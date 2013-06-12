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AMD 5GHz'de çalışan FX-9590 işlemcisini duyurdu

5 yıl
10,6b
1
539
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD bir süredir merakla beklenen 5GHz hızında çalışan yeni işlemci modelini resmiyete kavuşturdu. Computex 2013 kapsamında yayınladığınız özel videodaki bilgilerin tamamını doğrulayan AMD, işlemci dünyasında unutulmaya yüz tutan “MHz Yarışı”nı da yeniden alevlendirecek gibi görünüyor. AMD’nin FX işleemci ailesine kazandırdığı FX-9590 ve FX-9370 isimli modellerin her ikisi de, 8 çekirdekli olup hem üretim teknolojisi hem de kullanılan mikroişlemci mimarisi açısından şu anki güncel FX işlemci modellerinden daha farklı değiller. Piledriver çekirdek tasarımını kullanan ve 32nm fabrikasyon süreci ile üretilen yeni işlemcilerin en büyük farkı, yüksek saat hızlarında görev yapıyor olmaları.
AMD 5GHz'de çalışan FX-9590 işlemcisini duyurdu
AMD’nin yeni işlemci modellerinden FX-9590, son kullanıcılar için hazırlanan 5GHz saat hızında çalışan ilk işlemci olma unvanına sahip. IBM daha önce sunucu sistemler için Power6 serisi altında 5GHz hızında çalışan işlemci sunmuştu ancak amaç kurumsal ihtiyaçlardı ve kullanılan mimari RISC tabanlı idi. AMD F-9590, standart olarak 4.7GHz’de çalışıyor olup, Turbo Core 2.0 teknolojisi ile 5GHz’e otomatik olarak çıkabiliyor. Her biri iki çekirdekli 4 modülden oluşan yani toplamda 8 çekirdekli bir karaktere sahip olan işlemci, her modül için 2MB olmak üzere 8MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesine ve genel paylaşıma açık 8MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip. Entegre bellek kontrolcüsü 1866MHz’e kadar doğal destek sunan Soket AM3+ formundaki işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 220 Watt.
AMD 5GHz'de çalışan FX-9590 işlemcisini duyurdu
AMD’nin duyurusunu yaptığı ikinci yeni model olan FX-9370 ise, standart olarak 4.4GHz’de çalışıyor ve 4.7GHz’e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. Diğer tüm özellikleri FX-9590 ile benzer olan işlemci, 220 Watt TDP değeri ile geliyor. Mikroişlemci tasarımında ve üretim teknolojisinde herhangi bir değişiklik olmadığı için, artan saat hızlarına bağlı olarak işlemcilerin ısıl tasarım güçlerinde de ciddi oranda bir artış yaşanmış durumda. Tabi bu seviyedeki termal karakteristiği kontrol altında tutabilmek için bu işlemciler ile birlikte sıvı soğutma kullanılacak gibi görünüyor. AMD’nin en yüksek performanslı masaüstü işlemci modelleri olarak FX-9000 serisi işlemcilerin ilk etapta sistem üreticilerine sağlanması beklenirken, son kullanıcı satışının ne zaman ve hangi fiyat aralığından yapılacağı henüz bilinmiAMD’nin en yüksek performanslı masaüstü işlemci modelleri olarak FX-9000 serisi işlemcilerin ilk etapta sistem üreticilerine sağlanması beklenirken, son kullanıcı satışının ne zaman ve hangi fiyat aralığından yapılacağı henüz bilinmiyor. 
AMD 5GHz'de çalışan FX-9590 işlemcisini duyurdu

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semih_avcı 5 yıl en beğenilen
Kimsede ''aga bu 220 w Tdp nedir'' demiyor...
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DH Misafiri 5 yıl
hack3rghost
Minimum sistem gereksinimleri tam bir komedi. Isıl tasarım gücü 220w. Kendini kandırmasın kimse 3770k veya 4770kdan iyi diyerek. [:]
Ekleme; yukarıdaki tabloya göre bu işlemci 3770Kdan iyi olabilir ama unutmayın. 3770Ksı olanlar genellikle iyi bir soğutmayla kullanıyorlar. Bende de 3770K var ve H70 ile 4.8 GHzde stabil olarak kullanıyorum.

