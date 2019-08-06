Intel 56 çekirdekli Cooper Lake Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu

Intel bugünki duyurusunda Xeon Scalable platformunun geleceğine dair planlarına yer verdi. Gelen bilgilere göre firma işlemci ailesini BGA formundan soketli tasarıma geçiriyor.

Bu yıl gelecek 14 nm Cooper lake ile birlikte Intel yeni işlemcilerinde LGA 4189 soketine geçecek. Tek yapı altında 2 zardan oluşacak Intel Xeon Platinum 9200 serisi soket başına 56 çekirdeğe kadar ölçeklenecekler ve 2 soketli anakartlar üzerinde kullanılacaklar.

bfloat16 komutlarına destek

bfloat16 komut setleriyle birlikte gelecek yongalar sayesinde geliştiriciler bu komutları yüksek çekirdek sayısında deneyimleyebilecekler. Buna karşın Cooper Lake’i takip edecek 10 nm Ice Lake modellerinde yine aynı soket kullanılacak ancak bfloat16 komutları bulunmayacak.

https://www.techpowerup.com/https://www.anandtech.com/show/14713/intel-to-offer-socketed-56core-cooper-lake-xeon-scalable-in-new-socket-compatible-with-ice-lake

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Ice Lake kod adlı Xeon Scalable işlemcileridoğru bizlerle olacak, dolayısıyla hızlı bir geçiş dönemi yaşanacak. Intel’in son kullanıcılar içinbu dönemde Xeon kanadında 14 nm’de kalmasının nedeni olarak 10 nm bantlarının henüzgösteriliyor. Yeni işlemcilerin 2020'nin ilk yarısında satışa sunulacağını da ekleyelim.