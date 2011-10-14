AMD Bulldozer için dikkat çekici ilk tanıtım MSI'dan geldi

Fusion ailesinden farklı olarak, AMD'nin özel bir basın etkinliği yapmadan sessizce lanse etmeyi uygun gördüğü Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemci ailesi için dikkat çekici ilk çalışmaya MSI imza attı ve Tayvan merkezli firma, Alice adını verdiği özel karakter ile Bulldozer işlemci ailesi ve 990FX-GD80 anakartı ön plana çıkaran özel bir tanıtım çalışması gerçekleştirdi.

MSI'ın AMD işlemciler için geliştirmiş olduğu en güçlü anakart çözümü olan 990FXA-GD80, Soket AM3+ formunda dört, altı ve sekiz çekirdekli FX işlemcilerin tamamına destek sunuyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 32GB'a kadar yüksek hızda bellek desteği sunan anakart aynı zamanda AMD Crossfire X ve Nvidia SLI teknolojilerine de destek sunuyor. Yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ve OC Genie II teknolojisiyle desteklenen anakart bu sayede kullanıcılara sadece tek bir tuş ile hız aşırtma ve buna bağlı olarak sistemlerinin performansı arttırma olanağı tanıyor.

Sözü daha fazla uzatmadan sizleri MSI'ın "Bulldozer" karakteri Alice ile başbaşa bırakıyoruz...