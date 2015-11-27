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AMD, GCN mimarisinden önce çıkmış ekran kartlarına sürücü desteğini kesti

Sürücü desteği konusunda uzun yıllardır eleştirilen AMD yeni hamlesiyle birlikte üzerindeki yükü hafifletmek istiyor. Yazılımını baştan aşağı değiştiren üretici bir çok karta da sürücü desteğini kesti
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,3b
1
39
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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AMD, GCN mimarisinden önce çıkmış ekran kartlarına sürücü desteğini kesti
 
AMD, daha önce Catalyst adıyla yayınladığı grafik sürücülerini artık Radeon Software Crimson Edition olarak değiştirirken bu hamle ile birlikte GCN mimarisine sahip olmayan grafik kartlarının sürücü desteği de kesildi.
GCN (Graphics Core Next) adıyla bilinen mimari 2012 yılından sonra çıkan ekran kartlarını kapsıyor. AMD tarafından yapılan açıklama da bu mimariden daha eski ekran kartların ömrünü doldurduğu ve artık güncel yazılım alamayacaklarını ifade ediyor. Sürücü desteği kesilen kartların listesi şu şekilde :
  • Radeon HD 5000 serisi
  • Radeon HD 6000 serisi
  • Radeon HD 7000 ve 7600 modelleri arasındaki kartlar
  • Radeon HD 8000 ve 8400 modelleri arasındaki kartlar
Güncelleme desteğinin kesilmesi doğal olarak AMD'nin tümleşik grafik çözümü olan APU'ları da etkileyecek. Kaveri öncesinde çıkmış olan tüm APU'lar (Llano, Trinity ve Richland serileri) kesilen güncelleme desteğin nedeniyle yeni sürücü güncellemeleri almayacaklar. 

http://www.guru3d.com/news-story/amd-drops-support-for-non-gcn-based-graphics-cards.html Yorum Yaz
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Ridianod 4 yıl en beğenilen
Zaten driver çıkaramıyordu sorun yok.

edit: bazıları yanlış anlamış dediğimizi. Biz çıkarmıyordu demedik. Developerlarla sıcak temasda bulunmadığını,update denmeyecek ıvır zıvırları beta bilmem ne adı altında çıkarttığını kasttettik. Zaten bir şey anlatmama gerek yok. AMD'nin çeyrek kar/zarar tablosuna bakan her aklı başında birey pc gamerlarının ne düşündüğünü ortaya koyuyor. Ben oyun oynama defterini kapattım. Kapanışıda r9 290 la yaptım. Güzel karttı amenna fakat benim bıraktığım zamanki Project Cars dev. larının amd işin sonunda geldi başında yanımızda yoktu açıklamalarınıda dün gibi hatırlıyorum. Donanımı tartışacak değilim o da ortada fakat yazılımdan yana amd'nin büyük bir adım atması gerekiyor.
Zaten driverçıkaramıyordusorun yok.edit: bazıları yanlış anlamış dediğimizi. Biz çıkarmıyordu demedik. Developerlarla sıcak temasda bulunma...
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Mr.ED 4 yıl
Ridianod
Zaten driver çıkaramıyordu sorun yok.

Mağarada mı yaşıyorsun? Whql çıkarmıyordu fakat güncel oyunlar çıktıktan sonra ardından optimizasyon için çıkardığı beta driverları var.
RidianodZaten driver çıkaramıyordu sorun yok.Mağarada mı yaşıyorsun? Whql çıkarmıyordu fakat güncel oyunlar çıktıktan sonra ardından o...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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cobi 4 yıl
hd 5850 ve hd 5870 gibi kartlar bugün bile birçok oyunu oynatacak güçteler yazık olmuş...
Ama nvidia amd farketmiyor ;amd driver desteği kesiyor nvidia da bellekler ile oynayıp kartların popüler olduğu günler geçince çaktırmadan
performanslı driver desteği vermeyi kesiyor.
Sonuçta olan bize oluyor malesef
hd 5850 ve hd 5870 gibi kartlar bugün bile birçok oyunu oynatacak güçteler yazık olmuş...Ama nvidia amd farketmiyor ;amd driver desteği kesiyor nvidia da ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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OldGamers86 4 yıl
7850 ve 7870 karlarında sıkıntı yok.
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jimhendrix 4 yıl
7670m arada mı kaynayacak ne olacak ki buna?

