Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake" işlemcilerin çıkış tarihi paylaşıldı

Intel 15.nesil "Arrow Lake" işlemcilerin çıkış tarihi paylaşıldı
Intel Intel Arrow Lake-S işlemcilerin, LGA-1851 soketine uyumlu yeni 800 serisi anakartlar ile tanıtılması bekleniyor. Bu doğrultuda yeni platformdaki en önemli değişikliklerinden biri de, DDR4 bellek desteğinin kaldırılması olacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, K ve F serisi modeller için yeni bir tarih bilgisi paylaşıldı. Buna göre 15.nesil masaüstü işlemciler, 10 Ekim 2024 tarihinde tanıtılacak ve 17 Ekim-24 Ekim'de raflarda olacak.
Intel Arrow Lake-S lansman tarihi
- K-F işlemcilerin duyuru tarihi: 10 Ekim
- K-F işlemcilerin çıkış tarihi: 17 Ekim-24 Ekim
Arrow Lake-S işlemcilerin ilk etapta beş modelden oluşması bekleniyor. Bunlar sırasıyla Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K ve 265KF, Core Ultra 5 245K ve KF olacak. Bildiğiniz gibi Intel henüz bu işlemcileri onaylamadı ve resmi platformu duyurmadı. Ancak sızıntılar, serinin Lion Cove P çekirdekleri ile Skymont E çekirdeklerinden güç alacağını gösteriyor.
Yukarıda belirttiğimiz gibi yeni işlemciler selefiyle aynı paket boyutunu kullanacak olsa da, mevcut LGA-1700 anakartlarla uyumlu olmayacak. Ayrıca daha önceki sürümlerde olduğu gibi, Intel'in Arrow Lake serisini K ve K-sız işlemciler olarak bölmesi bekleniyor. Hız aşırtma desteği bulunmayan modeller, muhtemel olarak ilk seriden birkaç ay sonra tanıtılacak. Bunun uygun fiyatlı anakartlar için de geçerli olacağını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.