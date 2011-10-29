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AMD, Fusion işlemci ailesinde revizyon güncellemesine hazırlanıyor

7 yıl
15,9b
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10
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fusion işlemci ailesiyle yüksek satışı başarısı elde eden ve üçüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla kârlılığını arttırma yolunda önemli sinyaller veren AMD, bir yandan Fusion A8-3870K Black Edition gibi yeni modeller üzerinde çalışırken, diğer taraftan var olan modellere yönelik yeni bir revizyon güncellemesi yapmaya hazırlanıyor. Önde gelen anakart üreticilerinden MSI'ın dökümanlarından elde edilen bilgilere göre AMD, A Serisi bazı Fusion işlemcilerinde yeni revizyon ile errata olarak bilinen bazı minör hataları düzeltecek. 
Performans artışı getirmeyen ve ufak değişiklikler içeren güncelleme için AMD herhangi bir kod değişikliğine gitmeyecek yani hem şu anki hem de yakında çıkacak yeni revizyonlar B0 koduna sahip olacak. Elde edilen ilk bilgilere göre güncelleme AMD'nin çift çekirdekli tasarıma, 1MB Seviye 2 bellek kapasitesine ve 65 Watt ısıl güç tasarımına sahip olan dört farklı Fusion modeline gelecek. Yeni revizyon işlemcilerin ayırt edilmesini sağlayacak temel fark model ürün kodlarında olacak zira şu an satılmakta olan modeller GX ön eki ile kodlanırken, yeni revizyonlarda ise bu HX olacak. 
Fusion işlemci ailesine büyük önem veren AMD, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında mobil işlemci satışlarının %90'ı ve tüketici odaklı tüm işlemci satışlarının %60'ını Fusion işlemci ailesinin oluşturduğunu belirtmişti. Bilindiği üzere AMD, Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemci ailesi için de revizyon güncellemesine hazırlanıyor. Fusion ile kıyaslandığında Bulldozer tarafındaki beklenti daha yüksek zira şu anki B2 revizyon işlemcilerden farklı olarak yeni çıkacak B3 revizyon işlemci modellerinin aynı zamanda bir takım performans güncellemeleri de içermesi bekleniyor ancak AMD şu an için bir açıklama yapmıyor. 

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DH Misafiri 7 yıl
ya beyler bu fusıon olayını kaç 1 yıldan beri duyuyoruz hala çıkmadı mı bunun 4 çekirdekli ile 8 çekirdeklileri yaw :D
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gkn_ymz 7 yıl
ehhalil

@El_domingo pasif soğutmalı harici bir GPUnun performansı HD6550Dden daha düşük kalacaktır. pişmanlığınızın nedeni nedir? dahili GPU performansına ihtiyacınız olmaması mı? ya da APUnun fazla ısınması mı? ısınma sorunu var mı??


sağır duymaz uydururmuş boş ver

ek :
bence gayet başarılı SB cpuların gpuları ile karşılaştırırsak ekran kartı almacaklar için güzel bir işlemci(apu)

karşılaştırma yaparsak cpu performansı gayet iyi x4 940 seçtim frekansları bir birine yakın diye

anandtech.com/...
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ehhalil 7 yıl
@El_domingo

pasif soğutmalı harici bir GPUnun performansı HD6550D'den daha düşük kalacaktır.

pişmanlığınızın nedeni nedir? dahili GPU performansına ihtiyacınız olmaması mı? ya da APU'nun fazla ısınması mı? ısınma sorunu var mı??
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ehhalil 7 yıl
@diemcizone
zaten şimdiki fusionlar 40 nm değil ki; 32 nm..
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El_domingo 7 yıl
bende a8 x4 3850 aldim ama pisman oldum noral 65 wattlik bi islemci alip harici pasiv sogutmali bi ekran karti alsam daha iyi olurdu....
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diemcizone 7 yıl
Entegre gpu'yu kapatıp harici gpu takınca 65W'dan 55W'lara inermi acaba? yeni çıkacak fusionlardan beklentim çok Gpu 40Nm'den 28Nm'ye, Cpu'da 40Nm'den 32 veya 28nm'ye indirilip bulldozer tabanlı olacak. Beklentim çok :)
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IL EST MON COCAINE 7 yıl
fusionlar gerçekten iyi özellikle dahili grafik yongası intelinkinden çok daha başarılı
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IceRulez 7 yıl
Hadi hd 7000 serisini entegre etsinler de görelim ^_^
Future is fusion m.k
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DemirAtlı 7 yıl
AMD yi 2011 de fusion serisi ve ekran kartları kurtardı
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cagataykoroglu 7 yıl
Demek ki fusion olmasa amd çok büyük zarar açıklayacaktı.
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