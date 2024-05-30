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    MediaTek Dimensity 7300 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri

    MediaTek, yapay zeka ve oyun performansını iyileştiren yeni işlemcileri duyurdu. 4nm üretim sürecinden geçen MediaTek Dimensity 7300 & 7300X neler sunuyor bakalım.
    MediaTek yeni işlemci Dimensity 7300 & 7300X Tam Boyutta Gör
    MediaTek, 4nm yeni orta sınıf işlemcileri (Dimensity 7300 ve Dimensity 7300X) duyurdu. Her iki işlemci de Dimensity 7050 ile kıyaslandığında performans çekirdeklerinde %25 daha düşük güç tüketimi sunuyor. Dimensity 7300X ise çift ekran desteğine sahip katlanabilir cihazlar için tasarlanmış bir işlemci olarak karşımızda.

    MediaTek Dimensity 7300 & 7300X işlemci özellikleri

    MediaTek Dimensity 7300 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Dimensity 7300 serisi, Dimensity 7050'nin (2+6) çekirdek kümesinden farklı olarak, 2.0GHz hızda çalışan 4 x Cortex-A55 çekirdeği ve 2.5 GHz hızında 4 x Cortex-A78 çekirdeği içeriyor. Dimensity 7050 tarafından kullanılan çekirdeklerin aynısı ancak performans ve güç verimliliğinde iyileştirmeler yapıldığı söyleniyor.

    Grafik açısından Dimensity 7300 serisi, oyun deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan en yeni Arm Mali-G615 GPU'nun yanı sıra bir dizi MediaTek HyperEngine optimizasyonuyla geliyor. MediaTek'e göre her iki işlemci de rakiplerine kıyasla %20 daha yüksek FPS ve %20 daha az güç tüketimiyle daha iyi oyun deneyimi sunuyor. Yeni işlemci serisi ayrıca akıllı kaynak optimizasyonu, oyunlar için ağ optimizasyonu ve Dual-Link True Wireless Stereo Audio ile Bluetooth LE desteğiyle geliyor.

    Dimensity 7300 serisi ayrıca 12 bit HDR-ISP özelliğine sahip yeni MediaTek Imagiq 950 ile görüntülemede iyileştirme getiriyor. Bu işlemciyi taşıyan orta sınıf telefonlar 200MP ana kameraya sahip olacak. Gelişmiş donanım motorlarıyla hassas gürültü azaltma (MCNR), yüz algılama (HWFD) ve video HDR sunuyor. Dimensity 7050'ye kıyasla yapay zeka performansında 2 kat iyileştirme sunan MediaTek APU 655'e sahip.

    MediaTek Dimensity 7300X Tam Boyutta Gör
    İki işlemci arasındaki fark ise şu; Dimensity 7300X, çift ekranı destekliyor. Uygun fiyatlı katlanabilir cihazlarda bu işlemciyi göreceğimiz anlamına geliyor. MediaTek, bu işlemcileri ilk kullanacak telefonları açıklamadı ancak Haziran’da piyasaya sürülmesi beklenen Motorola Razr 50’nin Dimensity 7300 ile gelebilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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