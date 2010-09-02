AMD, Bulldozer tabanlı Orochi ve Fusion tabanlı L1ano işlemci zarlarını gösterdi

AMD, hazırlık çalışmalarında artık sona geldiği yeni nesil işlemcileri için detayları açıklamayı sürdürüyor. GlobalFoundries tarafından ilk defa bu yıl gerçekleştirilen ancak her yıl düzenlenen geleneksel bir etkinliğe dönüştürülmesi beklenen Teknoloji Konferansı'nda AMD'nin gövde gösterisi vardı. GlobalFoundries firmasının bugün hâlâ %30'dan fazla hissesine sahip olan AMD, hacimli üretimi önümüzdeki yıl başlayacak yeni nesil işlemcilerine ait zar görüntülerini konferansta dünya basını ile paylaştı.
AMD'nin gösterdiği ilk zar, Fusion işlemci konseptinin en güçlü üyesi olması beklenen L1ano işlemci tasarımına ait. Hali hazırda Phenom II işlemcilerde de kullanılan K10 mikroişlemci mimarisini, DirectX 11 destekli entegre grafik birimiyle harmanlayan işlemci, Fusion jenerasyonunun orta ve üst segmente yönelik ilk temsilcisi olacak. İlk diyoruz çünkü önümüzdeki yıl için planlanan L1ano tasarımı öncesinde AMD, bu yılın sonuna doğru netbook'lar ve giriş seviyes notebook'lar için Bobcat tabanlı Fusion işlemcilerini tanıtacak.
Şu ana kadar teknik özellikleri hakkında çok fazla detay açıklanmasa da L1ano tasarımında 1MB Seviye 2 bellek kapasitesinin olacağı, paylaşımlı L3 birimine ise yer verilmeyeceği ifade ediliyor. 480x paralel işlem birimine sahip entegre SIMD kümesi ile DirectX 11 uyumlu olan L1ano tasarımı aynı zamanda kuzey köprüsü, bellek kontrolcüsü, PCIe kontrolcüsü, ve Hyper Transport ara birimi gibi entegreleri de bünyesinde barındıracak.
GlobalFoundries Teknoloji Konferansı'nda gösterilen ikinci zar, Orochi tasarımına ait. Bulldozer mimarisini kullanan zar tasarımı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan L1ano tasarımından farklı olarak 32nm fabrikasyon süreciyle hazırlanıyor. Intel'in Sandy Bridge işlemci ailesine karşı yüksek performanslı sistemler için geliştirilen 8 çekirdekli Orochi tasarımı Soket AM3+ formunda hazırlanıyor. Kullanıma sunulması gelecek yılın sonlarını bulacak olan yeni tasarım ile AMD, performans liderliğini hedefliyor.
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Neresi ayrı ya :) o zaman core 1 core 2 den ayrı. memory controller ayrı hepsi ayrı sayılır :) tüm birimler homojen mi dağılacakdı ?
İnsan beyni bile aynı şekilde işler. Her bölüm her işi yapmaz, her bölümün belli bir işlevi vardır. Kelimelerden ve dilden sorumlu bölüm. Görsel hafıza. Yön tayini. Fizik hesaplamaları. Haraket kasları ile ilgili bölüm. Matematik hesaplamaları. Hepsi nin yeri belli ve ayrıdır. ( Savantlar hariç. )
Firmaların doğal yapıdan kastı her şeyin tek die yani tek parça silikon üstünde toplanmasıdır. Yani AMD nin zamanında doğal yapı diye kıyamet kopardığı bir sürü reklam yaptığı forumda bazı kullanıcıların ( Ben doğal yapı fayda getirmeyecek dememe rağmen. ) büyük beklentiler ortaya çıkardığı doğal yapı olayı bu aslında. Doğal yapı değil dedikleri Q6600 lerde ise iki adet Core2Duo die si vardı. Yani iki tane çift çekirdekli işlemci tek bir metal paketin altında birbirine silikon yapı ile değil de bir çip üzerinden iletkenler ile bağlıydı.
Bu Pentium serisinde de intel böyle bir yapı kullanmıştı. Ama orada işlemci haberleşmesini sağlamada pek başarılı olamamış doğal yapılı Athlon x2 ler karşısında ezilmişlerdi. Ki bu yüzden herkes doğal 4 çekirdek diye tutturdu. Ama Q6600 de haberleşmeyi sağlayan çip çok daha gelişmişti bunu da çift çekirdek destekli uygulamalar ile 4 çekirdek destekli uygulamalar arasındaki %80 civarı farktan anlıyorduk.
Doğal yapının faydası var tabi. Üretim ve maliyet gibi pek çok konuda avantajı var. Gene termal tasarım olarak ta tabi. Ama bunu mimari olarak ta desteklemek gerek.
Bunun dışında 480 adet paralel işlem kümesi demiş ama bu kümelerin gücü nedir?
RV800 ya da RV770 teki gibi bir 480x birim ise bu harika olur o zaman.