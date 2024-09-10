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    Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake" işlemcilerin çıkış tarihi paylaşıldı

    Önümüzdeki ay tanıtılacağı söylenen Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake" Masaüstü İşlemcilerin çıkış tarihi netleşti. Peki yeni nesil CPU'lar hangi tarihte geliyor? İşte detaylar...
    Intel 15.nesil 'Arrow Lake' işlemcilerin çıkış tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    İşlemci pazarının önde gelen isimlerinden Intel, 15.nesil Arrow Lake-S işlemciler üzerinde uzun süredir çalışıyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce seride yer alacak modellerin muhtemel fiyatlarından sizlere bahsetmiştik. Şimdi ise Arrow Lake-S serisinin çıkış tarihi netleşti. Biraz gecikecek. 

    Intel 15.nesil "Arrow Lake" işlemcilerin çıkış tarihi paylaşıldı

    Intel Intel Arrow Lake-S işlemcilerin, LGA-1851 soketine uyumlu yeni 800 serisi anakartlar ile tanıtılması bekleniyor. Bu doğrultuda yeni platformdaki en önemli değişikliklerinden biri de, DDR4 bellek desteğinin kaldırılması olacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, K ve F serisi modeller için yeni bir tarih bilgisi paylaşıldı. Buna göre 15.nesil masaüstü işlemciler, 10 Ekim 2024 tarihinde tanıtılacak ve 17 Ekim-24 Ekim'de raflarda olacak. 

    Intel Arrow Lake-S lansman tarihi

    • K-F işlemcilerin duyuru tarihi: 10 Ekim
    • K-F işlemcilerin çıkış tarihi: 17 Ekim-24 Ekim

    Arrow Lake-S işlemcilerin ilk etapta beş modelden oluşması bekleniyor. Bunlar sırasıyla Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K ve 265KF, Core Ultra 5 245K ve KF olacak. Bildiğiniz gibi Intel henüz bu işlemcileri onaylamadı ve resmi platformu duyurmadı. Ancak sızıntılar, serinin Lion Cove P çekirdekleri ile Skymont E çekirdeklerinden güç alacağını gösteriyor.

    Yukarıda belirttiğimiz gibi yeni işlemciler selefiyle aynı paket boyutunu kullanacak olsa da, mevcut LGA-1700 anakartlarla uyumlu olmayacak. Ayrıca daha önceki sürümlerde olduğu gibi, Intel'in Arrow Lake serisini K ve K-sız işlemciler olarak bölmesi bekleniyor. Hız aşırtma desteği bulunmayan modeller, muhtemel olarak ilk seriden birkaç ay sonra tanıtılacak. Bunun uygun fiyatlı anakartlar için de geçerli olacağını belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 20 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 22 saat önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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