AMD Radeon Crimson ReLive Edition duyuruldu!

AMD geçtiğimiz günlerde yeni sürücü paketini kullanıma sundu. Bu sürücü AMD’nin son yıllarda uyguladığı yeni yıllık büyük sürücü güncellemesinin en son sürümü. Hatırlayacağınız üzere teknoloji devi 2014 yılında Catalyst Omega sürümünü ve 2015 yılında ise Radeon Crimson Edition’u kullanıma sunmuştu.

Yeni özellikler!

Radeon Chill

Sürücünün beraberinde getirdiği yeni özelliklerden biri de Radeon Chill. Bu yazılım sayesinde oyundaki hareketlilik durumuna göre sistem kendisini optimize ediyor ve %13’e varan sıcaklık düşüşü elde ediyor. Öte yandan %30’a varan güç tasarrufu sağlayan özellik sayesinde hem elektrik sarfiyatından yana hem de sistemin ürettiği ses tarafında yüzünüz güleceğe benziyor.

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VR tarafında da geliştirmeler mevcut

Tress FX 4.0, dahili açık kaynak kodlu bir benchmark yazılımı ve FreeSync özelliğinde geliştirmelerin yanında AMD’nin VR odaklı özelliği olan LiquidVR tarafında da tekli GPU kurulumlarına göre 20 kata varan performans artışı vadediyor. Ayrıca VR tarafında daha gerçekçi ses deneyimi vadeden TrueAudioNext özelliğini de LiquidVR özelliğine ekleyen AMD, rakibi Nvidia’nın Shadow Warrior 2’de görülen Multi-Res Shading özelliğine cevap olarak çıkardığı MultiRes Rendering özelliğine de yeni sürücüsünde yer vermeyi ihmal etmemiş. Bununla birlikte RX 400, Radeon 300, Radeon 200 ve Radeon Fury serisindeki aşağıdaki görselde yer alan kartlarına WattMann güç yönetim özelliğini ekleyen AMD'nin sürücüsüne Öte yandanveyanında’ninolantarafında davadediyor. Ayrıcatarafında daha gerçekçi ses deneyimi vadedenözelliğini deözelliğine ekleyen, rakibi’nın’de görülenShading özelliğine cevap olarak çıkardığıözelliğine de yeni sürücüsünde yer vermeyi ihmal etmemiş. Bununla birlikteveserisindeki aşağıdaki görselde yer alan kartlarınaekleyen AMD'nin sürücüsüne bu linkten ulaşabilirsiniz.

İsterseniz konuyla ilgili galerimize de göz atabilirsiniz.

https://www.techpowerup.com/228510/amd-radeon-software-crimson-relive-drivers-released

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AMD’nin yayınladığı son sürücü beraberinde canlı yayın yapmak için Twitch ve YouTube gibi dev platformları da destekleyen entegre bir yazılımı getiriyor. Bu yazılım ayrıca uygulama içi menü ve özelleştirilmiş arayüzü de sunuyorBununla birlikteyanısıra kullanıcılarave kullanıcıların geri bildirim yapmalarının yanısıra yeni özellikleresağlayan bir bölüm de eklemiş.