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Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Radeon Crimson ReLive Edition duyuruldu!

AMD’nin bugüne kadarki en büyük sürücü paketi olarak duyurduğu yeni sürücü beraberinde bir çok özellik de getiriyor. Sürücü bunun yanısıra performans tarafında da artış vadediyor.
2 yıl
3,5b
1
33
Sürücüler
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD geçtiğimiz günlerde yeni sürücü paketini kullanıma sundu. Bu sürücü AMD’nin son yıllarda uyguladığı yeni yıllık büyük sürücü güncellemesinin en son sürümü. Hatırlayacağınız üzere teknoloji devi 2014 yılında Catalyst Omega sürümünü ve 2015 yılında ise Radeon Crimson Edition’u kullanıma sunmuştu.

Yeni özellikler!

AMD’nin yayınladığı son sürücü beraberinde canlı yayın yapmak için Twitch ve YouTube gibi dev platformları da destekleyen entegre bir yazılımı getiriyor. Bu yazılım ayrıca uygulama içi menü ve özelleştirilmiş arayüzü de sunuyor

Radeon Chill

AMD Radeon Crimson ReLive Edition duyuruldu!
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Sürücünün beraberinde getirdiği yeni özelliklerden biri de Radeon Chill. Bu yazılım sayesinde oyundaki hareketlilik durumuna göre sistem kendisini optimize ediyor ve %13’e varan sıcaklık düşüşü elde ediyor. Öte yandan %30’a varan güç tasarrufu sağlayan özellik sayesinde hem elektrik sarfiyatından yana hem de sistemin ürettiği ses tarafında yüzünüz güleceğe benziyor.

Bununla birlikte AMD yeni bir arayüzün yanısıra kullanıcılara temiz kurulum yapma desteği, yükseltme yardımcısı ve kullanıcıların geri bildirim yapmalarının yanısıra yeni özelliklere oy vermesini sağlayan bir bölüm de eklemiş.

Ayrıca Bkz. "Arçelik'ten Türkiye'de ilk, globalde yeni rekabetçi Akıllı Ev Asistanı"

VR tarafında da geliştirmeler mevcut

AMD Radeon Crimson ReLive Edition duyuruldu!
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Öte yandan Tress FX 4.0, dahili açık kaynak kodlu bir benchmark yazılımı ve FreeSync özelliğinde geliştirmelerin yanında AMD’nin VR odaklı özelliği olan LiquidVR tarafında da tekli GPU kurulumlarına göre 20 kata varan performans artışı vadediyor. Ayrıca VR tarafında daha gerçekçi ses deneyimi vadeden TrueAudioNext özelliğini de LiquidVR özelliğine ekleyen AMD, rakibi Nvidia’nın Shadow Warrior 2’de görülen Multi-Res Shading özelliğine cevap olarak çıkardığı MultiRes Rendering özelliğine de yeni sürücüsünde yer vermeyi ihmal etmemiş. Bununla birlikte RX 400Radeon 300, Radeon 200 ve Radeon Fury serisindeki aşağıdaki görselde yer alan kartlarına WattMann güç yönetim özelliğini ekleyen AMD'nin sürücüsüne bu linkten ulaşabilirsiniz.

İsterseniz konuyla ilgili galerimize de göz atabilirsiniz. 

