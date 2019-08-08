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AMD EPYC Rome'u duyurdu: Sunucu sınıfında 7 nm avantajı

AMD işlemci piyasasında elde ettiği üretim tekniği avantajını son kullanıcılardan sonra sunucu segmentine de getirdi. Yeni yongalar pazarda liderliğe oynuyor.
8 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD Zen mimarisiyle işlemci pazarında uzun süredir süregelen Intel hakimiyetini kırmakla kalmadı pazara yeniden rekabet getirerek kullanıcıları düşük fiyatta yüksek performansla buluşturdu. Zen 2 mimarisiyle başarısını devam ettiren firma, sunucu piyasasındaki 2. Nesil EPYC modellerini duyurdu.

Sunucu pazarında ilkler 

EPYC Rome işlemcileriyle AMD sunucu pazarını 7 nm ile tanıştırırken Zen 2 mimarisinin getirdiği %15’lik performans artışıyla daha iddialı bir konuma geçiyor. İşlemciler 64 çekirdek 128 izleğe kadar ölçeklenirken, 64 GB/s’ye kadar bant genişliği sunan PCIe 4.0 standartını da veri merkezi sınıfına getiriyor. 

Geliştirilmiş yürütme kanalları, ikiye katlanan kayar nokta birimi, Arttırılmış bant genişliği, gelişmiş şube tahmini gibi detaylar işlemcilerin mimarisel avantajının bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.
Bunları hem Zen 2 hem de artan ön bellek değerleriyle elde eden AMD bu sayede işlemcilerin döngü başına güç tüketimini de azaltarak operasyon başına enerji kullanımını yarıya indirmeyi başarmış.

Rakamsal açıdan bakacak olursak yeni yongalarda çekirdek sayısının 2 katına, paylaşımlı L3 önbelleğin 4 katına ve çekirdeklere tahsis edilen L3 ön belleğinse 2 katına çıkarıldığını görüyoruz.
Modellerle 8 kanal bellek kontrolcüsü üzerinden 3200 MHz’de görev yapan ECC destekli bellekleri desteklerken maksimum bellek miktarı soket başına 4 TB seviyesinde belirlenmiş.
İşlemcilerin fiziksel yapısına baktığımızda ise 8 adet işlemci kümesinin merkez bir bağlantı yongası etrafında dizildiğini görüyoruz ki bu merkez birim içerisinde PCIe3/4 kontrolcüsü ve DDR4 bellek kontrolcüsünün yanı sıra sunucu kontrol merkezi konumlandırılmış. Burada güncellenen CCX tasarımının performansa katkısını hatırlatmadan geçmeyelim. Öte yandan firma yeni yongalarında Spectre/Spectre V4 için donanımsal düzeyde önlemler almış durumda.



TDP değeri olaraksa 8 çekirdek 16 izlekli modellerden 64/128 konfigürasyonuna doğru 120 watt’tan 225 watt’a kadar bir yükselme söz konusu. Amiral gemisi EPYC 7742’ye göz atacak olursak, 64/128 izlekli model 2 soketli kullanıma uygun ve 256 MB önbellekle desteklenmiş. 2.25 GHz’den 3.40 GHz’e yükselebilen modelin TDP’si ise 225-240 watt aralığında.
Fiyat olarak 6950$’lık etikete sahip yonga AMD karşılaştırmasına göre Intel’in 13,012$’lık işlemcisinin 4 katı fiyat/performans oranı sergiliyor.

Firmanın pazardaki durumuna baktığımızda ise AMD’nin sunuc pazarında %10 hedefini yeni EPYC Rome işlemcileriyle çok rahat bir şekilde yakalayabileceği tahmin ediliyor. Hewlett Packard Enterprise’ın sunudaki rakamlarına göre yeni EPYC yongaları üzerinde şekillenen ProLiant DL325, ProLiant DL385, ve HPE Apollo 35 sunucularının mevcut Naples kod adlı modelleri barındıran sistemlere göre sanallaştırma alanında %61 artış sunarken fiyat performans oranında %29 daha başarılı konumda.

AMD, Rome ile rakibinin bir sonraki işlemcilerini hedef alıyor

Üstelik AMD, EPYC Rome işlemcileriyle performans başlığı altında Intel’in gelecek yıl kullanıma sunacağı 10 nm Ice Lake-SP modellerini hedef alıyor. Bu da Intel bu yıl 14 nm üretim sürecini kullanarak piyasaya süreceği Cooper Lake modellerinin AMD’nin 7 nm çözümleri karşısında bir hayli zorlanacağı manasına gelir.
Dahası sunucularını EPYC Naples üzerine kuran şirlketler yeni yongalar yine SP3 soketiyle geldiği için minimum masrafla veri merkezlerini EPYC Rome işlemcilerine güncelleyebilecekler.Hali hazırda AMD’nin EPYC Rome işlemcilerine geçiş yapacağını duyuran iş ortakları ise şu şekilde: 
  • Google, üretim veri merkezlerinin alt yapısını 2. Nesil EPYC ile güncelleyecek ve bu yılın sonunda genel işlevli sistemlerde ve Google Cloud Compute Engine’de yine kırmızı ekibin çözümleriyle güçlendirecek.
  • Twitter veri merkezlerine bu yıl 2. Nesil EPYC çözümlerini katarak sahip olma maliyetini %25 düşürecek.
  • Microsoft 2. Nesil EPYC işlemcilerinin kullanılacağı genel kullanım amaçlı Azure sanal makinelerini, limitli sayıdaki bulut üzerinden uzaktan kontrol edilecek masaüstüleri ve HPC iş istasyonlarını duyurdu.
  • HPE, EPYC Rome işlemcilerinin güç vereceği yeni sistemlerini duyurdu.
  • Cray, Hava Kuvvetleri Hava Ajansı’nın ABD Hava kuvvetleri ve Ordusu'na karasal ve uzay havası bilgileri sağlayacak sistemlerde EPYC yongalarının kullanılacağını açıkladı.
  • Lenovo bugünden itibaren sunulan ThinkSystem SR655 ve SR635 sistemlerde gelişmiş yeteneklerinden yararlanmak üzere EPYC modellerine yer veriyor.
  • Dell ileride duyuracağı yeni sunucularını 2. nesil EPYC modelleri için optimize edeceğini açıkladı.
  • VMware ise AMD ile iş ortaklığına giderek AMD EPYC işlemcileri ile daha gelişmiş güvenlik önlemlerinin yanı sıra ekstra özellikler sunacaklarını belirtti.

Benchmark testlerine dair ufak notlar 

Galerimizden yeni yongaların henüz gerekli optimizasyonlar ve yazılımsal destek gibi başlıklarda iyileştirmeler yapılmamış olsa da erken test sonuçlarını inceleyebilirsiniz. Test sonuçlarına göre EPYC Rome modeli bazı başlıklarda AMD'nin iddia ettiği rakamların daha da üstünde sonuçlar elde edilmiş. Dahası tepe modelin tamsayı testinde tüm çekirdekleriyle 3.2 GHz'de tutunurken 225 watt'ı aşmaması oldukça etkileyici bir detay.
Testlere dair ufak detaylar paylaşmak gerekirse. AMD yeni yongalarda L3 önbelleğin kapasite avantajını ciddi manada kullanıyor diyebiliriz. Zira Intel tarafındaki yongaya göre daha yüksek kapasiteli L3 önbellek sayesinde çoklu işlem senaryolarında, işlemci performansını koruyabiliyor.
Buna karşın bir eksi olarak yapılan işlemin kapladığı alan L3 önbellek kapasite sınırlarında kaldığında Intel'in yongalarıyla aynı hatta daha düşük olan bellek gecikmesi, 16 MB olan küme başı L3 belleği geçtiği an zıplıyor.
Intel tarafında ise iyi yönetilen L3 önbelleği sayesinde önbellek kapasitesini aşan durumlarda dahi gecikme belli bir seviyede tutulabilmiş. AMD'nin uçuşa geçen gecikme değerlerinin sırrının verilerin doğrudan doğruya DRAM'e düşmesi olduğunu da ekleyelim.
Peki bu gerçek hayatta ne kadar bir dezavantaj oluşturabilir derseniz çekirdek başına 4 MB'tan az olmayan L3 önbelleği halen Intel'in çözümlerinde tercih edilen 1.375 MB tampon bellekten daha fazla. Bu da birden fazla işlemin veya sanal makinenin aktif olduğu çoğu durumda yeterli gelecek bir rakama tekabül eder. 


https://www.guru3d.com/news-story/amd-launches-64-core-128-threaded-2nd-gen-amd-epyc-processors.html Yorum Yaz
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Murat Burç 1 sa.
AMD laptoplarda kurtar bizi kan emici lanet intelden. laptop konusu intelin açık ara en rezil olduğu yer. Rekabet denen birşey yok. AMD'nin çok sert şekilde buraya el atması lazım.
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Mr.ED 5 sa.
AMD consol tarafında lider durumda, 3. nesil ile pc kullanıcılarının oyun için ihtiyaçlarına da karşılık verdi burada rekabet getirdi. Sunucu kısmında da ipleri eline almaya başladı. Kaldı mobil platform orası aslında AMD'nin lider konumda olması gereken yer. Orayı da alırsa AMD'nin tekeli başlar
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Ryzen 2 sa. Mr.ED
amd'nin bu atakları fazla sürmeyecek,zeni tükettikleri zaman intel yeni mimari ile gelip amd'yi tokatlar 2020-2021 gibi.
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selahattın ısık 5 sa.
Rakibi delik desik etmis.
Sunumda da rakip makip takilmadi.
Direk intel platinum xeon serisini hedef aldilar..
Tdp yi asagi cekme yerine performansa oynadilar.
İyide yaptilar.
Ayni tdp 2 kati performans varken kimse 2xxw hesabi yapmaz..
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Jon_Kar 6 sa.
Birisi sunlarla Gta 5 Assassins Creed Witcher oynasa da cpu kullanimini gorsek
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V4LKyR 6 sa.
Ayrıl da gel AMD! Helal olsun.
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sniper23 7 sa.
Sunucu tarafı için oldukça iyi bir haber. EPYC ile zaten ucuz yüksek çekirdekli sunucu kiralayabiliryorduk. Bunlar sayesinde daha iyisini aynı fiyata kiralayabileceğiz.
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