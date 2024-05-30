MediaTek Dimensity 7300 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri

MediaTek Dimensity 7300 & 7300X işlemci özellikleri
Grafik açısından Dimensity 7300 serisi, oyun deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan en yeni Arm Mali-G615 GPU'nun yanı sıra bir dizi MediaTek HyperEngine optimizasyonuyla geliyor. MediaTek'e göre her iki işlemci de rakiplerine kıyasla %20 daha yüksek FPS ve %20 daha az güç tüketimiyle daha iyi oyun deneyimi sunuyor. Yeni işlemci serisi ayrıca akıllı kaynak optimizasyonu, oyunlar için ağ optimizasyonu ve Dual-Link True Wireless Stereo Audio ile Bluetooth LE desteğiyle geliyor.
Dimensity 7300 serisi ayrıca 12 bit HDR-ISP özelliğine sahip yeni MediaTek Imagiq 950 ile görüntülemede iyileştirme getiriyor. Bu işlemciyi taşıyan orta sınıf telefonlar 200MP ana kameraya sahip olacak. Gelişmiş donanım motorlarıyla hassas gürültü azaltma (MCNR), yüz algılama (HWFD) ve video HDR sunuyor. Dimensity 7050'ye kıyasla yapay zeka performansında 2 kat iyileştirme sunan MediaTek APU 655'e sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.