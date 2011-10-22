AMD Bulldozer sonrası Intel işlemcilerde fiyatlar artmaya başladı

AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemci ailesinin performans anlamında beklentilerin altında kalması, pazardaki dengeleri değiştirmiş oldu. En hızlı model olan 8 çekirdekli FX-8150'nin genel olarak Core i7-2600K'nın altında kalması, kimi testlerde Core i5-2500K'ya da geçilmesiyle birlikte Intel işlemcilerin fiyatlarında artış yaşanmaya başladı.

Intel tarafından yapılan resmi herhangi bir fiyat ayarlaması olmamasına karşın yurt dışındaki elektronik ticaret sitelerinde fiyatların arttığı tespit edildi. Yaşanan son artışın zamanlaması dikkate alındığında, durumun Avro-Dolar paritesinden kaynaklanmadığı, özellikle Bulldozer lansmanının yapıldığı 12 Ekim sonrasında Core i5-2500K ve i7-2600K'da fiyatların artış gösterdiği tespit edildi. Örnek vermek gerekirse, bir süre öncesine kadar 238 Avro seviyesinden listelenen Core i7-2600K'nın fiyatı son günlerde %9 artış ile 258 Avro seviyesine çıkmış durumdaki bu son derece önemli zira yaşanan bu durumun tersine, çıkmasına ramak kalan Core i7-2700K öncesinde 2600K'nın fiyatında indirim olacağı düşünülüyordu. Benzer fiyat artışları yukarıda belirttiğimiz gibi Core i5-2500K hatta i5-2400 için de geçerli.

Görünüşe bakılırsa, beklenen rekabetin yaşanmaması sonrasında satıcılar özellikle Intel tarafında fiyatları arttırmışa benziyor. Kaldı ki AMD cephesinde GlobalFoundries'in Dresden'deki tesislerinde yaşanan 32nm SOI HKMG verimlilik sıkıntıları ve buna bağlı olarak en azından şu an için yeterli üretimin yapılamaması gibi gelişmeler de fiyat artışlarına neden olabilir. AMD, Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesinin performans verimliliğini arttırmak için B3 revizyon üzerinde çalışmalara başlamış durumda ancak bilindiği üzere mikroişlemci tasarımları için revizyon güncellemeleri, mucize yaratmaktan öte daha çok güç verimliliği, bir takım iyileştirmeler ve kimi zaman ufak performans artışları sağlamaktan öteye gidemiyor.