2000G v2.0 isimli yeni bellek kitleri tercih edilecek versiyonuna göre 4GB ( 2x 2GB) ve 6GB (3x 2GB) olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile kullanıma sunuluyorlar.

Standart olarak 2000MHz'de görev yapan ve 1.55v ile 1.75v gerilimlerinde 9-9-9-24 zamanlamalarıyla gelen yeni bellek kitleri arasındaki temel fark olaraksa, Gaming Series DDR3-2000G v2.0 kitlerde, bakır yoğunluğu arttırılmış (2oz, 57 gram) baskılı devre kullanılması gösteriliyor. A-Data tarafından ömür boyu garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulacak yeni bellek kitleri için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.