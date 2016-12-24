Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia Hot Fix sürücü yayınlandı

Nvidia sürücüleri arka arkaya gelmeye devam ediyor. Son dönemde ortaya çıkan sorunları çözmek için sık sık sürücü güncellemesi yayınlayan firma 376.33 sürümü için 376.48 numaralı Hot Fix'i yayınladı.
2 yıl
4,7b
1
8
Sürücüler
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 Son dönemde Nvidia'nın Windows 10 ve bazı oyunlarla sürücü tarafında sorunlar yaşadığını görmüştük. Bu sorunları çözmek için firmaların topu bir birine attığı ve bu süreçte kullanıcılardan şikayetlerin katlanarak arttığını görmüştük.

Sorunlar nihayet çözülüyor

 Nvidia tarafında özellikle Windows 10'daki kutularla ve Battlefield 1 oyunuyla ciddi sıkıntılar vardı. Çözüldü, bozuldu, çözüldü, bozuldu derken nihayet tamamen çözecek bir sürücü yayınlandığı duyuruldu. 376.48 numaralı Hot Fix sürücüsü ile birlikte pek çok sorun nihayet çözülüyor.
 376.48 numaralı Hot Fix sürücü ile birlikte Windows 10'da yaşanan ana ekrandaki kutuların hatalı gösterimi sorunu, Just Cause 3 oyunun rastgele ekranın parlaması, Battlefield 1 oyunundaki çökmelere neden olan sorun, SLI kullanan kullanıcılarda kaplamaların yanıp sönmesi sorunu, Wargame: Red Dragon oyunundaki bozulmalar düzeltiliyor. 
 Şu anda Nvidia ana sayfasında yayınlanmamış olan Hot Fix sürücüye aşağıdaki adresten ulaşabilir ve Windows işletim sisteminize uygun sürümü indirebilirsiniz.

http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4288 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hector_1990 2 yıl
nvidianın mimarisi (maxwell refresh ) dx 12 tam desteklemiyor bu yüzden sorunlar bitmiyor seneye çıkaracakları yeni mimari ile çözerler artık
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 2 yıl
gemi yalama oldu abi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 2 yıl
ulan her hafta güncelleme çıkartıyor ve kesin bir sorun çıkıyor, bu herifler nasıl whql sertifikası alıyor bu sürücülere, hiç mi test etmiyorlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cann89 2 yıl
BF1 yüzünden iki günde bir sürücü yüklüyoruz kim çıkardıysa bu oyunu ...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THEKNIGHT 2 yıl
harika olmuş harika :) herşey ultrada 2k gtx 1070 ile 100-120 fps arası sıfır fps drop


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardaq 2 yıl
yav türkiye'de interneti yavaşlattılar 40kb ile iniyor hehe.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eeltorm 2 yıl
Haberdeki üslup çok kötü ve amatörce kusura bakmayın söylemek zorundaydım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sheff2x 2 yıl
her sürücü güncellediklerinde farklı bir sıkıntıyla karşılaşıyorum. gtx850m kullanıyorum lolde 57 fps ye sabitlendi. geçen bi güncellemede kilit kalkmıştı ama gene 57 den yukarı çıkmıyor msı after burner ile test yapıyorum 60 fps nin üzerini rahat görebiliyorum ama lolde çıkmıyor fps kilidide kapalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Obama'dan Trump'a son çelme: Müslüman kaydı tutulmayabilir 2 yıl Yeni 2017 Kia Picanto'nun eskiz tasarım görselleri yayınlandı 2 yıl Kavisli ekranlı BlackBerry Mercury sızdırıldı 2 yıl Alien: Covenant'ın ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Firefox XP ve Vista'yı Eylül 2017'ye kadar destekleyecek 2 yıl Rusların uçan tabut lakaplı uçağı: Tupolev TU-154 yine düştü! 2 yıl 2016 yılında Google üzerinde hangi ülke en çok kimi aradı? 2 yıl KFC'nin yeni akıllı restoranı yüz ifadesine bakarak sipariş önerecek 2 yıl Karabük Üniversitesi öğrencileri robot yarışmasında dünya şampiyonu oldu 2 yıl LG G5 2016 yılının en kolay tamir edilebilir telefonu seçildi 2 yıl Cyanogen yolun sonuna geldi 2 yıl A-Data UE710 incelemesi "iOS cihazlar için ek depolama alanı" 2 yıl ABD yargısından sürpriz karar: Polisler telefonları inceleyebilir 2 yıl Sosyal ağlarda terörü destekleyen paylaşımlarda bulunan 1656 kişi tutuklandı 2 yıl Microsoft "Surface Phone" ile yeni bir kategori getirmek istiyor 2 yıl Volvo'dan araba anahtarlarının İsviçre çakısı: "Red Key" 2 yıl Find Him: Eğlenceli ve bir o kadar da dikkat istiyor 2 yıl "2017'de telefon fiyatlarında ciddi artış olacak" 2 yıl Dünya'ya çok da uzak olmayan devasa bir galaksi kümesi bulundu 2 yıl Apple'ın olası anlaşmazlıklardaki en büyük silahı: Apple Store 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Nvidia Hot Fix sürücü yayınlandı Sonraki Makyajlanan yeni Volkswagen Golf R artık daha güçlü 2 yıl Nvidia çalışanları, köpeklerini şirkete götürebiliyor 2 yıl Sürücüsüz Uber araçları Kaliforniya'ya veda ediyor: Yeni durak Arizona 2 yıl Türkiye’nin ilk yerli yapım online dizisi: Masum 2 yıl Opera Max 50 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı 2 yıl Cherry MX Silent Switchleri tüm üreticilere açtı 2 yıl Apple Watch için kameralı kayış CMRA satışa çıkıyor 2 yıl Firefox'un çoklu işlem mimarisi yakında daha fazla kullanıcıya sunulacak 2 yıl Google 2017'de iki premium akıllı saat çıkaracak 2 yıl Audi, Q8 konseptinin yeni bir görselini yayınladı 2 yıl 2si1 "Alayına Yerli" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Mercedes-Benz A serisi, sedan bir versiyona kavuşabilir 2 yıl ABD ülkeye giriş yapacak kişilerden sosyal ağ hesaplarını bildirmelerini istiyor 2 yıl Suyun üstünde uçarak giden elektrikli araç: Quadrofoil 2 yıl Tesla Powerpack sistemi Fiji adalarına gidiyor 2 yıl SK Hynix, düşük bütçeli akıllı telefonlar için 8GB RAM yongaları üretmeye başladı 2 yıl Volkswagen’in efsane otomobili elektrikli olarak geri dönüyor 2 yıl 10nm sürecinde sorunlar var 2 yıl ASELSAN'dan 291 milyon dolarlık sözleşme 2 yıl Dünyanın "elektrik üreten" çevre dostu ilk yolu açıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim