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AMD 3. nesil Ryzen işlemcilerini görücüye çıkardı: %13 IPC artışı, 12 çekirdek ve daha fazlası

AMD nihayet aylardır sızıntılardan takip ettiğimiz 3. nesil Ryzen işlemcilerini Computex 2019’da düzenlediği etkinliğinde tanıttı. Yongalar heyecan verici detaylara sahip.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
8,3b
1
40
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD Computex 2019’da düzenlediği kısa etkinlikte 7 nm üretim bantlarından geçen yeni Ryzen yongalarına dair bazı detayları paylaştı. Modeller kayda değer performans artışı sunarken enerji verimliliği konusunda da yine taviz vermiyor.

Ryzen 9 3900X 

Tepe modelle başlayacak olursak, karşımıza Ryzen 9 3900X çıkıyor. 12 çekirdek 24 izlekli yonga toplamda 70 MB’lık önbellekle desteklenirken, 3.8 GHz’den 4.6 GHz’e kadar yükselebiliyor.
AM4 soketindeki işlemcinin fiyatı ise 500$ olarak belirlenmiş. Önbelleğin 6 MB’ı L2 seviyesinde konumlandırılan model 24 PCIe 4.0 kanalı da sağlayabiliyor ki bunun 16’sı GPU’ya, 4’ü depolama birimlerine ve 4’ü de yongasetine ayrılmış durumda. Ek olarak işlemcinin 2 kümeden oluştuğunu da belirtelim.
İşlemcinin Intel tarafındaki karşılığı Core i9-9920X işlemcisi 1199$ tavsiye edilen satış fiyatına sahip ve AMD’nin sunumuna göre Ryzen 9 3900X’den tek çekirdekte %14 geride iken çoklu çekirdek senaryolarında ise %6 kadar geride kalıyor. Tabi TDP avantajına değinmeden geçmek olmaz. AMD burada da 165 watt’a karşılık 105 watt’la rakibini zorlayacak gibi duruyor.
AMD 3. nesil Ryzen işlemcilerini görücüye çıkardı: %13 IPC artışı, 12 çekirdek ve daha fazlası
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Gözlerimiz sunuda 16 çekirdekli işlemciyi aradı ancak şu anlık herhangi bir bilgi mevcut değil. Görünüşe göre AMD bu çözümüyle ilgili ilerleyen dönemdeki gelişmelere göre bir strateji izleyecek.

Ryzen 7 3700X verimliliğiyle iddialı

Sıradaki işlemcimiz Ryzen 7 3700X. Model tek zar altıdna 8 çekirdek 16 izleğiyle 3.6 GHz’den 4.4 GHz’e kadar yükselebiliyor. 4 MB L2 tampon belleğe ve 36 MB büyüklüğünde L3 önbelleğe sahip yonga sunumda Core i7 9700K ile kıyaslamasında 4806 puan alarak 3726 puan alan rakibine bir hayli fark attı.
AMD 3. nesil Ryzen işlemcilerini görücüye çıkardı: %13 IPC artışı, 12 çekirdek ve daha fazlası
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Ryzen 7 3700X önümüzdeki dönemde fiyatı-performansı ve verimliliğiyle çok konuşulacağa benziyor. Zira model tüm bunları 65 watt TDP ile, rakibinden %40 daha az güç tüketerek yapıyor ve 329$’dan satışa sunulacak.

Ryzen 7 3800X 

Ryzen 7 3800X ise Ryzen 7 2700X’in yerini almaya gelecek model olarak karşımıza çıkıyor. İşlemci 3700X ile benzer teknik detaylara sahipken çalışma frekansı kanadında farklılaşıyor. 3.9 GHz’den 4.5 GHz’e yükselebiliyor ki bu ve daha yüksek frekanslara çıkabilme olasılığının bir bedeli olarak termal dizayn gücü 105 watt olarak belirlenmiş. Fiyat etiketi olarak 399$ belirlendiğini de ekleyelim.

Bütçe dostu işlemciler klasmanında ise bizi Ryzen 5 ailesi karşılıyor. 6 çekirdek 12 izlekli modeller 200 dolar bantındaki fiyatlandırmasıyla kısıtlı bütçelerde tercih edilebilecekler listesinde kendisine yer ediniyor. Ryzen 5 3600 3.6 GHz’den 4.2 GHz’e yükselebilirken önbelleklerin dağılımı 3 MB L2, 32 MB L3 şeklinde. 65 watt TDP yonga ağabeiyleriyle aynı PCIe konfigürasyonuna sahipken 199 dolardan alıcılarıyla buluşacak.