https://www.techpowerup.com/228510/amd-radeon-software-crimson-relive-drivers-released Yorum Yaz
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sosisvesalam 2 yıl en beğenilen
işler tersine döndü mü nvidia sürücü konusunda amd nin gerisinde kaldı mı
Yanıtla +34
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KaleyDeskop 2 yıl
2017 yılı amd için iyi bir yıl olacak gibi.
Yanıtla +28
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Mutlak.Sıfır 2 yıl TheDcdy
Orijinalden alıntı: TheDcdy
Size burada sayfalarca ağlayabilirim.
AMD dedik bağrımıza bastık. NVIDIA tekelleşmesin, rekabet kullanıcı için iyi dedik. Hala oldukları yerde sayıyorlar.
Bundan 2 yıl önce MSI GX70 3BE PC almıştım. Sırf işlemci değiştirilebilir olduğu için belki dedim AMD f2s1 soket bir işlemci çıkartır gider kaç paraysa veririm PC'min ömrünü uzatırım. Tahmin ettiğiniz gibi çıkmadı :)
Sistemde apu+gpu var. (AMD A10-5750M (HD 8650G) / HD 8970M)
GPU HD 8970M ve bence hala gideri var fakat işlemciye çakılı olan birim (HD 8650G) yüzünden güncelleme yaptığımda ya sistem çöküyor ya da ekran kartlarım çalışmıyor.
Mimari işini geçtim, yazılım işinde bile beni hayal kırıklığına uğrattı AMD.
Crimson çıktı 16.2.1'den sonra temiz kurulum bile yapamıyorsun. Video oynatıcılarda tam ekran yaptığında uygulama otomatikman kendini kapatıyor. Youtube'dan video'yu tam ekran yapamıyorum, chrome simsiyah oluyor. Kendimce çözüm yolları buldum. 15.7'yi kur sonra sırayla bunları bunları kur derken kanser bir süreçten sonra çok basit bir video, film izleme işlemini anca yapabiliyorum. Bir de zevkle oyun oynamak için yaptıklarımdan sonra AMD'nin beni bazen teknik bölüme alması gerektiğini düşünüyorum.
16.2.1'den sonra hiç bir driver'ı kuramıyorum. Çünkü sistem HD 8970M'i görmüyor yükleme yapacağı zaman HD 8650G'yi görüyor, inatla driver'ı düzgün bir şekilde kurulmuyor ve inanır mısınız, crimson çıktığından beri AMD'den soğudum.
Şimdi ReLive Edition çıkacakmış. Çok işime yarayacak!
Valla isteyen saldırsın, isteyen küfür etsin.
Yaşadıklarımdan sonra AMD'nin adını bile anmak istemiyorum.
Giderim, parayı basar intel işlemci alırım kafam rahat eder, giderim parayı basarım NVIDIA ekran kartı alırım düzenli olarak güncellemelerimi alır keyifle oyunumu oynarım.
AMD ucuz diye yöneldik de ne oldu? Paramla rezil oldum.
Daha ilkokuldayken öğrendiğim bir laf vardı, AMD için söylenecek en iyi söz bence!
UCUZ MAL ALACAK KADAR ZENGİN DEĞİLİM!

Kardeş garanti diye bir şey var, sen herhalde hiç duymadın daha önce, hani bir ürün aldığın zaman sorunlar yaşadığında ürünü aldığın yere götürüyorsun, derdini anlatıyorsun çözümü neyse yapıyorlar.
Aksine ben de 14-15 sene Ati-Amd kullanırım çok nadir sürücü sorunu yaşamışımdır aklıma bile gelmiyor düşün yani. Biz ucuz mal almıyoruz bu arada rakibine yakın performans veren ya da daha iyi performans veren ürünü daha ucuza alıyoruz.
Orijinalden alıntı: TheDcdySize burada sayfalarca ağlayabilirim.AMD dedik bağrımıza bastık. NVIDIA tekelleşmesin, rekabet kullanıcı için iyi dedik. ...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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jimhendrix 2 yıl
Rx 480 artık 88 derece yerine 86 derece olacak demekki :)
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Guest-F8946C419 2 yıl
Kağıt üstünde anca.. ;) Nvidia her konuda en iyisi..
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koyunsavar 2 yıl
Ekran karti çikaramadiklari için ee ne yapalim bize sürücü cikaralim demisler
1 Yanıt Yanıtla +1
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BARIŞ55 2 yıl koyunsavar
osdorp
Ekran karti çikaramadiklari için ee ne yapalim bize sürücü cikaralim demisler

