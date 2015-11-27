AMD, GCN mimarisinden önce çıkmış ekran kartlarına sürücü desteğini kesti

AMD, daha önce Catalyst adıyla yayınladığı grafik sürücülerini artık Radeon Software Crimson Edition olarak değiştirirken bu hamle ile birlikte GCN mimarisine sahip olmayan grafik kartlarının sürücü desteği de kesildi.
GCN (Graphics Core Next) adıyla bilinen mimari 2012 yılından sonra çıkan ekran kartlarını kapsıyor. AMD tarafından yapılan açıklama da bu mimariden daha eski ekran kartların ömrünü doldurduğu ve artık güncel yazılım alamayacaklarını ifade ediyor. Sürücü desteği kesilen kartların listesi şu şekilde :
- Radeon HD 5000 serisi
- Radeon HD 6000 serisi
- Radeon HD 7000 ve 7600 modelleri arasındaki kartlar
- Radeon HD 8000 ve 8400 modelleri arasındaki kartlar
Güncelleme desteğinin kesilmesi doğal olarak AMD'nin tümleşik grafik çözümü olan APU'ları da etkileyecek. Kaveri öncesinde çıkmış olan tüm APU'lar (Llano, Trinity ve Richland serileri) kesilen güncelleme desteğin nedeniyle yeni sürücü güncellemeleri almayacaklar.
http://www.guru3d.com/news-story/amd-drops-support-for-non-gcn-based-graphics-cards.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
edit: bazıları yanlış anlamış dediğimizi. Biz çıkarmıyordu demedik. Developerlarla sıcak temasda bulunmadığını,update denmeyecek ıvır zıvırları beta bilmem ne adı altında çıkarttığını kasttettik. Zaten bir şey anlatmama gerek yok. AMD'nin çeyrek kar/zarar tablosuna bakan her aklı başında birey pc gamerlarının ne düşündüğünü ortaya koyuyor. Ben oyun oynama defterini kapattım. Kapanışıda r9 290 la yaptım. Güzel karttı amenna fakat benim bıraktığım zamanki Project Cars dev. larının amd işin sonunda geldi başında yanımızda yoktu açıklamalarınıda dün gibi hatırlıyorum. Donanımı tartışacak değilim o da ortada fakat yazılımdan yana amd'nin büyük bir adım atması gerekiyor.
Mağarada mı yaşıyorsun? Whql çıkarmıyordu fakat güncel oyunlar çıktıktan sonra ardından optimizasyon için çıkardığı beta driverları var.
Ama nvidia amd farketmiyor ;amd driver desteği kesiyor nvidia da bellekler ile oynayıp kartların popüler olduğu günler geçince çaktırmadan
performanslı driver desteği vermeyi kesiyor.
Sonuçta olan bize oluyor malesef