baktım da bu mimariden değil gibi bu kart
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DH Misafiri 4 yıl
hemen üzülmeyin desteği kesilen kartlara da sürücü beta olarak sunuluyor, isteyen Crimson Edition Beta olarak indirip deneyebilir
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DH Misafiri 4 yıl
Merhaba,
ekran kartları bir pc donanımı olsalar bile, bu kartları satın alan bizler donanım/yazılım uzmanı olamak zorunda değiliz. bir arkadaşın belirtiği gibi
düne kadar 68xx serisi kartlar vatanda satılmakta idi. bu kartı satın alan adam bunun ne zaman üretildiğini mimari yapısının ne zaman tasarlandığını ne bilsin.
(tabi aramızda bir çok uzman var, genelleme yaparsak bilmek zorunda olmadığımız kanaatindeyim)
madem öyle kart üreticileri janjanlı kutularının üzerine Teknolojisi şu tarihe aittir diye yazsınlar yada daha mantıklısı amd bir destek tarihi belirtsin, üreticide bunun kartın kutusuna yazsın.
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CoreXXX 4 yıl
insanlar haberi okumadan yorum yapmışlar 7750 780 7950 lere destek kesilmiyor. sadece 7450 gibi alt seviye olanlara destek kesiliyor. hemen atlamışınız
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0netw0 4 yıl
Cihan4292
anlaşıldı HD7750mi son kez güncelledim yani 2 sene önce sıfır aldığım ekran kartının sürücü desteği bitti iyimi :) nvidianın 6 yıl önceki kartlarına bile sürücü desteği var oysa..

7000 serisi ve 7600 serisi arasındaki kart değil gibi kartınız.
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genelkurmay89 4 yıl
5Senelik 6950@6970 kart halen 1080 p tüm ayarlar açık şekilde oyun oynatabiliyorken destek kesmeleri iyi olmamış .Ki zamanın da çok fazla sattı ilk seri 6950 hatta pek çok yerde stoklarda bulunamamıştı .
Ne diyelim yeni kart satma çabaları bundan sonra alirsam gtx 980 alırım hic olmazsa kart değiştirdiğine değer :)
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WmGMD 4 yıl
6750 yi yeni bir amd ile değiştirmeyi düşünüyordum ama bunun üstüne nvidia ya kaydı biraz kafam.
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Cihan4292 4 yıl
anlaşıldı HD7750mi son kez güncelledim yani 2 sene önce sıfır aldığım ekran kartının sürücü desteği bitti iyimi :) nvidianın 6 yıl önceki kartlarına bile sürücü desteği var oysa..
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bkaakco 4 yıl
Yeni kart satma çabaları.
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mamad 4 yıl
O değil de Nvidia'nın 2016'ya kadar dx10 kartlara sürücü desteği sözü var. Baktım, en son sürücü de bu ay gelmiş. Gerçekten destek sağlıyormuş adamlar. Bunu da pazarlarlarsa şaşırmayalım.


Edit: Dx9 kartlara da bakayım dedim, onlara da 2015 şubatta gelmiş son sürücü. Geforce 6 kartlar 11 yıl boyunca sürücü desteği görmüş. Çüş!
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AMDR 4 yıl
GCN mimarili kartlar yeni çıkmaya başladığında bile 6000 serisine verilen destek sadece sürücü desteğiydi.Optimizasyon ve performans iyileştirmelerini genelde 7000 serisi almıştı.Şimdi de resmi olarak desteği kestiler.
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Kirk Lee 4 yıl
AMD'nin aynı politikası yüzünden 4000 serisi kartım bir anda çöp oluvermişti.

Bu yüzden ve enerji tüketimi sebebiyle nvidia'ya dönüş yaptım...
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GCN, GCN mimarisi ve
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