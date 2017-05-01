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AKN ve Kota'da yeni gelişmeler: Turkcell'den basın açıklaması

1 Mayıs 2017 ile birlikte devreye giren BTK düzenlemeleri, operatörler tarafından uygulanmaya başladı. Ancak yeni tarifeler, kota uygulamasının yeniden başlaması gibi gelişmeler var, işte son detaylar
2 yıl
60,5b
1
85
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs 2017 itibariyle ülkemizdeki tüm servis sağlayıcılar, gece 02:00 ile sabah 08:00 arasındaki internet kullanımını kotaya yansıtamayacak. Aynı zamanda yapılan düzenleme gereği kota aşımında uygulanan hız düşürme işlemi, tarifeye göre farklılık gösterecek. Hemen aşağıdaki tablo kapsamında kendi tarifinize uygun hızı bulabilir, karşılaştırma yapabilirsiniz.
AKN ve Kota'da yeni gelişmeler: Turkcell'den basın açıklaması
 
Turkcell Superonline
Gerek forumlarımızda, gerekse de sosyal medyada elden ele dolaşan "iç yazışma" dökümanı son iki gündür çokça tartışıldı. Kota aşımında her 1GB için 1TL talep edileceği başta olmak üzere çeşitli iddialarda bulunan bu döküman, ne güzel ki Turkcell Superonline tarafından  yalanlanmış oldu. Site ve forumumuzu yakından takip eden şirket, gerçekleştirdiği geniş kapsamlı iç araştırma sonucunda, bu dökümanın sahte olduğunu ve hiç bir geçerliliğinin olmadığı paylaştı. Hatta Turkcell Superonline, hali hazırda yaptıkları tek düzenlemenin, BTK'nın isteklerini kullanıcılara yansıtmak olduğunu, bunun dışında her şeyin dün olduğu gibi devam ettiğini, asılsız iddialaraysa kulak verilmemesini söyledi.
Hatta Turkcell Superonline'dan gelen basın bülteni şu şekilde;
"Kamuoyuna duyurulur
Adil Kullanım Koşulları (AKK) aşımında ekstra ücretlendirme yapılacağına dair internette ve sosyal medyada yayılan asılsız haberlerin artması sebebiyle Turkcell olarak kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı duyuyoruz.
Bilindiği üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere AKK’ya tabi olan tüm internet (Fiber ve xDSL) paketlerinde değişikliğe gidilmesine karar vermiştir. BTK’nın bu kararında, AKK geçildikten sonra dahi internet kullanıcılarının minimum veri indirme hızlarının, bulundukları *tarifeye/pakete göre kademeli olarak belirleneceği ifade edilmiştir.
Turkcell olarak sunduğumuz paketlerimizde, sosyal medya ve internetteki haberlerde yer aldığı gibi BTK’nın yeni mevzuatına göre belirlenen hız kademeleri geçildikten sonra tüketilen her 1 GB için ekstra ücret talep edilmesi şeklinde bir karar ya da uygulama bulunmamaktadır.
Ayrıca hem Fiber hem xDSL’de 02.00-08.00 saatleri arasında gerçekleştirilen internet kullanımları AKK’ya dahil edilmeyecek ve söz konusu zaman dilimlerinde AKK’nın aşılıp aşılmadığına bakılmaksızın AKK kullanımları sonrası hız kısıtları uygulanmayacaktır.
AKK hakkında yapılan tüm işlemler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararlarıyla sınırlıdır. Operatörlerin bu konu hakkında herhangi bir tasarruf yetkisi bulunmadığı gibi özellikle Turkcell’in müşteri memnuniyet prensipleri gereğince mevcut müşterilerimizin kontratlarında yer alan şartları kötüleştirecek bir davranışta bulunmamız söz konusu olamaz.
Mevcut fiber tarifelerimiz ise aynen geçerliliğini korumaktadır. Kotasız (limitsiz) internet kullanmak isteyen müşterilerimizin interneti Turkcell fiber kalitesinde deneyimleyebilmesi için 1 Mayıs itibarıyla mevcut tarifelerimize ek olarak fiber Platin paketleri kullanıma sunduk. 25 mbps’lik giriş paketimizi daha rahat satın alınabilir kılmak için de 89 TL olarak fiyatlandırdık.
Özellikle belirtmek isteriz ki kamuoyunda oluşan yanlış algının aksine AKK noktası geçildikten sonra yapılan veri tüketimleri için faturaya ek bir ödeme yansıtılmamaktadır.
Müşterilerimizin Turkcell kampanyaları hakkında sadece Turkcell tarafından yapılan açıklamalara itibar etmelerini; mevcut, satışta olan tarife ve kampanyalarımızı web sitemiz www.turkcell.com.tr’den takip etmelerini önemle rica ederiz.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklamamız bilgilerinize sunulmuştur.
Kablonet
Ne yazık ki yapılan düzenleme büyük tepki topladı. Tarifelerinde yaygın olarak kota uygulamasına başlayan Kablonet, tarifeye göre değişen 5GB ile 500GB arasında kota kullanımı devreye sokarken, kota aşımına yönelik olarak ek kullanım ücreti adı altında her bir ekstra Gigabyte kullanımı için de 2TL talep ediyor. Kablonet aynı zamanda sınırsız tarifeler de sağlıyor. İndirme hızı 10Mbps'e, yükleme hızı ise 1Mbps'e kadar olan limitsiz tarife de fiyat aylık 99.99TL olarak belirlenmiş durumda. Dileyen kullanıcılar 100Mbps'ye kadar indirme ve 4Mbps'ye kadar yükleme hızlarından 499.99TL ödemek kaydıyla yararlanabiliyor.
AKN ve Kota'da yeni gelişmeler: Turkcell'den basın açıklaması
 
