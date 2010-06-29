AMD, Phenom II işlemci performansını netbook'lara getirebilir

Uzunca bir aradan sonra mikroişlemci mimarisinde radikal değişikliklere hazırlanan AMD, 2011 yılı için çok sayıda yenilik üzerinde çalışırken bunlardan biri de netbook'lar ve ultra-ince notebook'lar için hazırlanan Brazos platformunu duyurmayı planlıyor. Intel Atom platformuna karşı rekabetçi olmayı ve netbook segmentinde performans çıtasını yukarı taşımayı hedefleyen AMD, Ontario kod adını veridği entegre grafik özellikli mobil işlemcilerini (APU) lanse edecek. Bobcat mimarisini temel alan işlemci çekirdeği ve ATi Evergreen mimarisini temel alan DirectX 11 destekli grafik birimine sahip olacak Ontario işlemcileri, BGA formunda olacak ve entegre bellek kontrolcüsü (IMC) ile çift kanal DDR3 bellek desteği sunacaklar. Entegre grafik işlemcisi HD video oynatma ve 3D hızlandırma yeteneğine sahip olacak Ontario APU'sunun işlemci performansı ise henüz bilinmiyor.

Gelen bazı yeni bilgilere göre AMD mühendisleri, henüz erken mühendislik örneği aşamasındaki Ontario işlemcisini ("AMD64 Family 20 Model 0 Stepping 0") dağıtık bilgi-işlem uygulaması BOINC'den bir süredir test ediyorlar. Elde edilen verilere göre, A0 revizyonuna sahip olan yani hacimli üretim için önünde daha uzun bir yol bulunan Ontario işlemcisi, tam sayı performansı açısından 1.3GHz'de çalışan Phenom II çekirdeğine, kayar nokta performansı (tek hassasiyetli) açısındansa 1.6GHz'de çalışan Phenom II işlemcisiyle benzer sonuçlara imza atıyor. Tek çekirdek ölçümü yapan BOINC, Ontario işlemcisinin performansı hakkında tek başına yeterli bir parametre olmasa da görünen o ki Ontario işlemcileri, netbook'larda performansı çıtasını ciddi derecede yukarı çekecek ve rekabete yeni bir boyut kazandıracak.

Hatırlanacağı üzere AMD daha önceki bir açıklamasında, Bobcat mimarisini temel alan işlemcilerin, orta segmentteki mevcut işlemcilerin sunduğu performansı yarı silikon alanında sunabileceğine dikkat çekmiş, geliştirilmiş yeni nesil güç yönetim özellikleri sayesinde 1 Watt'ın altında işlemcilerin olacağını belirtmişti.