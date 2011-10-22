Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Bulldozer sonrası Intel işlemcilerde fiyatlar artmaya başladı

7 yıl
44b
1
79
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemci ailesinin performans anlamında beklentilerin altında kalması, pazardaki dengeleri değiştirmiş oldu. En hızlı model olan 8 çekirdekli FX-8150'nin genel olarak Core i7-2600K'nın altında kalması, kimi testlerde Core i5-2500K'ya da geçilmesiyle birlikte Intel işlemcilerin fiyatlarında artış yaşanmaya başladı.
AMD Bulldozer sonrası Intel işlemcilerde fiyatlar artmaya başladı
Tam Boyutta Gör
Intel tarafından yapılan resmi herhangi bir fiyat ayarlaması olmamasına karşın yurt dışındaki elektronik ticaret sitelerinde fiyatların arttığı tespit edildi. Yaşanan son artışın zamanlaması dikkate alındığında, durumun Avro-Dolar paritesinden kaynaklanmadığı, özellikle Bulldozer lansmanının yapıldığı 12 Ekim sonrasında Core i5-2500K ve i7-2600K'da fiyatların artış gösterdiği tespit edildi. Örnek vermek gerekirse, bir süre öncesine kadar 238 Avro seviyesinden listelenen Core i7-2600K'nın fiyatı son günlerde %9 artış ile 258 Avro seviyesine çıkmış durumdaki bu son derece önemli zira yaşanan bu durumun tersine, çıkmasına ramak kalan Core i7-2700K öncesinde 2600K'nın fiyatında indirim olacağı düşünülüyordu. Benzer fiyat artışları yukarıda belirttiğimiz gibi Core i5-2500K hatta i5-2400 için de geçerli.
AMD Bulldozer sonrası Intel işlemcilerde fiyatlar artmaya başladı
Tam Boyutta Gör
Görünüşe bakılırsa, beklenen rekabetin yaşanmaması sonrasında satıcılar özellikle Intel tarafında fiyatları arttırmışa benziyor. Kaldı ki  AMD cephesinde GlobalFoundries'in Dresden'deki tesislerinde yaşanan 32nm SOI HKMG verimlilik sıkıntıları ve buna bağlı olarak en azından şu an için yeterli üretimin yapılamaması gibi gelişmeler de fiyat artışlarına neden olabilir. AMD, Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesinin performans verimliliğini arttırmak için B3 revizyon üzerinde çalışmalara başlamış durumda ancak bilindiği üzere mikroişlemci tasarımları için revizyon güncellemeleri, mucize yaratmaktan öte daha çok güç verimliliği, bir takım iyileştirmeler ve kimi zaman ufak performans artışları sağlamaktan öteye gidemiyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
rodri 7 yıl en beğenilen
demek ki amd olmasa ne işlemci alabilecez ne de ekran kartı.
1 Yanıt Yanıtla +76
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SVSTRGMR 7 yıl
AMD'yi yerin dibine sokan intel fanboyları sevinin artık
bu fiyat artışı en çok sizin işinize yaramıştır
2 Yanıt Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YasinCC 7 yıl
IL EST MON COCAINE
son zamanlarda bütün elektroniklerde bir fiyat artışı gözlemledim ben..

Güncelleme yapıldı ondandır ;)
2 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
black_flood 7 yıl
cagataykoroglu
svstrgmrAMDyi yerin dibine sokan intel fanboyları sevinin artıkbu fiyat artışı en çok sizin işinize yaramıştır
sorun intel-amd değil. zamanında amd de ekran akrtlarında aynısını yaptı. mecburen arm nin performans arttırmasını bekleyeceğiz. amd yi beklersek işimiz var. bu gidişle arm intel e yetişecek.

arm zaten amd firmasını uyarmamışmıy dı piyasaya buldozerleri sunmadan önce ?? uyarmıştı 32 bit çılgınlığı aldı gitti başını tüm piyasaya 64 bit gücünü ve teknelojisini kanıtlayan amd geriye dönerek bitmiştir artık. tekrar eski mimariye dönmesi gerektiğini dönmesse cavlağı çekeceğini arm firması önceden gördüydü zaten ama amd tutturdu bir x86 32 bit çılgınlığı aldı başını gitti buldozer mimarisinde gördü x86 nın osmanlı tokadını artık rahatlamıştır. senin neyine amd firması 32 bit mimarisi ile işlemci üretmek otur oturduğun yerde gerçek x64 yongalarını güncelleyip phenom III fx diye üretse bin kat daha hayırlı olacaktı.inşallah b3 revüsyonlarınıda 32 bit yapar batarsın amd batmanın keyfini sürmen dileği ile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kuruwa 7 yıl
eulogy
Orijinalden alıntı: kuruwa
Orijinalden alıntı: eulogy
Orijinalden alıntı: researcher12 Türkiye ekonomisi için süper fiyat.Insallah daha da artar da gereksiz yere işlemci yenileme çılgınlığının önüne geçilir.İşi için kullananlara zaten sorun olmaz zaten fiyat artışı.
Katılmamak elde değil, milleti inanılmaz bir tüketim psikolojisine soktular.
ekonomisi iyi ülkede halktan yük alınır devletin ekonomisi düzeldiğinden bunu yapar 9 yılda fiat olarak ne indi ...işin boyutu şeker dagıtılır gibi dagıtılan kredi kartlarında devletin suçu yoldan geçerken hangi banka idi bilmiyoruz yazın dısarı tezgah koymuş kredi kartı istermısınız diye soruyordu akp de önce bir kart alayım dedim bin dereden su getirdiler bende işlerim iyi nakıtım bol diye almadım ama şimdi durum faklı SON ZAM SİZLERİN TEZİNİ ÇÜRÜTMEKLE KALMIYOR TÜRKİYENİN EKONOMİSİNİN REZİL OLDUĞUNU SİZİN DÜŞÜNCEDEKİ İNSANLARIN GÖZÜNE SOKUYOR MALESEF
Hocam çok merak ediyorum yazılanlardan ne anladın ne anlattın bir açıklar mısın ? Yukarıda anlatılanın ana fikri gereksiz yere işlemci yenileme çılgınlığı yani adam sitem ediyor siz ne anladınız, nereyi eleştirdiniz ?