Açıkçası 2017 koşullarında ve bilgi toplumu olma hedefi çerçevesinde, bu şekilde kota uygulaması ve kota aşım bedellerinin şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattığını ayrıca can sıkıcı ve büyük üzüntü verici olduğunu paylaşmak istiyoruz. Umuyoruz ki bir Türksat hizmeti olan Kablonet hızlı bir şekilde geri adım atar ve kullanıcı memnuniyetini daha üst seviyelere taşıyacak tarifelerle adından bahsettirir. 
Bir detayın daha altını çizmekte fayda var. Görünen o ki kimi kullanıcılar, yapılan operatör bazlı tarife düzenlemelerinin, kullandıkları mevcut tarifeye yansıtılacağını düşünmüş. Ancak sözleşmesi devam eden hiç bir kullanıcı, olumsuz anlamda herhangi bir değişimden etkilenmeyecektir, bunu da not düşmüş olalım. Hemen altta bugün gerçekleştirdiğimiz ve konu hakkındaki son gelişmeleri tartışığımız canlı yayını izleyebilirsiniz.

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Soul741 2 yıl en beğenilen
Turkcell'de "kandırılmış".
Açık konuşalım, o belge sahte felan değil. Mühürlü, adresli, isimli gayet net bir belge. Turksat içinde aynı şekildeki belge yayıldı ve gerçek olduğu ortaya çıktı. Gözden kaçıranlar vardır belki:
telkoder.org.tr/...
Bu linktede görebileceğiniz üzere, Türksat ile Süperonline arasında doğrudan bir iletişim var. Yani 1 Mayıs öncesi bu iki firmanın anlaştığı açık. Hatta bence bu iki firma diğer Telkoder bünyesindeki firmalara ve Türk Telekom'a da bu tarifeler konusunda anlaşma yapmaya çalışmıştır. Aral konusunu bilenler bununda yaşanmış olabileceğini tahmin eder.
Özetle, Turkcell verilen tepkiler sonucu kararını değiştirmiştir. Turksat zaten oldukça az olan kullanıcı kitlesini bu kampanyalarla kaybedecektir. Bana göre büyük başarı elde ettik. 2019'a kadar bu işin peşini bırakmamamız gerekli. Yoksa bu kan emici firmalar bizi daha çok kazıklamaya çalışacaklardır.
Turkcell'de "kandırılmış".Açık konuşalım, o belge sahte felan değil. Mühürlü, adresli, isimli gayet net bir belge. Turksat içinde aynı şekildeki belge yayı...
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1 Yanıt Yanıtla +203
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pro-üye 2 yıl
Erdi abi böyle güzel bi tatil gününde bu yazı ile uğraştgın için teşekkürler. Umarım Mesut bey bunu karşılıksız bırakmaz :)
4 Yanıt Yanıtla +120
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Kygo2 2 yıl
Çok saçmaladıklarını kendileri de anladı tabi, dediler biz ne yapıyoruz !! benim merak ettiğim en başından beri böyle tepkiler gelmeseydi böyle bir açıklama gelir miydi? bence hayır.
Çok saçmaladıklarını kendileri de anladı tabi, dediler biz ne yapıyoruz !! benim merak ettiğim en başından beri böyle tepkiler gelmeseydi böyle bir açıklama ge...
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DH Misafiri 1 yıl
Bence kötü bir karşılaştırma olmuş. Fiyatları kıyaslayacaksanız doğru düzgün kıyaslayın. Süperonline da AKN li sadece internet 60 TL den başlıyor. Kablonet in Akıllı Sınırsız tarifeleri çok mantıklı.
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System Lord 2 yıl
superonline.net/...
arkadaşlar turkcell in fbier paketinde kota ve akk yok .. evimde desteklenmiyor fiber lanet olsun
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montevo 2 yıl
günahımı vermem kusura bakmayın da
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IceDeathR 2 yıl
Dsmart Abonesiyim 25 Mbit fiber kullanıyorum. 1 Mayıstan sonra hızımın 16 mbit'e düşmesi gerekirken indirme hızı 300kb alıyorum. İndirme hızı ile gezinme hızını ayırıp yeni bir numara mı yaptılar diye insan huylanmıyor değil? Dsmart'ı aradım operatör o kadar yoğun ki numaramı kaydedip aranacaksınız dediler.! Gerçekten ufak şeylerle mide bulandırmayı çok seviyorlar.!!!!!!!!
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hanox 2 yıl
yetkililerle konuşuyorsun öyle bir şey yok diyor ama tedirginlik hala sürüyor.
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DH Misafiri 2 yıl
Arap yağı bol bulunca Kablo net ise MÜŞTERYİ BOL BULUNCA ne yapacağını şaşırıp yoldan çıkmış sapkın bir kamikaze olmuş.
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DH Misafiri 2 yıl
Merhabalar.
Diyelim ki ay içerisinde akn noktasına ulaştık ve hızımız düştü. Peki 02.00 ile 08.00 arasında bir indirme yaparken benim hızım normal hızında mı olacak, yoksa akn ulaştığım hız üzerinden mi indirme yapacağım?
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DH Misafiri 2 yıl
i love you turknet
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lifeisunfare 2 yıl
bu gece denedim indirmelerim kotama eklenmiş. ttnet.
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cekkes 2 yıl
2 ve 8 Saatleri arasında ki indirmeler sözde kotaya yansımıycaktı saat şu an 2:33 ve 4.5mb ile indirme yaparken şu an itibariyle 1.6mb ile indirme yapıyorum yani kotama yansımış ki hızım düştü
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