AMD 3. nesil Ryzen işlemcilerini görücüye çıkardı: %13 IPC artışı, 12 çekirdek ve daha fazlası

Ryzen 9 3900X

Tepe modelle başlayacak olursak, karşımıza Ryzen 9 3900X çıkıyor. 12 çekirdek 24 izlekli yonga toplamda 70 MB’lık önbellekle desteklenirken, 3.8 GHz’den 4.6 GHz’e kadar yükselebiliyor.

AM4 soketindeki işlemcinin fiyatı ise 500$ olarak belirlenmiş. Önbelleğin 6 MB’ı L2 seviyesinde konumlandırılan model 24 PCIe 4.0 kanalı da sağlayabiliyor ki bunun 16’sı GPU’ya, 4’ü depolama birimlerine ve 4’ü de yongasetine ayrılmış durumda. Ek olarak işlemcinin 2 kümeden oluştuğunu da belirtelim.

Ryzen 7 3700X verimliliğiyle iddialı

Ryzen 7 3800X

Ryzen 7 3800X ise Ryzen 7 2700X’in yerini almaya gelecek model olarak karşımıza çıkıyor. İşlemci 3700X ile benzer teknik detaylara sahipken çalışma frekansı kanadında farklılaşıyor. 3.9 GHz’den 4.5 GHz’e yükselebiliyor ki bu ve daha yüksek frekanslara çıkabilme olasılığının bir bedeli olarak termal dizayn gücü 105 watt olarak belirlenmiş. Fiyat etiketi olarak 399$ belirlendiğini de ekleyelim.

Bütçe dostu işlemciler klasmanında ise bizi Ryzen 5 ailesi karşılıyor. 6 çekirdek 12 izlekli modeller 200 dolar bantındaki fiyatlandırmasıyla kısıtlı bütçelerde tercih edilebilecekler listesinde kendisine yer ediniyor. Ryzen 5 3600 3.6 GHz’den 4.2 GHz’e yükselebilirken önbelleklerin dağılımı 3 MB L2, 32 MB L3 şeklinde. 65 watt TDP yonga ağabeiyleriyle aynı PCIe konfigürasyonuna sahipken 199 dolardan alıcılarıyla buluşacak.

Tüm bunlara karşın üstelik Intel çözümünün HT’ye sahip olmamasına rağmen Ryzen 7 3800X’in çoklu çekirdek kısmında üstünlüğü her ne kadar oldukça güzel bir fark olsa da %28 seviyesinde kalmış.

Peki neden? Henüz tam olarak bilinmese de bu durum çekirdeklerin bant genişliğine birlikte ihtiyaç duyduğu senaryoda zıplayan bellek gecikme değerleri AMD’nin çözümünün olması gereken değerleri yakalamasına engel olmuş olabilir.

Zen 2 bekleneni veriyor mu?

Şimdiye kadar özellikle de 2. nesil Ryzen işlemcilerinden sonra kullanıcılar AMD’nin Zen 2’de sunacağı performans artışı vaadiyle sistem toplama hayallerini erteledi. Paylaşılan rakamlar beklendiğine değdiğine işaret ediyor.

X570'in getirdikleri

X570 yonga seti ile birlikte gelen PCIe 4.0 standartı önümüzdeki dönemde AMD’nin Ryzen platformunun sahip olacağı büyük avantajlardan birisi. 16 adet PCIe 4.0 kanalına sahip yongasetinden iddialara göre 4 kanal AMD tarafından TDP’yi düşürme amacıyla çıkarılmış.

Son olarak Ryzen 2000 ailesine göre çok fazla olmasa da 3200 MHz’e yükseltilen bellek frekansı desteği de 3. nesil Ryzen işlemcilerinin önemli başlıklarından bir diğeri.

Infinity Fabric frekansı ile halen bağlantılı olan bellek frekansının artışının işlemcilerin performansına etkisini ilerleyen günlerde yayınlanacak ilk incelemelerle birlikte daha net bir şekilde öğrenme imkanımız olacaktır. İşlemcilerin satışa sunulacağı tarih olarak 7 nm' yi vurgulamak için 07.07.2019 belirlenmiş.

https://www.anandtech.com/show/14407/amd-ryzen-3000-announced-five-cpus-12-cores-for-499-up-to-46-ghz-pcie-40-coming-77

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düzenlediği kısa etkinlikte 7 nm üretim bantlarından geçen yeni Ryzen yongalarına dair bazı detayları paylaştı. Modeller kayda değer performans artışı sunarken enerji verimliliği konusunda da yine taviz vermiyor.İşlemcinin Intel tarafındaki karşılığıtavsiye edilen satış fiyatına sahip ve AMD’nin sunumuna görekalıyor. Tabideğinmeden geçmek olmaz. AMD burada darakibini zorlayacak gibi duruyor.Gözlerimiz sunuda 16 çekirdekli işlemciyi aradı ancak şu anlık herhangi bir bilgi mevcut değil. Görünüşe göre AMD bu çözümüyle ilgili ilerleyen dönemdeki gelişmelere göre bir strateji izleyecek.Sıradaki işlemcimiz. Model tek zar altıdna 8 çekirdek 16 izleğiyle 3.6 GHz’den 4.4 GHz’e kadar yükselebiliyor. 4 MB L2 tampon belleğe ve 3ahip yonga sunumda Core i7 9700K ile kıyaslamasında 4806 puan alarak 3726 puan alanbir hayli fark attı.Ryzen 7 3700X önümüzdeki dönemde fiyatı-performansı ve verimliliğiyle çok konuşulacağa benziyor. Zira model tüm bunları 65 watt TDP ile, rakibindenyapıyor vesatışa sunulacak.Ryzen 5 3600X ise kısıtlı bütçedeisteyenlere göz kırpıyor. 3.8 GHz taban frekansında görev yapan çözüm ihtiyaç halinde soluğu 4.4 GHz’de alabiliyor. Fiyat etiketine baktığımızda 249$ı görmekteyiz.Son olarak sunuda paylaşılan rakamları da paylaştıktan sonra sözlerimizi noktalayalım. AMD paylaştığı performans verilerinielde etmiş. Hem mavi ekip hem de kırmızı ekibin henüz yongaya yönelik optimizasyon almadığı test yazılımı yine de kayar nokta render performansı nedeniyle AMD’den yana sonuçlar sunuyor.AMD IPC alanında nihayet yıllar süren 2.’liği Intel’e teslim etmiş durumda. Tekli çekirdekte %1 ileride olan çözümlerden4.5 GHz’de bu performansı göstermiş.çalıştığını düşünecek olursak firmanınbaşlığına ne denli eğildiğini tahmin edebiliriz.Zen 1’den Zen 2’ye geçişte Ryzen 9 3900X üzerinden konuşacak olursak tek çekirdektevar. Bunun içerisinde frekans artışı da var tabi, eğer başa baş bir kıyaslama yapacak olursakortaya çıkıyor.Ryzen 7 1800X kıstas olarak kabul edildiğinde ortaya çıkan tablokadar uzanan IPC kazanımının gerisinde ancak nesiller arası fark için halen iyi. Diğer taraftan öile gelen performans artışında oldukça faydalı olmuşa benziyor.Çoklu çekirdek uygulamalarındasunan yeni modellerin bu rakamı elde etmesinde sahip olduklarıçekirdek, 2 katı bulan kayar nokta çıktı gücü veetkili unsurlar arasında.Böylelikledüşürülen ısıl tasarım gücünün etkisini ilerleyen günlerde yayınlanacak X570 yongasetli anakart incelemelerinde daha net bir şekilde göreceğiz. Önümüzdeki dönemde 15 watt TDP’li 16 kanal sağlayabilen yongasetli üst segment anakartları raflarda görebilmemiz de olası.