biri 3770k sına o kadar para verdiği için gocunmuş
hack3rghostMinimum sistem gereksinimleri tam bir komedi. Isıl tasarım gücü 220w. Kendini kandırmasın kimse 3770k veya 4770kdan iyi diyerek. [:...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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dodomoco 5 yıl
4770 k ayarında bir işlemci eger ondan ucuza satılırsa neden almayalım
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DH Misafiri 4 yıl
220 watt??? Amd yine bombayı patlatmış.. (tabi elektrik faturalarını)Amd 2011 yılında çıkan 77wat 3770k ile karşılaştırılarak ne kadar geride kaldığını kendi ortaya çıkarmış. Üzerinde entegre grafik işlemisi bile yok . Testlerde elektrik sarfiyatı ev kullanıcısı için i5 4690k yılda 21.2 $ iken Amd 53 $ ile rekoru yine ele almış İşyeri için i5 4690k 77,09 $ / yıl Amd 192,72 $ / yıl yine rekoru kırmış. Ülkemizde ise bu rakkamlar daha vahim olur. Kaldıki bir i5 kadar performansı bile veremezken 5000 ghz olsa ne olur..Günümüz bilgisayarlarında artık ghz önemi pek kalmadı. Önemli olan mimari .Düşük güç tüketimi.Stabilite. 220 watt ile anakart, soğutma. psu, fanlar vs gibi bileşenlerin maliyetinin atmasına sebep olmuş.Ayriyeten ekran kartıda almak mecburi olmuş . Hiç olmamış Amd hiç.Buna ayriyeten buzdolabı gibi bir kasa gerekir..Acaba Amd böyle işlemcileri üreterek insanları masa üstü bilgisayarlardan soğumaya çalışıyor diye düşünüyor insan. Not: bir zamanlar fx 8120 kullanıcısıydım.Ama şu an intel i5 4690k
Donanım habere teşekkür ederiz.
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SwordMachine 4 yıl
Alınabilir
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Lamb0fGod 4 yıl
Ver voltajı arttır sıcaklığı Ghz'i işlemci iyi gibi görünsün
Sonra oyun oynayacak kullanıcılar başka işlerde daha başarılı olacak işlemcileri kanıp alıyor ve pişman oluyor.. Çekirdek hızlarına kanmayın artık. Gtx 780 Ti 928 boost Mhz ile çıktı Gtx 970 1178 boost mhz ile çıktı 970 daha mı hızlı? Hayır değil. Ya da 4.8 ghz'e OC edilmiş bir fx 8350 nasıl i5 4460'tan geride kalıyorsa oyunlarda yine aynı oranları göreceksiniz kandırmayın kendinizi boşa
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Inque 4 yıl
GHZ artışı artık şart oldu. 4-5 senedir hep aynı hızlarda ilerleme oldu.

Herkes 8-10ghz hızlarda, 8 çekirdekli işlemci istiyor.

Üreticiler bu taleplere cevap vermeli.
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DH Misafiri 4 yıl
AMD Phenom x4 seisindeki bir hata yüzünden bir çekirdeği kapatarak millete triple core adında Phenom x3 diye sorunlu işlemcileri sattığı günleri ne çabuk nuttunuz.Şu anda bile durum aynı 4 çekirdekli işlemci kutuları üzerine 8 çekirdek diye basıyor. Bu sanal çekirdekleri anakart geçek gibi görüyor ama aynı performansı veremiyor .Sonuçta sanal.Amd yi kesinlikle kötülemiyprum aksine rekabetin kaliteyi getireceğini düşünüyorum..Ama Amd tarfında durum içler acısı.Eski mimarilere hatalara devam.Bumu yenilik . Ghz arttırmak yenilikmidir.32 nm 220 watt bu nedir kardeşim.Bu işlemci hava soğumayla soğutulurmu. Bu nasıl bi fiyat performans olayı : Minumum düzeyde 1200 watt psu (asgari 700 tl) .soğutucu olarak sıvı soğutma en az korsair h100i soğutucu,anakartta en az Asus Sabertooth 990FX benzeri yüksek fazlı en az 500 liralık bir anakart vs Entegre ekran kartı bile yo oda cabası ayrı masraf ..Eeee nerde sizin fiyat performansınız.Böyle bir sistemi toplamaya bütçesi olmayanlar halen FX9590 la övünüyorlar. Bu rakkamlara lga 2011 ddr4 tabanlı server bilgisayarı toplanır. 100 liralık bi H81 anakartta bile İ7 4790 sorunsuz çalışır.Ekran kartıda üstünde.Maceraya gerek.Maddi yönden .Ayrıca İntel cephesinde sürekli socet ve anakart değişimi eleştiriliyor.Tabiki değişecek İntel sürekli mimariyi ve çipseti güncelleyip yeniliyor .Amd gibi yerinde saymıyor..Kaldıki şu an için kim diyebilirki 2011 yılında çıkan i5 2500k yetersiz diye Daha halen güncelliğini koruyor. Kedi eremediği yer mındar dermiş o misal. Al bi 4690k bak keyfine.İster oyun oyna ister render vs convertr yap.Amd fx serisiyle 220wat 4 modül 8 sanal izlekle olmamış. 5000 ghz olsa ne olur.
Donanım habere teşekkür ederiz........
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frkn3d 4 yıl
Şu ghz tartışmalarını anlamıyorum ben


İntel amd seçimi konusunda hangi yazılımları kullanıyorsam testlerine bakıyorum vereceğim paranın hakkını hangisi verir tespit ediyorum, o işlemciyi alıyorum. Daha önceleri amd ve nvidia ekran kartı kullandım, hep intel işemci kullandım.


