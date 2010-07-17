AMD, Bulldozer tabanlı ilk işlemcisi için tasarım çalışmalarını tamamladı

AMD tasarım çalışmaları yaklaşık beş yıldır devam eden Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisi için artık son dönemece giriyor. 2003 yılında lanse edilen K8 mimarisinden bu yana AMD'nin yapacağı en radikal tasarım güncellemesi olacak Bulldozer mimarisi, sahip olduğu pek çok detayla mevcut K10.5 mimarisinden ayrılıyor. AMD, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı konferans görüşmesinde, Bulldozer mimarisini esas alan ilk işlemci için tasarım çalışmalarının bittiğini açıkladı. Mikroişlemci tasarımında sektörün efsanevi isimleri arasında gösterilen, AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer konuyla ilgili açıklamasında, "Bu yılın ikinci çeyreğinde, yüksek performanslı Bulldozer işlemci çekirdeğimizi temel alan ilk 32nm ürünün tasarımı bitti. Bulldozer tabanlı sunucu ve masaüstü işlemciler için örneklendirmeye yılın ikinci yarısında başlamayı ve 2011'de lanse etmeti planlıyoruz. Bu yeni işlemciler, AMD platformuna müthiş bir performans ilerlemesi sağlayacak" ifadelerine yer verdi.

Bulldozer tabanlı ilk işlemci için tasarım çalışmalarının bitmesiyle birlikte gözler artık dağıtılacak "örnek" işlemcilere çevrilmiş durumda. Haftalarca sürecek fabrikasyon sürecinin ardından ilk örneklerinin, Bulldozer tabanlı sistem oluşturmak isteyen kıdemlı iş ortaklarına satması beklenen işlemciler için AMD, hacimli üretim öncesinde revizyon güncellemelerine giderek ideal güç tüketimi / frekans dengesini oluşturmaya çalışacak. 32nm SOI ve HKMG teknolojisiyle hazırlanan Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler, AMD'nin açıklamasına göre watt başına performans değerlendirmesinde, kendi segmentlerinde rekabetçi sonuçlara imza atabilecek. Hem masaüstü hem de sunucu ve mobil işlemcilere güç verecek Bulldozer mimarisi ile masaüstü sistemler için 8, sunucu sistemlerde ise 16 çekirdekli işlemciler sunulacak. Masaüstü için piyasaya çıkacak Bulldozer tabanlı ilk işlemci ailesi, Scorpius platformunun bir parçası olan Zambezi kod adlı modellerden, sunucu tarafında ise Interlagos kod adlı Opteron 6000 işlemcilerden oluşacak.

AMD'nin açıkladığı resmi dökümanlara göre Bulldozer tabanlı işlemcilerde iki adet 128-bit FMAC kayar nokta ünitesi, paylaşımlı L2 ve paylaşımlı L3 bellek birimleri ile entegre DDR3 bellek kontrolcüsüne yer verilecek. Enerji verimliliğine yönelik olarak yenilikçi özelliklere sahip olacağı belirtilen Bulldozer mimarisinde, çoklu izlek desteğine yönelik radikal geliştirmelerin olduğu, iki adet tam sayı programcısı, kayar nokta programcısı ve her dört çekirdek için ayrı veri bellekleri gibi detayların, Bulldozer mimarisinin ana hatlarını oluşturduğu belirtiliyor. Gelecek yıl lanse edilecek Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler öncesinde AMD, Fusion tabanlı ilk işlemcilerini ise bu yılın sonuna doğru satışa sunmaya hazırlanıyor. AMD tarafından yapılan açıklamaya göre Ontario kod adını taşıyan, ultra-düşük güç tüketimli Fusion işlemcileri, gelir elde etmek adına son çeyrekte satışa sunulacak. x86 işlemci çekirdeği ve DirectX 11 destekli grafik birimini tek bir yapı içerisinde sunacak Ontario işlemcileri, hem netbook hem de giriş seviyesindeki notebook'ları hedef alacak.

