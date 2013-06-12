AMD 5GHz'de çalışan FX-9590 işlemcisini duyurdu

AMD bir süredir merakla beklenen 5GHz hızında çalışan yeni işlemci modelini resmiyete kavuşturdu. Computex 2013 kapsamında yayınladığınız özel videodaki bilgilerin tamamını doğrulayan AMD, işlemci dünyasında unutulmaya yüz tutan “MHz Yarışı”nı da yeniden alevlendirecek gibi görünüyor. AMD’nin FX işleemci ailesine kazandırdığı FX-9590 ve FX-9370 isimli modellerin her ikisi de, 8 çekirdekli olup hem üretim teknolojisi hem de kullanılan mikroişlemci mimarisi açısından şu anki güncel FX işlemci modellerinden daha farklı değiller. Piledriver çekirdek tasarımını kullanan ve 32nm fabrikasyon süreci ile üretilen yeni işlemcilerin en büyük farkı, yüksek saat hızlarında görev yapıyor olmaları.

AMD’nin yeni işlemci modellerinden FX-9590, son kullanıcılar için hazırlanan 5GHz saat hızında çalışan ilk işlemci olma unvanına sahip. IBM daha önce sunucu sistemler için Power6 serisi altında 5GHz hızında çalışan işlemci sunmuştu ancak amaç kurumsal ihtiyaçlardı ve kullanılan mimari RISC tabanlı idi. AMD F-9590, standart olarak 4.7GHz’de çalışıyor olup, Turbo Core 2.0 teknolojisi ile 5GHz’e otomatik olarak çıkabiliyor. Her biri iki çekirdekli 4 modülden oluşan yani toplamda 8 çekirdekli bir karaktere sahip olan işlemci, her modül için 2MB olmak üzere 8MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesine ve genel paylaşıma açık 8MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip. Entegre bellek kontrolcüsü 1866MHz’e kadar doğal destek sunan Soket AM3+ formundaki işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 220 Watt.

AMD’nin duyurusunu yaptığı ikinci yeni model olan FX-9370 ise, standart olarak 4.4GHz’de çalışıyor ve 4.7GHz’e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. Diğer tüm özellikleri FX-9590 ile benzer olan işlemci, 220 Watt TDP değeri ile geliyor. Mikroişlemci tasarımında ve üretim teknolojisinde herhangi bir değişiklik olmadığı için, artan saat hızlarına bağlı olarak işlemcilerin ısıl tasarım güçlerinde de ciddi oranda bir artış yaşanmış durumda. Tabi bu seviyedeki termal karakteristiği kontrol altında tutabilmek için bu işlemciler ile birlikte sıvı soğutma kullanılacak gibi görünüyor. AMD’nin en yüksek performanslı masaüstü işlemci modelleri olarak FX-9000 serisi işlemcilerin ilk etapta sistem üreticilerine sağlanması beklenirken, son kullanıcı satışının ne zaman ve hangi fiyat aralığından yapılacağı henüz bilinmiAMD’nin en yüksek performanslı masaüstü işlemci modelleri olarak FX-9000 serisi işlemcilerin ilk etapta sistem üreticilerine sağlanması beklenirken, son kullanıcı satışının ne zaman ve hangi fiyat aralığından yapılacağı henüz bilinmiyor.