AMD, Fusion işlemci ailesinde revizyon güncellemesine hazırlanıyor

Fusion işlemci ailesiyle yüksek satışı başarısı elde eden ve üçüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla kârlılığını arttırma yolunda önemli sinyaller veren AMD, bir yandan Fusion A8-3870K Black Edition gibi yeni modeller üzerinde çalışırken, diğer taraftan var olan modellere yönelik yeni bir revizyon güncellemesi yapmaya hazırlanıyor. Önde gelen anakart üreticilerinden MSI'ın dökümanlarından elde edilen bilgilere göre AMD, A Serisi bazı Fusion işlemcilerinde yeni revizyon ile errata olarak bilinen bazı minör hataları düzeltecek.

Performans artışı getirmeyen ve ufak değişiklikler içeren güncelleme için AMD herhangi bir kod değişikliğine gitmeyecek yani hem şu anki hem de yakında çıkacak yeni revizyonlar B0 koduna sahip olacak. Elde edilen ilk bilgilere göre güncelleme AMD'nin çift çekirdekli tasarıma, 1MB Seviye 2 bellek kapasitesine ve 65 Watt ısıl güç tasarımına sahip olan dört farklı Fusion modeline gelecek. Yeni revizyon işlemcilerin ayırt edilmesini sağlayacak temel fark model ürün kodlarında olacak zira şu an satılmakta olan modeller GX ön eki ile kodlanırken, yeni revizyonlarda ise bu HX olacak.

Fusion işlemci ailesine büyük önem veren AMD, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında mobil işlemci satışlarının %90'ı ve tüketici odaklı tüm işlemci satışlarının %60'ını Fusion işlemci ailesinin oluşturduğunu belirtmişti. Bilindiği üzere AMD, Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemci ailesi için de revizyon güncellemesine hazırlanıyor. Fusion ile kıyaslandığında Bulldozer tarafındaki beklenti daha yüksek zira şu anki B2 revizyon işlemcilerden farklı olarak yeni çıkacak B3 revizyon işlemci modellerinin aynı zamanda bir takım performans güncellemeleri de içermesi bekleniyor ancak AMD şu an için bir açıklama yapmıyor.