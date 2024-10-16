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    AMD Ryzen 7 5800X3D için yolu sonu göründü

    AMD'nin belki de en popüler oyun işlemcisi olarak görülen AMD Ryzen 7 5800X3D için yolu sonu göründü. Yerini artık Ryzen 7 5700X3D modeline bırakacak. İşte detaylar...
    AMD Ryzen 7 5800X3D için yolu sonu göründü Tam Boyutta Gör
    AMD'nin en popüler 3D V-Cache işlemci modellerinden Ryzen 7 5800X3D, resmi olarak üretimden kaldırıldı. Piyasaya çıktığını dönemde tüm Ryzen 7000 serisinden daha çok satan işlemci, rakibini de katlamayı başarmıştı. Şimdi AMD Ryzen 7 5800X3D'nin, EOL (kullanım ömrü sonu) ulaştığı doğrulandı.

    AMD Ryzen 7 5800X3D için yolu sonu göründü

    Geçmişe dönece olursak, Intel’in 12. nesil "Alder Lake" işlemcileri piyasaya sürüldüğünde, AMD'nin Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 serisi henüz tanıtılmamıştı. AMD, bu boşluğu doldurmak için 5800X3D modeline eklediği 64 MB’lık 3D V-Cache teknolojisiyle birlikte toplamda 96 MB L3 önbellek sundu. Bu da özellikle oyunlarda ciddi performans artışına yol açtı.

    AMD Ryzen 7 5800X3D için yolu sonu göründü Tam Boyutta Gör
    Kısaca Ryzen 7 5800X3D, Intel'in amiral gemisi Core i9-12900K ile rekabet edebilecek oyun performansına sahipti, üstelik daha eski Zen 3 mimarisi ve DDR4 belleklerle sınırlandırılmış olmasına rağmen. Daha sonrasında yapılan fiyat indirimleri ise, işlemciyi çok daha makul fiyata güçlü bir yükseltme seçeneği haline getirdi.

    Bilmeyenler için EOL (End of Life), bir ürünün üreticisi tarafından belirlenen son kullanma tarihi anlamına geliyor. Dolayısıyla 5800X3D için artık destek güncellemeler veya yamalar gibi herhangi bir işlem yapılmayacak.

    Ne yazık ki, 5800x3D siparişinizin AMD tarafından kullanım ömrünün sonuna geldiği belirtiliyor. Tedarikçilerimizden stok temin etmek için çaba sarf ettik; ancak, bekleyen siparişinizi karşılamak için başka birimler elde edemedik.

    Aktarıldığı kadarıyla ABD'de popüler perakendecilerden Newegg’de Ryzen 7 5800X3D tükenmiş durumda. Amazon ve bazı küçük perakendecilerde ise hâlâ mevcut ve yavaş yavaş raflardan çekildiği bildiriliyor. Ülkemizde ise stoklar halen mevcut. Ancak tükentiği takdirde, AMD kullanıcıları hâlen 5700X3D ve 6 çekirdekli 5600X3D modellerine yönelebilir. Bu iki işlemci, pazardaki yerini bir süre daha korumaya devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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