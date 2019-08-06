Intel 56 çekirdekli Cooper Lake Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu

Intel bugünki duyurusunda Xeon Scalable platformunun geleceğine dair planlarına yer verdi. Gelen bilgilere göre firma işlemci ailesini BGA formundan soketli tasarıma geçiriyor.
Bu yıl gelecek 14 nm Cooper lake ile birlikte Intel yeni işlemcilerinde LGA 4189 soketine geçecek. Tek yapı altında 2 zardan oluşacak Intel Xeon Platinum 9200 serisi soket başına 56 çekirdeğe kadar ölçeklenecekler ve 2 soketli anakartlar üzerinde kullanılacaklar.
bfloat16 komutlarına destek
bfloat16 komut setleriyle birlikte gelecek yongalar sayesinde geliştiriciler bu komutları yüksek çekirdek sayısında deneyimleyebilecekler. Buna karşın Cooper Lake’i takip edecek 10 nm Ice Lake modellerinde yine aynı soket kullanılacak ancak bfloat16 komutları bulunmayacak.
https://www.techpowerup.com/https://www.anandtech.com/show/14713/intel-to-offer-socketed-56core-cooper-lake-xeon-scalable-in-new-socket-compatible-with-ice-lake Yorum Yaz Paylaş Tweetle
INTEL ÇÖPTÜR. Ne kadar da itiraz etseniz, bu böyledir.
AMD Ryzen islemciler cok guzel gercekten, oneririm.
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