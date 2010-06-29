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AMD, Phenom II işlemci performansını netbook'lara getirebilir

8 yıl
15,1b
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9
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzunca bir aradan sonra mikroişlemci mimarisinde radikal değişikliklere hazırlanan AMD, 2011 yılı için çok sayıda yenilik üzerinde çalışırken bunlardan biri de netbook'lar ve ultra-ince notebook'lar için hazırlanan Brazos platformunu duyurmayı planlıyor. Intel Atom platformuna karşı rekabetçi olmayı ve netbook segmentinde performans çıtasını yukarı taşımayı hedefleyen AMD, Ontario kod adını veridği entegre grafik özellikli mobil işlemcilerini (APU) lanse edecek. Bobcat mimarisini temel alan işlemci çekirdeği ve ATi Evergreen mimarisini temel alan DirectX 11 destekli grafik birimine sahip olacak Ontario işlemcileri, BGA formunda olacak ve entegre bellek kontrolcüsü (IMC) ile çift kanal DDR3 bellek desteği sunacaklar. Entegre grafik işlemcisi HD video oynatma ve 3D hızlandırma yeteneğine sahip olacak Ontario APU'sunun işlemci performansı ise henüz bilinmiyor.

Gelen bazı yeni bilgilere göre AMD mühendisleri, henüz erken mühendislik örneği aşamasındaki Ontario işlemcisini ("AMD64 Family 20 Model 0 Stepping 0") dağıtık bilgi-işlem uygulaması BOINC'den bir süredir test ediyorlar. Elde edilen verilere göre, A0 revizyonuna sahip olan yani hacimli üretim için önünde daha uzun bir yol bulunan Ontario işlemcisi, tam sayı performansı açısından 1.3GHz'de çalışan Phenom II çekirdeğine, kayar nokta performansı (tek hassasiyetli) açısındansa 1.6GHz'de çalışan Phenom II işlemcisiyle benzer sonuçlara imza atıyor. Tek çekirdek ölçümü yapan BOINC, Ontario işlemcisinin performansı hakkında tek başına yeterli bir parametre olmasa da görünen o ki Ontario işlemcileri, netbook'larda performansı çıtasını ciddi derecede yukarı çekecek ve rekabete yeni bir boyut kazandıracak.

Hatırlanacağı üzere AMD daha önceki bir açıklamasında, Bobcat mimarisini temel alan işlemcilerin, orta segmentteki mevcut işlemcilerin sunduğu performansı yarı silikon alanında sunabileceğine dikkat çekmiş, geliştirilmiş yeni nesil güç yönetim özellikleri sayesinde 1 Watt'ın altında işlemcilerin olacağını belirtmişti.


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vidoko 8 yıl
budefa amd sağlam gelecek bence ..sony yıllardan sonra amd sistemli lettop üretcek var bişeyler:))
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ser_ka_n 8 yıl

AMD Ontario performance numbers leaked

bit-tech.net/...

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VenomS 8 yıl
beyler daha bu işlemcilerin hızı hakkında bilgi yok fakat tek çekirdekte " tam sayı performansı açısından 1.3GHz'de çalışan Phenom II ve kayar nokta performansı (tek hassasiyetli) açısındansa 1.6GHz'de çalışan Phenom II işlemcisiyle benzer sonuçlara imza atıyor." deniliyor buda atomlardan çok daha iyi durumda hatta core i serisinden çıkabilecek atomları bile çok rahat zorlayabilir gibi duruyor. birde bu işlemcilerde HD5*** serisi gpu ile birlikte gelecekler ve bu performanslarını dahada artıracaktır. AMD sağlam geliyor gibi taşınabilir platformlara hadi hayırlısı
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sendemail 8 yıl
yahu kankalar iyi guzel haklısınız da ,ya bu netbookların ucuz ,rahatlıkla satın alınabılır fıyat duzeyınde olmaları gerektıgı hususuna nasıl bır katkı saglayacak bu amd atağı ,biri ondan bahsetsın lutfen.netbook ebatında sony ve toshıba cıhazlar var ,neredeyse ceviz kıracak performanstalar,masaustu gıbı işlemyapıyor cıhazlar fıyatları 3500tl cıvarında.Bununla bırlıkte su andakı netbookların fıyatları ortalama 550tl cıvarında ancak performansları ortada ,lakın halk dostu AMD'den umudumuz haberde arz edılen performansı su ankı atom netbookların fıyat sevıyesınde (en azından) konumlandırsalar ne şen olur piyasa of aman ne şen...(not: pıyasada olan bır netbookun malıyetının 60$'ı geçmeyecegını dusunuyorum)
işte kankalar çift çekirdek 1.3ghz de calısan amd ve 4000 serısı entegre ati kartlı bır netbook yemede yanında yat ekran 10 inch , 2 gb stok ramler,gps li ,wimax li,of of bu cıhazı cıkartacak yiğit şirket var mıdır acep...
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Confusion 8 yıl
genel performans bakımından Intel çözümlerinden üstün olacağı kesin ancak 1,3ghz yerine 1,6ghz de bir işlemci standart kullanıcı gözünde daha net bir eşitlik sağlayacaktır.

bunun işlemcisi 1,3ghz bu intelden yavaş diyecek birçok zihniyet mevcut
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sgnr 8 yıl
Tabiki vericekler performans ama netbook ve notebook farklı kollarda hizmet veriyor sayılır. İnternette gezinmek üç beş bişey karalamak yada izlemek için netbook olabilir ama daha yüksek performans notebooklarda olucak oyun program ıvır zıvır. O da yetmiyosa desktopa bekleriz.
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bruer 8 yıl
sgnr haklısın ama işi sadece outlook kullanmak ve webde gezinmek olan benim gibi de bayağa insan var

Bizleri netbook'lara kaydırsalar yeter ama sanırım önlemini alacaklardır.
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abdulmusavvir 8 yıl
Beklenen oldu, nihayet 1.3Ghz çift çekirdek VIA nano işlemcili netbooklara rakip geliyor, Eylül ayından itibaren netbook piyasası VIA-AMD rekabetine gebe.
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bruer 8 yıl
Beyler sizce Netbook lara gerçekten performans verecek mi bu adamlar ?
Notebookları riske ederler mi ?
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