Ryzen 5 3600X ise kısıtlı bütçede XFR’dan faydalanmak isteyenlere göz kırpıyor. 3.8 GHz taban frekansında görev yapan çözüm ihtiyaç halinde soluğu 4.4 GHz’de alabiliyor. Fiyat etiketine baktığımızda 249$ı görmekteyiz.

Son olarak sunuda paylaşılan rakamları da paylaştıktan sonra sözlerimizi noktalayalım. AMD paylaştığı performans verilerini Cinebench R20’de elde etmiş. Hem mavi ekip hem de kırmızı ekibin henüz yongaya yönelik optimizasyon almadığı test yazılımı yine de kayar nokta render performansı nedeniyle AMD’den yana sonuçlar sunuyor.
AMD 3. nesil Ryzen işlemcilerini görücüye çıkardı: %13 IPC artışı, 12 çekirdek ve daha fazlası
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AMD IPC alanında nihayet yıllar süren 2.’liği Intel’e teslim etmiş durumda. Tekli çekirdekte %1 ileride olan çözümlerden Ryzen 7 3800X 4.5 GHz’de bu performansı göstermiş. Intel Core i7 9700K’nın 5 GHz’de çalıştığını düşünecek olursak firmanın IPC başlığına ne denli eğildiğini tahmin edebiliriz.
AMD 3. nesil Ryzen işlemcilerini görücüye çıkardı: %13 IPC artışı, 12 çekirdek ve daha fazlası

Tüm bunlara karşın üstelik Intel çözümünün HT’ye sahip olmamasına rağmen Ryzen 7 3800X’in çoklu çekirdek kısmında üstünlüğü her ne kadar oldukça güzel bir fark olsa da %28 seviyesinde kalmış.
Peki neden? Henüz tam olarak bilinmese de bu durum çekirdeklerin bant genişliğine birlikte ihtiyaç duyduğu senaryoda zıplayan bellek gecikme değerleri AMD’nin çözümünün olması gereken değerleri yakalamasına engel olmuş olabilir.

Zen 2 bekleneni veriyor mu?

Şimdiye kadar özellikle de 2. nesil Ryzen işlemcilerinden sonra kullanıcılar AMD’nin Zen 2’de sunacağı performans artışı vaadiyle sistem toplama hayallerini erteledi. Paylaşılan rakamlar beklendiğine değdiğine işaret ediyor.

Zen 1’den Zen 2’ye geçişte Ryzen 9 3900X üzerinden konuşacak olursak tek çekirdekte %32’lık kazanım var. Bunun içerisinde frekans artışı da var tabi, eğer başa baş bir kıyaslama yapacak olursak %13 artış ortaya çıkıyor.

Ryzen 7 1800X kıstas olarak kabul edildiğinde ortaya çıkan tablo FX-Zen geçişindeki %40’tan %52’ye kadar uzanan IPC kazanımının gerisinde ancak nesiller arası fark için halen iyi. Diğer taraftan önbellek artışı Zen 2 ile gelen performans artışında oldukça faydalı olmuşa benziyor.

Çoklu çekirdek uygulamalarında %100 artış sunan yeni modellerin bu rakamı elde etmesinde sahip oldukları %50 fazla çekirdek, 2 katı bulan kayar nokta çıktı gücü ve yüksek frekans değerleri etkili unsurlar arasında.

X570'in getirdikleri 

X570 yonga seti ile birlikte gelen PCIe 4.0 standartı önümüzdeki dönemde AMD’nin Ryzen platformunun sahip olacağı büyük avantajlardan birisi. 16 adet PCIe 4.0 kanalına sahip yongasetinden iddialara göre 4 kanal AMD tarafından TDP’yi düşürme amacıyla çıkarılmış.
Böylelikle 15 watt’tan 11 watt’a düşürülen ısıl tasarım gücünün etkisini ilerleyen günlerde yayınlanacak X570 yongasetli anakart incelemelerinde daha net bir şekilde göreceğiz. Önümüzdeki dönemde 15 watt TDP’li 16 kanal sağlayabilen yongasetli üst segment anakartları raflarda görebilmemiz de olası.
AMD 3. nesil Ryzen işlemcilerini görücüye çıkardı: %13 IPC artışı, 12 çekirdek ve daha fazlası
Son olarak Ryzen 2000 ailesine göre çok fazla olmasa da 3200 MHz’e yükseltilen bellek frekansı desteği de 3. nesil Ryzen işlemcilerinin önemli başlıklarından bir diğeri.
Infinity Fabric frekansı ile halen bağlantılı olan bellek frekansının artışının işlemcilerin performansına etkisini ilerleyen günlerde yayınlanacak ilk incelemelerle birlikte daha net bir şekilde öğrenme imkanımız olacaktır. İşlemcilerin satışa sunulacağı tarih olarak 7 nm' yi vurgulamak için 07.07.2019 belirlenmiş.

https://www.anandtech.com/show/14407/amd-ryzen-3000-announced-five-cpus-12-cores-for-499-up-to-46-ghz-pcie-40-coming-77 Yorum Yaz
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Bloodin 1 hf. en beğenilen
Sonunda 3. Nesil Ryzen'ı haber yapmak aklınıza gelmiş sevgili DH, ama biz sular seller gibi ezberledik başka yerlerden :)
Ama yiğidi öldür, hakkını yeme, Metehan bey çok güzel bir makale ortaya çıkarmış, tebrik ederim
Sonunda 3. Nesil Ryzen'ı haber yapmak aklınıza gelmiş sevgili DH, ama biz sular seller gibi ezberledik başka yerlerden :)Ama yiğidi öldür, hakkını yeme, Me...
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Witcher3 1 hf.
RIP intel.
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AskN0More 1 hf.
Fakirin Can Dostu = Dr. Lisa Su :)
Harbiden iyiki varsın Amd. Intel e dusman değilim ama son zamanlarda fiyat/performans ve güvenlik açıkları konusunda ciddi ders verdiniz... aynı başarıyı gpu tarafında göstereceğiniz günler için dua ediyorum. Böylece tekel durumda olan bir firma daha dersini almış olur.. 1500 dolara gpu satmak nedir anlarlar
Fakirin Can Dostu = Dr. Lisa Su :)Harbiden iyiki varsın Amd. Intel e dusman değilim ama son zamanlarda fiyat/performans ve güvenlik açıkları konusunda ciddi...
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FIRAT_G_ 6 gün
yeni nesil ryzen 3 ve 5 hakkında bilgi yok mu hiç?
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Mete Can Karahasan 1 hf.
Bu işlemcilerin öyle böyle çıkmayacağı tahmininde bulunmuştum, benzeri önbellek ve bellek kontrolcü birimleri ikincil zar üzerinde olan Intel'in Clarkdale Serisi işlemcilerinden yola çıkarak. Intel, tabii, bellek mimarisinde AMD'den geri; bunu bir tek Bulldozer'deki bellek kontrolcü çuvallamasında görmemiştik. Intel'in Clarkdale Serisi saat hızlarında şahlansa da bellek kontrolcünün geri kalması sebebiyle kendini ortaya çıkaramıyordu, AMD ise zarlar arası yerleşim planını iyi eskiz etmiş gözüküyor son 10 yıldır o cpu senin, bu gpu benim eşleştirmeye çalıştığı üzere. Daha muhteşem apularını duyurmadılar, şayet işlemci böyleyse apusu nasıldır daha bile cezbediyor.
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Ahmet DOĞAN 1 hf.
12 çekirdek 24 izlekli yonga toplamda 70 MB’lık önbellekle desteklenirken, 3.8 GHz’den 4.6 GHz’e kadar yükselebiliyor.
Benim Sabertooth x99 ve 2683v3 Sistemi Satma Zamanım Gelmiş
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ilkerinanç 1 hf.
3 serisi iptal oldu da direkt 5-7-9 diyemi gidecek yoksa 3 serisi daha tanıtılmadı mı?
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DH Misafiri 1 hf.
Keynote sunumunda IPC artışı %15 olarak açıklanmıştı, bilginize.
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Sarı Mucit 1 hf.
2700X ten geçmeye gerek var mı?
2K veya 4K oyunda fark yapar mı
Renderde vb yüzde kaç daha performanslı olur?
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bluedevil866 1 hf.
oyunlara vulkan destegi verilmeli. yoksa nvida nin sacma fiyatlari ile ugrasicaz.
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agent1453 1 hf.
Çekirdek savaşları.
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dreamblue35 1 hf.
f/p odaklı sistemler için 3600-3600x serisi ; diğerleri için ise 3700x ve 3800x serisi işlemciler gayet yeterli olacaktır
benim favorim ise 3700x serisi işlemci; 65w termal tasarım ile testlerde ne kadar başarı sağlayacağını görmek isterim
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Güney Mestan 1 hf.
AMD de tik tok işine girmiş 3800 serisini 12 çekirdekli bekliyoduk ve 3900 ü 16 çekirdek olarak bekleniyodu. Pek çok kullanici bu anlamda hayal kirikliği yaşadi buyüzden bekleyenlerin bir kismi yeni intel işlemcilerin özelliklerinin duyurulmasini bekleyebilir. Evet AMD çok başarılı bir fark yaratti ama keşke beklediğimiz noktayi bu sene koysaydi.
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