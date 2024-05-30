MediaTek Dimensity 7300 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör MediaTek, 4nm yeni orta sınıf işlemcileri (Dimensity 7300 ve Dimensity 7300X) duyurdu. Her iki işlemci de Dimensity 7050 ile kıyaslandığında performans çekirdeklerinde %25 daha düşük güç tüketimi sunuyor. Dimensity 7300X ise çift ekran desteğine sahip katlanabilir cihazlar için tasarlanmış bir işlemci olarak karşımızda.

MediaTek Dimensity 9400'ün temel özellikleri açıklandı 1 gün önce eklendi

MediaTek Dimensity 7300 & 7300X işlemci özellikleri

Tam Boyutta Gör Dimensity 7300 serisi, Dimensity 7050'nin (2+6) çekirdek kümesinden farklı olarak, 2.0GHz hızda çalışan 4 x Cortex-A55 çekirdeği ve 2.5 GHz hızında 4 x Cortex-A78 çekirdeği içeriyor. Dimensity 7050 tarafından kullanılan çekirdeklerin aynısı ancak performans ve güç verimliliğinde iyileştirmeler yapıldığı söyleniyor.

Grafik açısından Dimensity 7300 serisi, oyun deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan en yeni Arm Mali-G615 GPU'nun yanı sıra bir dizi MediaTek HyperEngine optimizasyonuyla geliyor. MediaTek'e göre her iki işlemci de rakiplerine kıyasla %20 daha yüksek FPS ve %20 daha az güç tüketimiyle daha iyi oyun deneyimi sunuyor. Yeni işlemci serisi ayrıca akıllı kaynak optimizasyonu, oyunlar için ağ optimizasyonu ve Dual-Link True Wireless Stereo Audio ile Bluetooth LE desteğiyle geliyor.

Dimensity 7300 serisi ayrıca 12 bit HDR-ISP özelliğine sahip yeni MediaTek Imagiq 950 ile görüntülemede iyileştirme getiriyor. Bu işlemciyi taşıyan orta sınıf telefonlar 200MP ana kameraya sahip olacak. Gelişmiş donanım motorlarıyla hassas gürültü azaltma (MCNR), yüz algılama (HWFD) ve video HDR sunuyor. Dimensity 7050'ye kıyasla yapay zeka performansında 2 kat iyileştirme sunan MediaTek APU 655'e sahip.

Tam Boyutta Gör İki işlemci arasındaki fark ise şu; Dimensity 7300X, çift ekranı destekliyor. Uygun fiyatlı katlanabilir cihazlarda bu işlemciyi göreceğimiz anlamına geliyor. MediaTek, bu işlemcileri ilk kullanacak telefonları açıklamadı ancak Haziran’da piyasaya sürülmesi beklenen Motorola Razr 50’nin Dimensity 7300 ile gelebilir.

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