Hiçbir markayı körü körüne savunduğum olmadı. 4790k var, 3ds max kullanıyorum, performansı gerçekten üst düzey, oc yapınca daha bir keyifli.


Amd nin bu işlemcisinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Bence olmamış. Daha iyi şeylerle gelmeliydi. Mimari yapıdaki üstünlüğü ghz farkıyla geçmek çok zor. Mobilde, intel cephesinde sürekli yeni mimariler gelişirken amd gereksiz faktörlerle öne geçmeye çalışıyor.
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DH Misafiri 4 yıl
4 modül 8 kayar izlek yüksek tdp AMD: FX 8000-9000 serisinde saat hızları arttığında, mesela 4.5 - 5 ghz'de güç tüketim değerleri aşırı artıyor. İyi performans almak isteyen kişi de, mecburen oc yapıyor. Performansdan ziyade, öncelikle güç tüketimine çözüm bulmaları lazım AMD'nin bundan sonra yapacağı en akıllı hareket, mimariyi baştan değiştirmek olur. Yüksek çekirdek gücünün yanında, düşük cache bellek ile daha yüksek verim alınabilmeli. Intel'i teknolojik yönden yakalayamasalar da, bu kadar geri kalmazlar en azından. UP bence intel lider ve lider kalacak kardeşim amd 32 nm nedir intel 22 nm ,amd nin 8 tokmaklı işlemcisi var ise intelinde 4 TANKLI işlemcisi var ha bide sizin tokmak bizim tanklardan daha fazla güç çekip daha az performans veriyor bunuda buradan söyleyeyim amdyi ömrü boyunca yüceltmeye söz verenler daha ne duruyosunuz gidin başka konuya bu konuda rezil olmuşunuz gidin başka konularda kendinizi biraz avutun .Donanım habere teşekkürler..
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DH Misafiri 4 yıl
Amd yi halen 8 çekirdek sanan bebeler var.4 modül 8 izlek yüksek tdp işlemci.Gerçek çekirdek performansı sağlamıyor.Daha halen anakarta bağımlı kuzey köprüsü kullanıyor .Ekran kartı PCİ 3.0 yok . usb 3.0 halen ek entegreye bağlı.ddr4 desen amd ye hayel. Daha ne diyim bebelere balon .Durum öyleyse i7 4 gerçek 8 sanal 12 çekirdekli o zaman . Ghz arttırmak sonucu değiştirmiyor .5000 ghz 220 wat be kardeşim bu ne böyle fabrikamı . Soğutmak için hidroformu kullanıcaz..İ5 4690k bir tık 4000 ghz 88 watt tdp.4500. 1.20 vl ie rahat gördüm..Ama gerek yok.. 4 gerçek 4 izlek 8 buda 8 çekirdek o zaman... Anakartta değişecek sokette tabi.Fanatizme gerek yok ama gerçekler acı.
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Jeezy 4 yıl
Cinebenchte zaten Intel ustunlugu var.Oda tek cekirdekteki fevkalede performansindan dolayi.Saygilar
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Baholi 4 yıl Jeezy
Asıl olay da bu zaten, Intel'in sahip olduğu çekirdek performansı, rakibi karşısında renderlarda, oyunlarda ve çeşitli programlarda daha başarılı olmasını sağlıyor.
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SiNaPSiS 4 yıl
220w amd mi ahahahah yumurta piser bunun ustunde
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Baholi 4 yıl SiNaPSiS
TDP tam olarak o manaya gelmiyor dostum.
Yine de ısıyla doğru orantılı diyebiliriz.
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Baholi 4 yıl
Stabil olacağı değerler diye bir şey yok. En azından herkeste stabil olmayabilir. Veya bu stabilite olayı, kullanılan donanımın zenginliğine göre de değişebilir. Sendeki kasanın havalandırması son derece iyidir, işlemci soğutucun da iyidir o yüzden bir sorun yaşamazsın. Fakat bir başkasındaki böyle olmayabilir. Kim bilir belki yaz aylarında sıcaklığa bağlı stabilite sorunları olabilir. O yüzden değerleri bu denli düşük tutuyorlar. En kötüsünü düşündükleri için. Sonuçta milyonlarca işlemci/çi Umarım demek istediğim şeyi anlatabilmişimdir..

Tek çekirdek mevzusuna gelirsek; Cinebench R11.5 Cpu(Single Core) render'ında az çok bilgi sahibi olunabilir. Fakat Intel'in AMD tarafında neredeyse 2 çekirdeğe bedel olduğunu sanmıyorum.
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