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Tam Boyutta Gör AMD'nin en popüler 3D V-Cache işlemci modellerinden Ryzen 7 5800X3D, resmi olarak üretimden kaldırıldı. Piyasaya çıktığını dönemde tüm Ryzen 7000 serisinden daha çok satan işlemci, rakibini de katlamayı başarmıştı. Şimdi AMD Ryzen 7 5800X3D'nin, EOL (kullanım ömrü sonu) ulaştığı doğrulandı.

AMD Ryzen 7 5800X3D için yolu sonu göründü

Geçmişe dönece olursak, Intel’in 12. nesil "Alder Lake" işlemcileri piyasaya sürüldüğünde, AMD'nin Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 serisi henüz tanıtılmamıştı. AMD, bu boşluğu doldurmak için 5800X3D modeline eklediği 64 MB’lık 3D V-Cache teknolojisiyle birlikte toplamda 96 MB L3 önbellek sundu. Bu da özellikle oyunlarda ciddi performans artışına yol açtı.

Tam Boyutta Gör Kısaca Ryzen 7 5800X3D, Intel'in amiral gemisi Core i9-12900K ile rekabet edebilecek oyun performansına sahipti, üstelik daha eski Zen 3 mimarisi ve DDR4 belleklerle sınırlandırılmış olmasına rağmen. Daha sonrasında yapılan fiyat indirimleri ise, işlemciyi çok daha makul fiyata güçlü bir yükseltme seçeneği haline getirdi.

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Bilmeyenler için EOL (End of Life), bir ürünün üreticisi tarafından belirlenen son kullanma tarihi anlamına geliyor. Dolayısıyla 5800X3D için artık destek güncellemeler veya yamalar gibi herhangi bir işlem yapılmayacak.

Ne yazık ki, 5800x3D siparişinizin AMD tarafından kullanım ömrünün sonuna geldiği belirtiliyor. Tedarikçilerimizden stok temin etmek için çaba sarf ettik; ancak, bekleyen siparişinizi karşılamak için başka birimler elde edemedik.

Aktarıldığı kadarıyla ABD'de popüler perakendecilerden Newegg’de Ryzen 7 5800X3D tükenmiş durumda. Amazon ve bazı küçük perakendecilerde ise hâlâ mevcut ve yavaş yavaş raflardan çekildiği bildiriliyor. Ülkemizde ise stoklar halen mevcut. Ancak tükentiği takdirde, AMD kullanıcıları hâlen 5700X3D ve 6 çekirdekli 5600X3D modellerine yönelebilir. Bu iki işlemci, pazardaki yerini bir süre daha korumaya devam edecek.

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AMD Ryzen 7 5800X3D için yolu sonu göründü