Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake" işlemcilerin çıkış tarihi paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör İşlemci pazarının önde gelen isimlerinden Intel, 15.nesil Arrow Lake-S işlemciler üzerinde uzun süredir çalışıyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce seride yer alacak modellerin muhtemel fiyatlarından sizlere bahsetmiştik. Şimdi ise Arrow Lake-S serisinin çıkış tarihi netleşti. Biraz gecikecek.

Intel 15.nesil "Arrow Lake" işlemcilerin çıkış tarihi paylaşıldı

Intel Intel Arrow Lake-S işlemcilerin, LGA-1851 soketine uyumlu yeni 800 serisi anakartlar ile tanıtılması bekleniyor. Bu doğrultuda yeni platformdaki en önemli değişikliklerinden biri de, DDR4 bellek desteğinin kaldırılması olacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, K ve F serisi modeller için yeni bir tarih bilgisi paylaşıldı. Buna göre 15.nesil masaüstü işlemciler, 10 Ekim 2024 tarihinde tanıtılacak ve 17 Ekim-24 Ekim'de raflarda olacak.

Intel Arrow Lake-S lansman tarihi

K-F işlemcilerin duyuru tarihi: 10 Ekim

K-F işlemcilerin çıkış tarihi: 17 Ekim-24 Ekim

Arrow Lake-S işlemcilerin ilk etapta beş modelden oluşması bekleniyor. Bunlar sırasıyla Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K ve 265KF, Core Ultra 5 245K ve KF olacak. Bildiğiniz gibi Intel henüz bu işlemcileri onaylamadı ve resmi platformu duyurmadı. Ancak sızıntılar, serinin Lion Cove P çekirdekleri ile Skymont E çekirdeklerinden güç alacağını gösteriyor.

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Yukarıda belirttiğimiz gibi yeni işlemciler selefiyle aynı paket boyutunu kullanacak olsa da, mevcut LGA-1700 anakartlarla uyumlu olmayacak. Ayrıca daha önceki sürümlerde olduğu gibi, Intel'in Arrow Lake serisini K ve K-sız işlemciler olarak bölmesi bekleniyor. Hız aşırtma desteği bulunmayan modeller, muhtemel olarak ilk seriden birkaç ay sonra tanıtılacak. Bunun uygun fiyatlı anakartlar için de geçerli olacağını belirtelim.

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Intel 15.nesil "Arrow Lake" işlemcilerin çıkış tarihi paylaşıldı