Zengin tesellisi.
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Hersh 2 yıl
gj noob, report all amd.
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burak378 2 yıl
Dün sırf güncellenmiyor diye 2 saat kaldırıp kurmaya ugraştım olmayınca format attım direk güncel sürümünü kurdum ancak bir türlü video çekemedim ne masaüstü video çekiyor nede oyun içinde video çekiyor aynı sorunu yaşayan varmı ekran kartım R7 240 DDR3 2GB 128Bit
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Eeltorm 2 yıl
Nvidia kullanıyorum. Nvidia örnek alsın son bir kaç sürücüsünde sorunlar vardı AMD gibi büyük bir yenilik performans artışı getirse keşke.
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TheDcdy 2 yıl
Size burada sayfalarca ağlayabilirim.
AMD dedik bağrımıza bastık. NVIDIA tekelleşmesin, rekabet kullanıcı için iyi dedik. Hala oldukları yerde sayıyorlar.
Bundan 2 yıl önce MSI GX70 3BE PC almıştım. Sırf işlemci değiştirilebilir olduğu için belki dedim AMD f2s1 soket bir işlemci çıkartır gider kaç paraysa veririm PC'min ömrünü uzatırım. Tahmin ettiğiniz gibi çıkmadı :)
Sistemde apu+gpu var. (AMD A10-5750M (HD 8650G) / HD 8970M)
GPU HD 8970M ve bence hala gideri var fakat işlemciye çakılı olan birim (HD 8650G) yüzünden güncelleme yaptığımda ya sistem çöküyor ya da ekran kartlarım çalışmıyor.
Mimari işini geçtim, yazılım işinde bile beni hayal kırıklığına uğrattı AMD.
Crimson çıktı 16.2.1'den sonra temiz kurulum bile yapamıyorsun. Video oynatıcılarda tam ekran yaptığında uygulama otomatikman kendini kapatıyor. Youtube'dan video'yu tam ekran yapamıyorum, chrome simsiyah oluyor. Kendimce çözüm yolları buldum. 15.7'yi kur sonra sırayla bunları bunları kur derken kanser bir süreçten sonra çok basit bir video, film izleme işlemini anca yapabiliyorum. Bir de zevkle oyun oynamak için yaptıklarımdan sonra AMD'nin beni bazen teknik bölüme alması gerektiğini düşünüyorum.
16.2.1'den sonra hiç bir driver'ı kuramıyorum. Çünkü sistem HD 8970M'i görmüyor yükleme yapacağı zaman HD 8650G'yi görüyor, inatla driver'ı düzgün bir şekilde kurulmuyor ve inanır mısınız, crimson çıktığından beri AMD'den soğudum.
Şimdi ReLive Edition çıkacakmış. Çok işime yarayacak!
Valla isteyen saldırsın, isteyen küfür etsin.
Yaşadıklarımdan sonra AMD'nin adını bile anmak istemiyorum.
Giderim, parayı basar intel işlemci alırım kafam rahat eder, giderim parayı basarım NVIDIA ekran kartı alırım düzenli olarak güncellemelerimi alır keyifle oyunumu oynarım.
AMD ucuz diye yöneldik de ne oldu? Paramla rezil oldum.
Daha ilkokuldayken öğrendiğim bir laf vardı, AMD için söylenecek en iyi söz bence!
UCUZ MAL ALACAK KADAR ZENGİN DEĞİLİM!
3 Yanıt Yanıtla +3
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Mutlak.Sıfır 2 yıl TheDcdy
Orijinalden alıntı: TheDcdy
Size burada sayfalarca ağlayabilirim.
AMD dedik bağrımıza bastık. NVIDIA tekelleşmesin, rekabet kullanıcı için iyi dedik. Hala oldukları yerde sayıyorlar.
Bundan 2 yıl önce MSI GX70 3BE PC almıştım. Sırf işlemci değiştirilebilir olduğu için belki dedim AMD f2s1 soket bir işlemci çıkartır gider kaç paraysa veririm PC'min ömrünü uzatırım. Tahmin ettiğiniz gibi çıkmadı :)
Sistemde apu+gpu var. (AMD A10-5750M (HD 8650G) / HD 8970M)
GPU HD 8970M ve bence hala gideri var fakat işlemciye çakılı olan birim (HD 8650G) yüzünden güncelleme yaptığımda ya sistem çöküyor ya da ekran kartlarım çalışmıyor.
Mimari işini geçtim, yazılım işinde bile beni hayal kırıklığına uğrattı AMD.
Crimson çıktı 16.2.1'den sonra temiz kurulum bile yapamıyorsun. Video oynatıcılarda tam ekran yaptığında uygulama otomatikman kendini kapatıyor. Youtube'dan video'yu tam ekran yapamıyorum, chrome simsiyah oluyor. Kendimce çözüm yolları buldum. 15.7'yi kur sonra sırayla bunları bunları kur derken kanser bir süreçten sonra çok basit bir video, film izleme işlemini anca yapabiliyorum. Bir de zevkle oyun oynamak için yaptıklarımdan sonra AMD'nin beni bazen teknik bölüme alması gerektiğini düşünüyorum.
16.2.1'den sonra hiç bir driver'ı kuramıyorum. Çünkü sistem HD 8970M'i görmüyor yükleme yapacağı zaman HD 8650G'yi görüyor, inatla driver'ı düzgün bir şekilde kurulmuyor ve inanır mısınız, crimson çıktığından beri AMD'den soğudum.
Şimdi ReLive Edition çıkacakmış. Çok işime yarayacak!
Valla isteyen saldırsın, isteyen küfür etsin.
Yaşadıklarımdan sonra AMD'nin adını bile anmak istemiyorum.
Giderim, parayı basar intel işlemci alırım kafam rahat eder, giderim parayı basarım NVIDIA ekran kartı alırım düzenli olarak güncellemelerimi alır keyifle oyunumu oynarım.
AMD ucuz diye yöneldik de ne oldu? Paramla rezil oldum.
Daha ilkokuldayken öğrendiğim bir laf vardı, AMD için söylenecek en iyi söz bence!
UCUZ MAL ALACAK KADAR ZENGİN DEĞİLİM!