AMD'nin Ontario işlemcileriyle ilgili olarak,

Ontario işlemcileri, TSMC tesislerinde 40nm fabrikasyon süreciyle üretilecek.

Ontari işlemcileri, netbook'ları ve giriş seviyesi notebook'ları, L1ano işlemcileri ise orta segmentteki mobil sistemleri hedef alacak.

Ontari işlemcileri netbook'larla birlikte SFF olarak bilinen ultra-küçük tasarımlı sistemlerde de kullanılacak, tablet bilgisayarlar ise şu an için AMD'nin gündeminde değil.

Fusion ailesinin ilk üyesi olarak Ontario işlemcileri bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak.

Ontaro işlemci ailesinin performans ve zar boyutuyla ilgili olarak Ontario işlemcileriyle AMD, giriş seviyesindeki notebook'ların performansını netbook segmentine getirecek. Ontario işlemcilerinin zar alanı, modern mobil işlemcilerle kıyaslandığında %50 daha az olacak. AMD'nin giriş seviyesindeki mobil işlemci ailesi Athlon II Dual-Core Mobile'ın 117mm^2 zar alanına sahip olduğu düşünülürse, Ontario serisi işlemcilerde zar alanının 59mm^2 civarında olması muhtemel görünüyor. Nile platformuyla birlikte netbook platformuna adım atan AMD için asıl savaş Ontario işlemcileriyle başlayacak. Ontario işlemci ailesi için AMD'nin en güvendiği nokta, entegre grafik biriminin performansı. DirectX 11 destekli grafik birimi hem 3D grafik hem de HD video hızlandırma desteği sunarak, netbook'lara yüksek grafik kalitesi getirecek ve güncel pek çok oyunu belli kalite ayarlarında oynatabilecek.



AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer açıklamasında, "Şüphesiz tablet bilgisayarlara yönelik ürün yaratma yeteneğine sahibiz, ancak orası Ontario işlemcileriyle hedeflediğimiz segment olmayacak. Ontario işlemcileri, netbook'lar ve giriş seviyesindeki notebook'larda olacak." ifadelerine yer verdi. AMD, Ontario işlemcili ilk sistemlerin, yeni yılın başında satışa sunulmasını beklerken, bu sistemlerin mevcut netbook'larda olmayan özelliklere sahip olacağı, örneğin 3D grafik hızlandırma yetenekleri ve çoklu ortam özelliklerinin mevcut pazar koşullarında rakipsiz, genel performansın da Atom işlemcili netbook'lara kıyasla ciddi derecede daha iyi olacağı belirtiliyor.

Bir süre öncesine kadar Fusion jenerasyonu ve bu jenerasyon altında sunulacak Ontario işlemci ailesinin tablet bilgisayar segmentinde devrim etkisi yapacağını belirten AMD'yi, bu kararından hangi nedenlerin vazgeçirdiği açıklanmazken, görünen o ki Ontario işlemci ailesinin ilk temsilcileri, tablet bilgisayarlarda yer almayacak. AMD'nin Ontario kod adlı yeni nesil mobil işlemcileri, Bobcat mimarisine dayanan iki işlemci çekirdeği ve DirectX 11 destekli grafik birimine sahip olacak. SoC yani yongada sistem formunda tasarlanan yeni nesil işlemci ailesi, entegre DDR3 bellek kontrolcüsünü de bünyesinde barındıracak. Açıklanan bilgilere göre x86-64, sanallaştırma, SSE, SSE2 ve SSE3 teknolojilerine sahip olacak Ontario işlemci ailesi, AMD'nin iddiasına göre orta segment işlemci performansının %90'ını, %50 daha az zar alanında sunmayı başaracak. Brazos platformu için hacimli üretimi TSMC tesislerinde 40nm fabrikasyon süreciyle gerçekleştirilecek olan Ontario işlemcileri, tekli izlek desteğiyle gelecek ve 1 Watt altında TDP kapasitesine sahip olacak.