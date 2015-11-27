AMD, GCN mimarisinden önce çıkmış ekran kartlarına sürücü desteğini kesti

AMD, daha önce Catalyst adıyla yayınladığı grafik sürücülerini artık Radeon Software Crimson Edition olarak değiştirirken bu hamle ile birlikte GCN mimarisine sahip olmayan grafik kartlarının sürücü desteği de kesildi.

GCN (Graphics Core Next) adıyla bilinen mimari 2012 yılından sonra çıkan ekran kartlarını kapsıyor. AMD tarafından yapılan açıklama da bu mimariden daha eski ekran kartların ömrünü doldurduğu ve artık güncel yazılım alamayacaklarını ifade ediyor. Sürücü desteği kesilen kartların listesi şu şekilde :

Radeon HD 5000 serisi

Radeon HD 6000 serisi

Radeon HD 7000 ve 7600 modelleri arasındaki kartlar

Radeon HD 8000 ve 8400 modelleri arasındaki kartlar Güncelleme desteğinin kesilmesi doğal olarak AMD'nin tümleşik grafik çözümü olan APU'ları da etkileyecek. Kaveri öncesinde çıkmış olan tüm APU'lar (Llano, Trinity ve Richland serileri) kesilen güncelleme desteğin nedeniyle yeni sürücü güncellemeleri almayacaklar.

http://www.guru3d.com/news-story/amd-drops-support-for-non-gcn-based-graphics-cards.html