gereksiz yere olan sadece işlemci çılgınlığı değil türkiyede ana fikir bu sadece kısa öz suç kimde acaba .......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MedivL 7 yıl
intel fanları size hitaben bu haberler..
intel cok iyidir..Amd inteli geçemez..intel mukemmeldir..
500$'a alabileceginiz her hangi bir ürünü 750$'a alında aklınız başınıza gelsin ya da alamayın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pSy! 7 yıl
EISMANN
test programlarının nekadar tarafsız oldugu tartısılır..http://www.youtube.com/watch?v=PzLxCo5qofo&feature=related

bulldozer çıkmadan da söyledim çıktı yine söylüyorum yazılım desteği olmadan işlemciler gerçek güçlerini gösteremezler heleki yepyeni bir mimari ile geldiyse...
amd süper iş çıkartamamış bu besbelli ancak durum bu kadar da vahim olmamalı...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tiger cage 7 yıl
böyle olacağını tahmin etmiştim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 7 yıl
2 tane firma olursa böyle olur 10 15 tane farklı firma olsaydı o zaman intelin fiyat indirimi üst üste olacaktı amd nin buldozerlerindeki bklentisi kötü çıkması intelin işine geldi...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 7 yıl
kuruwa
eulogy
researcher12 Türkiye ekonomisi için süper fiyat.Insallah daha da artar da gereksiz yere işlemci yenileme çılgınlığının önüne geçilir.İşi için kullananlara zaten sorun olmaz zaten fiyat artışı.
Katılmamak elde değil, milleti inanılmaz bir tüketim psikolojisine soktular.
ekonomisi iyi ülkede halktan yük alınır devletin ekonomisi düzeldiğinden bunu yapar 9 yılda fiat olarak ne indi ...işin boyutu şeker dagıtılır gibi dagıtılan kredi kartlarında devletin suçu yoldan geçerken hangi banka idi bilmiyoruz yazın dısarı tezgah koymuş kredi kartı istermısınız diye soruyordu akp de önce bir kart alayım dedim bin dereden su getirdiler bende işlerim iyi nakıtım bol diye almadım ama şimdi durum faklı SON ZAM SİZLERİN TEZİNİ ÇÜRÜTMEKLE KALMIYOR TÜRKİYENİN EKONOMİSİNİN REZİL OLDUĞUNU SİZİN DÜŞÜNCEDEKİ İNSANLARIN GÖZÜNE SOKUYOR MALESEF

Hocam çok merak ediyorum yazılanlardan ne anladın ne anlattın bir açıklar mısın ?
Yukarıda anlatılanın ana fikri " gereksiz yere işlemci yenileme çılgınlığı" yani adam sitem ediyor siz ne anladınız, nereyi eleştirdiniz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sars 7 yıl
F.@.T.İ.H
svstrgmr AMDyi yerin dibine sokan intel fanboyları sevinin artık bu fiyat artışı en çok sizin işinize yaramıştır
bir laf ancak bu kadar güzel yerine oturur..



lafın bir yere oturacağı falan yok, intelin cezayı kesmesinin tek sorumlusu ve kabahatlisi AMD dir. Kınayı onlar bir yerlerine yaksın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cberge 7 yıl
EXPANDER
intelin fiyat artırdıgı falan yok, devlet herşeye zam yaptı , dolarda uçmuş fiyatları olumsuz etkiler tabi.

adama niye - verdiniz anlamadım..hani avukatı değilimde dolar ne kadar olmuş haberi olan varmı bi açıp bakın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SkyLord4u 7 yıl
Bırakın intel'i AMD kendi yaptığı X6 işlemcileri bile FX işlemciyi geçiyor yada benzer performastalar.FX işlemciler tam bir hüsran oldu AMD...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgabes64 7 yıl
tabloya düz bakınca 2-3 kat fiyat farkı gibide 260-230$ aralığında çizilmişgrafik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
43985 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, Intel ve
2 etiket daha fiyat fx
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Nvidia: Tegra 3 konsol kalitesinde grafik sunacak, işte ilk video 7 yıl Logitech Z515 kablosuz hoparlör video inceleme 7 yıl Panasonic ile aynasız kameraları konuştuk, G3 ve GF3 masaya yatırdık 7 yıl Nokia'nın yeni telefonu 603 ve NFC kulaklıgı Luna hakkında bütün detaylar burada! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim