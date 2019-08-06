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Intel 56 çekirdekli Cooper Lake Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu

Intel Xeon Scalable işlemcilerini Cooper Lake ile güncelledi. İşlemciler soketli yapıda sunulacak olmasıyla bulunabilirlik konusunda Cascade Lake’e göre daha avantajlı olacak.
1 gün
2,1b
1
15
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Intel 56 çekirdekli Cooper Lake Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu
Intel bugünki duyurusunda Xeon Scalable platformunun geleceğine dair planlarına yer verdi. Gelen bilgilere göre firma işlemci ailesini BGA formundan soketli tasarıma geçiriyor.

Bu yıl gelecek 14 nm Cooper lake ile birlikte Intel yeni işlemcilerinde LGA 4189 soketine geçecek. Tek yapı altında 2 zardan oluşacak Intel Xeon Platinum 9200 serisi soket başına 56 çekirdeğe kadar ölçeklenecekler  ve 2 soketli anakartlar üzerinde kullanılacaklar.

bfloat16 komutlarına destek 

bfloat16 komut setleriyle birlikte gelecek yongalar sayesinde geliştiriciler bu komutları yüksek çekirdek sayısında deneyimleyebilecekler. Buna karşın Cooper Lake’i takip edecek 10 nm Ice Lake modellerinde yine aynı soket kullanılacak ancak bfloat16 komutları bulunmayacak.
Intel 56 çekirdekli Cooper Lake Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu
 
Ice Lake kod adlı Xeon Scalable işlemcileri 2020 yılının ortalarına doğru bizlerle olacak, dolayısıyla hızlı bir geçiş dönemi yaşanacak. Intel’in son kullanıcılar için 10 nm’yi sunduğu bu dönemde Xeon kanadında 14 nm’de kalmasının nedeni olarak 10 nm bantlarının henüz yeterli olgunluğa ulaşmaması gösteriliyor. Yeni işlemcilerin 2020'nin ilk yarısında satışa sunulacağını da ekleyelim.

https://www.techpowerup.com/https://www.anandtech.com/show/14713/intel-to-offer-socketed-56core-cooper-lake-xeon-scalable-in-new-socket-compatible-with-ice-lake Yorum Yaz
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ilkerinanç 1 gün en beğenilen
Tabiki yeni bir soketimiz olmuş.Adamlar soket çıkarmış olmak için işlemci çıkarıyor.İşlemci çıkardığı için soket değiştirmiyor.
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csh 1 gün
AMD Ryzen islemcileri cikarmasaydi halen 4 cekirdekli islemcileri goruyor olurduk.
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dark_prince60 8 sa.
Kapıcılar Kralı..!!!
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IamTheOne76 10 sa.
Hani Phi sonlandırılmıştıya, mesele buymuş. Deyus la bu intel. Milleti yolunacak kaz zannediyor. AmD de bunların hakkından gelmiyor kendide bu deyyusa muhtaç...
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DH Misafiri 12 sa.
amd ryzen ekran kartındada amd 5700serisi
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V4LKyR 20 sa.
AMD olmasaydı bu çöp firmanın elinde nice olurduk.
INTEL ÇÖPTÜR. Ne kadar da itiraz etseniz, bu böyledir.
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Mete Can Karahasan 1 gün
Troll çevik kuvvet ekibi operasyona başlasın...

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sniper23 1 gün
AMD 64 çekirdek EPYC işlemciler çıkaracak. Bunlar 2020 ortasından bahsediyor. Fiyatı AMD'nin 5-6 katı olacakktır büyük ihtimal.
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mezarcı35 1 gün
Az koymuslar en az 100 cekırdek lazım 😂 ulen bı pıyasa tıkanınca artık ne yapcaklarını bılemıyolar
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huseyincarnege 1 gün
çekirdek savaşları başladı
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System Lord 1 gün
en geç 2020 yazında yeni pc toplyacağım i7 5820K işlemci kullanıyorum . yeni pc de oyun ağırlıklı olacak . sizce intel+nvidia mı yoksa amd işlemci + nvidia mı hangisine geçiş yapayım ? amd nedense bana çakma gibi geliyor hiç inandırıcılığı yok .
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samuray_x 1 gün System Lord
AMD Nvidia veya AMD Radeon navi
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csh 10 sa. System Lord
Intel islemcilerde bulunan Meltdown, Spectre gibi aciklar AMD islemcilerde bulunmamisti. Sony Playstation ve Microsoft XBox da islemci olarak AMD kullaniyor. Cakma olsa Sony ve Microsoft kullanmazdi. Onu da gectim, x64 mimarisini AMD dizayn etti, onun icin Linux dagitimlarinda x86_64 icin amd64 terimi kullaniliyor.
AMD Ryzen islemciler cok guzel gercekten, oneririm.
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ilkerinanç 1 gün en beğenilen
Tabiki yeni bir soketimiz olmuş.Adamlar soket çıkarmış olmak için işlemci çıkarıyor.İşlemci çıkardığı için soket değiştirmiyor.
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