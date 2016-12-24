Nvidia Hot Fix sürücü yayınlandı

Son dönemde Nvidia'nın Windows 10 ve bazı oyunlarla sürücü tarafında sorunlar yaşadığını görmüştük. Bu sorunları çözmek için firmaların topu bir birine attığı ve bu süreçte kullanıcılardan şikayetlerin katlanarak arttığını görmüştük.

Sorunlar nihayet çözülüyor

Nvidia tarafında özellikle Windows 10'daki kutularla ve Battlefield 1 oyunuyla ciddi sıkıntılar vardı. Çözüldü, bozuldu, çözüldü, bozuldu derken nihayet tamamen çözecek bir sürücü yayınlandığı duyuruldu. 376.48 numaralı Hot Fix sürücüsü ile birlikte pek çok sorun nihayet çözülüyor.

376.48 numaralı Hot Fix sürücü ile birlikte Windows 10'da yaşanan ana ekrandaki kutuların hatalı gösterimi sorunu, Just Cause 3 oyunun rastgele ekranın parlaması, Battlefield 1 oyunundaki çökmelere neden olan sorun, SLI kullanan kullanıcılarda kaplamaların yanıp sönmesi sorunu, Wargame: Red Dragon oyunundaki bozulmalar düzeltiliyor.

Şu anda Nvidia ana sayfasında yayınlanmamış olan Hot Fix sürücüye aşağıdaki adresten ulaşabilir ve Windows işletim sisteminize uygun sürümü indirebilirsiniz.

http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4288