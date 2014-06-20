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AMD Mobile Kaveri FX-7600P Video İnceleme

4 yıl
72,8b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda AMD'nin Kaveri platformunun mobil versiyonlarından en güçlü modeli FX-7600P'yi değerlendiriyoruz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sedoman34 4 yıl
kaveri oyun testinde , tom raider de kedi(custom ) dandik nevada da ise aslan(hd)kesiliyor ! ne gereği vardı ki tanıtılan işlemci kâğıt üzerinde core2quad 6600 işlemcimden aşağı gözüküyor halbuki.
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ardarda45 4 yıl
Ya hocam ayıptır uplamayın şunları ihtiyacınız varsa söyleyin biz yine izleriz videoyu veya reklamlara tıklayın arkadaşlar diyin tıklarız...
Bu arada geçen yazmıştım bende uplayım. Eline sağlık Ender abi.
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gtx295 4 yıl
Bu amd fx 7600P li laptoplar ne zaman satışa sunulucak?.sadece dahili grafik birimi'mi olucak yoksa harici ile hybrit crossfire olabilecekmi?
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EinsteininTorunu 4 yıl
Bu videoyu dün izlemiştik yeniden mi konuldu
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Gece772 4 yıl
Test devam
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