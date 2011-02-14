AMD: Hudson D3, Intel P67'den daha gelişmiş bir çipset

Intel'in yaşadığı yonga seti sorununun kendi satışlarını arttırdığını belirten AMD'nin yeni bir dökümanı ortaya çıktı. Sandy Bridge işlemci ailesi için hazırlanan P67 gibi 6 serisi yonga setlerinde yaşanan SATA-II sorunu son kullanıcı cephesinde henüz tam anlamıyla çözülmezken, Intel sorunlardan arındırılmış B3 revizyonlu çipsetlerin sevkiyatına bugün başlıyor. Anakart üreticileri, 6 serisi anakarta sahip kullanıcılar için ücretsiz ürün değişimi ve para iadesi gibi seçenekler sunarken, B3 revizyon anakartların çıkışı ise Nisan ayını bulacak.

Intel cephesinde yaşanan gelişmeler tazeliğini korurken, elimize ulaşan resmi bir döküman, AMD'nin yonga seti çalışmalarına ışık tutuyor. Firma tarafından öncelikli iş ortakları için hazırlanan dökümanda, ikinci çeyrekte satışa sunulması beklenen L1ano kod adlı Fusion işlemcileri için hazırlanan Hudson-D3 yonga setinin, Intel'in P67 çözümünden çok daha iyi olduğu vurgusu yapılıyor. AMD'nin hazırladığı dökümana göre, Intel'in P67 yonga setinde olmayan pek çok özellik Hudson-D3'te yer alıyor ve USB 3.0 teknolojisi için doğal destek sunuluyor.

Intel'in ilk defa 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle birlikte 7 serisi yonga setlerinde sunmayı planladığı doğal USB 3.0 desteğini, Hudson-D3 yonga setinde sunacağına dikkat çeken AMD, P67 çipseti sadece iki adet SATA-III portu sunarken, kendi çözümünde 6x SATA-III portuna destek verildiğini belirtiyor. AMD'nin yeni yonga setindeki en büyük eksiklik olaraksa doğal ethernet kontrolcüsünün olmaması gösterilebilir. Intel P67'de Gigabit Ethernet desteği sunulurken, AMD cephesinde ise bu üçüncü parti kontrolcüler ile verilecek.