AMD, Bulldozer tabanlı Orochi ve Fusion tabanlı L1ano işlemci zarlarını gösterdi

AMD, hazırlık çalışmalarında artık sona geldiği yeni nesil işlemcileri için detayları açıklamayı sürdürüyor. GlobalFoundries tarafından ilk defa bu yıl gerçekleştirilen ancak her yıl düzenlenen geleneksel bir etkinliğe dönüştürülmesi beklenen Teknoloji Konferansı'nda AMD'nin gövde gösterisi vardı. GlobalFoundries firmasının bugün hâlâ %30'dan fazla hissesine sahip olan AMD, hacimli üretimi önümüzdeki yıl başlayacak yeni nesil işlemcilerine ait zar görüntülerini konferansta dünya basını ile paylaştı.

AMD'nin gösterdiği ilk zar, Fusion işlemci konseptinin en güçlü üyesi olması beklenen L1ano işlemci tasarımına ait. Hali hazırda Phenom II işlemcilerde de kullanılan K10 mikroişlemci mimarisini, DirectX 11 destekli entegre grafik birimiyle harmanlayan işlemci, Fusion jenerasyonunun orta ve üst segmente yönelik ilk temsilcisi olacak. İlk diyoruz çünkü önümüzdeki yıl için planlanan L1ano tasarımı öncesinde AMD, bu yılın sonuna doğru netbook'lar ve giriş seviyes notebook'lar için Bobcat tabanlı Fusion işlemcilerini tanıtacak.

Şu ana kadar teknik özellikleri hakkında çok fazla detay açıklanmasa da L1ano tasarımında 1MB Seviye 2 bellek kapasitesinin olacağı, paylaşımlı L3 birimine ise yer verilmeyeceği ifade ediliyor. 480x paralel işlem birimine sahip entegre SIMD kümesi ile DirectX 11 uyumlu olan L1ano tasarımı aynı zamanda kuzey köprüsü, bellek kontrolcüsü, PCIe kontrolcüsü, ve Hyper Transport ara birimi gibi entegreleri de bünyesinde barındıracak.

GlobalFoundries Teknoloji Konferansı'nda gösterilen ikinci zar, Orochi tasarımına ait. Bulldozer mimarisini kullanan zar tasarımı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan L1ano tasarımından farklı olarak 32nm fabrikasyon süreciyle hazırlanıyor. Intel'in Sandy Bridge işlemci ailesine karşı yüksek performanslı sistemler için geliştirilen 8 çekirdekli Orochi tasarımı Soket AM3+ formunda hazırlanıyor. Kullanıma sunulması gelecek yılın sonlarını bulacak olan yeni tasarım ile AMD, performans liderliğini hedefliyor.