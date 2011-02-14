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AMD: Hudson D3, Intel P67'den daha gelişmiş bir çipset

8 yıl
20,9b
1
27
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yaşadığı yonga seti sorununun kendi satışlarını arttırdığını belirten AMD'nin yeni bir dökümanı ortaya çıktı. Sandy Bridge işlemci ailesi için hazırlanan P67 gibi 6 serisi yonga setlerinde yaşanan SATA-II sorunu son kullanıcı cephesinde henüz tam anlamıyla çözülmezken, Intel sorunlardan arındırılmış B3 revizyonlu çipsetlerin sevkiyatına bugün başlıyor. Anakart üreticileri, 6 serisi anakarta sahip kullanıcılar için ücretsiz ürün değişimi ve para iadesi gibi seçenekler sunarken, B3 revizyon anakartların çıkışı ise Nisan ayını bulacak.

Intel cephesinde yaşanan gelişmeler tazeliğini korurken, elimize ulaşan resmi bir döküman, AMD'nin yonga seti çalışmalarına ışık tutuyor. Firma tarafından öncelikli iş ortakları için hazırlanan dökümanda, ikinci çeyrekte satışa sunulması beklenen L1ano kod adlı Fusion işlemcileri için hazırlanan Hudson-D3 yonga setinin, Intel'in P67 çözümünden çok daha iyi olduğu vurgusu yapılıyor. AMD'nin hazırladığı dökümana göre, Intel'in P67 yonga setinde olmayan pek çok özellik Hudson-D3'te yer alıyor ve USB 3.0 teknolojisi için doğal destek sunuluyor.

Intel'in ilk defa 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle birlikte 7 serisi yonga setlerinde sunmayı planladığı doğal USB 3.0 desteğini, Hudson-D3 yonga setinde sunacağına dikkat çeken AMD, P67 çipseti sadece iki adet SATA-III portu sunarken, kendi çözümünde 6x SATA-III portuna destek verildiğini belirtiyor. AMD'nin yeni yonga setindeki en büyük eksiklik olaraksa doğal ethernet kontrolcüsünün olmaması gösterilebilir. Intel P67'de Gigabit Ethernet desteği sunulurken, AMD cephesinde ise bu üçüncü parti kontrolcüler ile verilecek.


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X-FI 8 yıl
bir türlü anlamıyorlar..... klasik amd yine intelin önceden çıkardığı platformuna belli bir süre sonra cevap veriyor.... peh... benim bildiğim 2012 de usb 3 e doğal destek gelecekti...
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sfrr 8 yıl
Yahu intel'e kotu demeyin bırakın millet alsın,parasını ben vermiyecegim ya :D
1.sn icin kafa patlatmaya gerek yok,Fiyat/performans ile her sey cozulur....
Sandy kimleri boynuzlamadı ki ....
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Rainbow6 8 yıl
Amd boyle deli dolu anakartlar cok uretti herzaman boylede yapiyor zaten benin anlamadigim 2 gunluk omur bictigi anakartlari yongalari neden delidolu yapiyor nasil olsa 2-3 ay gecmeden cipset degistirecek AMD hep boyledir amd almak butce acisindan belkide iyidir ama upgrade okadar ucuza patlamaz yari yolda birakir adami intelde bu uygulamaya son cikardigi urunlerde yapmaya basladi hersey yerine oturmadan urun secmeyecegim ben
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kaansen32 8 yıl
20 yıllık intel kullanıcısı olarak gerçekten bu sene amdx6 ile amd ati ailesini tamamlayacağım valla i7 iyi ama fiyatları bir pc parası amd x6 lar çok iyi ve fiyatları da çok iyi bencede artık amd zamanı
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musandia 8 yıl

zyka

20 yıllık intel kullanıcısı olarak gerçekten bu sene amdx6 ile amd ati ailesini tamamlayacağım valla i7 iyi ama fiyatları bir pc parası amd x6 lar çok iyi ve fiyatları da çok iyi bencede artık amd zamanı


Var mı bundan ötesi
400 liraya işlemci almak var bir de 2 bine
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DH Misafiri 8 yıl
amd vur babam vur yapıyor intelin hatasını iyi değerlendirirse amd açısından çok daha iyi bir ilk çeyrek olacak kanısındayım ben
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Firaristt 8 yıl
Ethernetin olmamasi bence pek.sorun yaratmayacaktur eğer performansi ve fiyati iyi olursa tercih edilebilir :) birde 1Gbps i koyulmasinin bi sebebi de harici hddlerin bazilarinda ethernet portu üzerinden kullanilabilmesi olabilir ama mağlum usb 3.0dan sonra pek gerek kalmiyor bence :)
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alpk 8 yıl

Firaristt

Ethernetin olmamasi bence pek.sorun yaratmayacaktur eğer performansi ve fiyati iyi olursa tercih edilebilir :) birde 1Gbps i koyulmasinin bi sebebi de harici hddlerin bazilarinda ethernet portu üzerinden kullanilabilmesi olabilir ama mağlum usb 3.0dan sonra pek gerek kalmiyor bence :)


Haklısınız unutmuşum ben harddiskleri ama zaten 625 mb/s lik usb 3.0 ın yetişemediği ssd ler(OCZ Z-drive m84 800mb/s okuma) çıktıktan sonra kim bakar ethernete :D
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Python 8 yıl
benim için herzaman f/p oranı önemli o yüzden amd anakartları daha uygun intele göre
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JrMaster 8 yıl

setek01


AnarcHiest


amd chipsetleri herzaman intelden iyi olmuştur bence

Örneklerle ya da tam olarak model numaralarıyla belirtmeniz mümkün mü acaba? p67'lerde yaşanan hataya değinmeden geçmiş yongalardan örnekler ve test verileri verebilirmisiniz?
Bu arada hatasız kul olmaz. Aşağıda vereceğim linkte özellikle o zaman ki kullanıcı yorumlarını olumanızı tavsiye ederim.
donanimhaber.com/...

Bugün İntel'in yapması gereken LGA1366 platformunda fiyatları aşağı çekmek olmalıydı aslında. O zaman neyin iyi olduğunu ve ne sattığını görürdük.


intel chipsetlerini bi araştır bide amd chipsetlerini araştır
ısı değerlerini
watt degerlerini
fiyatlarını - maliyetini
sonra birde her işlemcide chipset değişimini otur bi incele ondan sonra gel model seri iste

ikisininde model ve serileri sitelerinde mevcut hatta
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RockConn 8 yıl
Cokta onemli birsey degil dogal ethernet kontrolcusu.
AnarcHiest'e ve zamaninda bu duruma deginen OverClocKing'e katiliyorum.
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dreamblue35 8 yıl
amd yeni nesil yonga setinde ram bellek desteğini standart 1866mhz yaparsa çok iyi olucak
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DH Misafiri 8 yıl
forever amd ...
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WinteR 8 yıl
AMD'nin boardları daha dolu ama performans olarak intelin gerisinde kalıyor. Tabloda önemli olarak AMD 'da gigabit eternet yok görünüyor, intel'de de usb 3.0, herikisi de diğer chiplerle dahil olabiliyor, iyiyiz kötüyüz yarışması bu saatten sonra gereksiz. Sandy Bridge ile asfalta gömdük, bulldozer ile parçaladık değil de bilmem şu kadar performans, şu kadar enerji, şu kadar fiyat şeklinde olmalı.
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