Kardeş garanti diye bir şey var, sen herhalde hiç duymadın daha önce, hani bir ürün aldığın zaman sorunlar yaşadığında ürünü aldığın yere götürüyorsun, derdini anlatıyorsun çözümü neyse yapıyorlar.
Aksine ben de 14-15 sene Ati-Amd kullanırım çok nadir sürücü sorunu yaşamışımdır aklıma bile gelmiyor düşün yani. Biz ucuz mal almıyoruz bu arada rakibine yakın performans veren ya da daha iyi performans veren ürünü daha ucuza alıyoruz.
2 Yanıt Yanıtla +15
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selmand 2 yıl TheDcdy
TheDcdy
Size burada sayfalarca ağlayabilirim.
AMD dedik bağrımıza bastık. NVIDIA tekelleşmesin, rekabet kullanıcı için iyi dedik. Hala oldukları yerde sayıyorlar.
Bundan 2 yıl önce MSI GX70 3BE PC almıştım. Sırf işlemci değiştirilebilir olduğu için belki dedim AMD f2s1 soket bir işlemci çıkartır gider kaç paraysa veririm PC'min ömrünü uzatırım. Tahmin ettiğiniz gibi çıkmadı :)
Sistemde apu+gpu var. (AMD A10-5750M (HD 8650G) / HD 8970M)
GPU HD 8970M ve bence hala gideri var fakat işlemciye çakılı olan birim (HD 8650G) yüzünden güncelleme yaptığımda ya sistem çöküyor ya da ekran kartlarım çalışmıyor.
Mimari işini geçtim, yazılım işinde bile beni hayal kırıklığına uğrattı AMD.
Crimson çıktı 16.2.1'den sonra temiz kurulum bile yapamıyorsun. Video oynatıcılarda tam ekran yaptığında uygulama otomatikman kendini kapatıyor. Youtube'dan video'yu tam ekran yapamıyorum, chrome simsiyah oluyor. Kendimce çözüm yolları buldum. 15.7'yi kur sonra sırayla bunları bunları kur derken kanser bir süreçten sonra çok basit bir video, film izleme işlemini anca yapabiliyorum. Bir de zevkle oyun oynamak için yaptıklarımdan sonra AMD'nin beni bazen teknik bölüme alması gerektiğini düşünüyorum.
16.2.1'den sonra hiç bir driver'ı kuramıyorum. Çünkü sistem HD 8970M'i görmüyor yükleme yapacağı zaman HD 8650G'yi görüyor, inatla driver'ı düzgün bir şekilde kurulmuyor ve inanır mısınız, crimson çıktığından beri AMD'den soğudum.
Şimdi ReLive Edition çıkacakmış. Çok işime yarayacak!
Valla isteyen saldırsın, isteyen küfür etsin.
Yaşadıklarımdan sonra AMD'nin adını bile anmak istemiyorum.
Giderim, parayı basar intel işlemci alırım kafam rahat eder, giderim parayı basarım NVIDIA ekran kartı alırım düzenli olarak güncellemelerimi alır keyifle oyunumu oynarım.
AMD ucuz diye yöneldik de ne oldu? Paramla rezil oldum.
Daha ilkokuldayken öğrendiğim bir laf vardı, AMD için söylenecek en iyi söz bence!
UCUZ MAL ALACAK KADAR ZENGİN DEĞİLİM!

Relive da da apu sorunları var sanırım. En güzeli üreticinin driverlarini kurmak.
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a_y_k_u_t 2 yıl TheDcdy
Bütün hislerime ve yaşadıklarıma tercüman olmuşsunuz teşekkürler her kelimesine katılıyorum

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They Call Me Alpha 2 yıl
Guzel olmus. Ayrica Zen islemcilerle amd bu sene kendinden bahsettirecek gibi.
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sosisvesalam 2 yıl en beğenilen
işler tersine döndü mü nvidia sürücü konusunda amd nin gerisinde kaldı mı
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c36ab7c4 2 yıl
Abuk subuk şeylerle uğraşacaklarına varolan problemleri bir çözsünler.
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