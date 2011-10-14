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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Bulldozer için dikkat çekici ilk tanıtım MSI'dan geldi

7 yıl
55,3b
1
115
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fusion ailesinden farklı olarak, AMD'nin özel bir basın etkinliği yapmadan sessizce lanse etmeyi uygun gördüğü Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemci ailesi için dikkat çekici ilk çalışmaya MSI imza attı ve Tayvan merkezli firma, Alice adını verdiği özel karakter ile Bulldozer işlemci ailesi ve 990FX-GD80 anakartı ön plana çıkaran özel bir tanıtım çalışması gerçekleştirdi.
MSI'ın AMD işlemciler için geliştirmiş olduğu en güçlü anakart çözümü olan 990FXA-GD80, Soket AM3+ formunda dört, altı ve sekiz çekirdekli FX işlemcilerin tamamına destek sunuyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 32GB'a kadar yüksek hızda bellek desteği sunan anakart aynı zamanda AMD Crossfire X ve Nvidia SLI teknolojilerine de destek sunuyor. Yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ve OC Genie II teknolojisiyle desteklenen anakart bu sayede kullanıcılara sadece tek bir tuş ile hız aşırtma ve buna bağlı olarak sistemlerinin performansı arttırma olanağı tanıyor.
Sözü daha fazla uzatmadan sizleri MSI'ın "Bulldozer" karakteri Alice ile başbaşa bırakıyoruz...

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turbo-powwer 7 yıl en beğenilen
O nedir öyle ANAkart meme yapmış :)
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selahattın ısık 7 yıl
Leone-510

Üründen çok hatuna baktım ne yalan söyleyeyim


anakarta baktığını söylesen inanmazdık zaten...
Leone-510Üründen çok hatuna baktım ne yalan söyleyeyimanakarta baktığını söylesen inanmazdık zaten...
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Yanıtla +38
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Humboldt 7 yıl
Üründen çok hatuna baktım ne yalan söyleyeyim


Tamamı katı kapasitör anakart yerine silikon devre tasarımlı büyük göğüsler ön planda olmuş gibi
Üründen çok hatuna baktım ne yalan söyleyeyimTamamı katı kapasitör anakart yerine silikon devre tasarımlı büyük göğüsler ön planda olmu...
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4 Yanıt Yanıtla +32
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Garmenez 5 yıl
Zil orjinal Performans güçlenidirici lazim :)
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Glorfindel1907 5 yıl
ben niye daha önce görmedim bunu ya
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plus_pixel 7 yıl
anakartı görebilen varmı ?
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bilalMW 7 yıl
2'si de başarılı cihazlar. :D
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BatlleStar_TR 7 yıl
Anakartı boşver,kız güzelmiş
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dreamblue35 7 yıl
hatun tam amerikan idolü; genel kanı amerikadaki bütün hatunlar bu hatuna benziyo yönünde ama değil arkadaşlar; türkiyedeki hatunlar 3 çeker bu hatuna siz bir bursa balıkesir izmir cvarını bir dolaşın saklı güzellikleri bir görün bakalım ozaman ne söylemek istediğimi anlarsınız
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Yossi Kohen 7 yıl dreamblue35
dreamblue35

hatun tam amerikan idolü; genel kanı amerikadaki bütün hatunlar bu hatuna benziyo yönünde ama değil arkadaşlar; türkiyedeki hatunlar 3 çeker bu hatuna siz bir bursa balıkesir izmir cvarını bir dolaşın saklı güzellikleri bir görün bakalım ozaman ne söylemek istediğimi anlarsınız

hahaha adama bak kadını kıskandı :D
oğlum sen kızmısın yoksa kezban mı ?:D
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Virinom 7 yıl
Hobar
Erdi ağzının tadını biliyon ha


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Rey Leon 7 yıl
Ez Beni Yolun Olayın :D
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unflattering 7 yıl
supermisss
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dabanemrah 7 yıl
Böyle operatör kullancaksa Bull da olunur Dozer de değilmi tabi MSI damardan vermiş olayı Bulldozere.
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Menow 7 yıl
Anakart gerçekten sağlammış. Bios'una girnen varmı?
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setek01 7 yıl
Aman soket yuvasına dikkat. Benim başıma geldi. Direk garanti dışı!

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DH Misafiri 7 yıl
off çantaya bak pardon karta bak karta %100 katı silikonlu
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