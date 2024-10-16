AMD Ryzen 7 5800X3D için yolu sonu göründü
Geçmişe dönece olursak, Intel’in 12. nesil "Alder Lake" işlemcileri piyasaya sürüldüğünde, AMD'nin Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 serisi henüz tanıtılmamıştı. AMD, bu boşluğu doldurmak için 5800X3D modeline eklediği 64 MB’lık 3D V-Cache teknolojisiyle birlikte toplamda 96 MB L3 önbellek sundu. Bu da özellikle oyunlarda ciddi performans artışına yol açtı.
Bilmeyenler için EOL (End of Life), bir ürünün üreticisi tarafından belirlenen son kullanma tarihi anlamına geliyor. Dolayısıyla 5800X3D için artık destek güncellemeler veya yamalar gibi herhangi bir işlem yapılmayacak.
Ne yazık ki, 5800x3D siparişinizin AMD tarafından kullanım ömrünün sonuna geldiği belirtiliyor. Tedarikçilerimizden stok temin etmek için çaba sarf ettik; ancak, bekleyen siparişinizi karşılamak için başka birimler elde edemedik.
Aktarıldığı kadarıyla ABD'de popüler perakendecilerden Newegg’de Ryzen 7 5800X3D tükenmiş durumda. Amazon ve bazı küçük perakendecilerde ise hâlâ mevcut ve yavaş yavaş raflardan çekildiği bildiriliyor. Ülkemizde ise stoklar halen mevcut. Ancak tükentiği takdirde, AMD kullanıcıları hâlen 5700X3D ve 6 çekirdekli 5600X3D modellerine yönelebilir. Bu iki işlemci, pazardaki yerini bir süre daha korumaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.