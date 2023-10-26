Radeon RX 400/500 ve RX Vega serisinin Linux desteği kesildi: Sırada Windows mu var?

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi AMD, FSR 3.0 başta olmak üzere geniş bir donanım yelpazesine destek sunuyor olsa da, sürücü desteği konusunda halen eleştiriliyor. Son olarak Radeon RX 400/500 serisi ve VEGA ekran kartları özelinde üzücü bir gelişme paylaşıldı. Ortaya çıkan bilgiye göre her iki mimarinin sürücü desteği yavaş yavaş sonlanmaya başladı.

Linux AMDVLK sürücüleri RX 500 ve Vega serisine veda ediyor

Bugün AMD, Linux sistemler için Vega ve Polaris mimarilerine yönelik desteğin sona erdiğini resmen onayladı. Hemen aşağıda da görebileceğiniz gibi açık kaynak sürücüsünün 4. çeyrek güncellemesi, Vega ve Polaris'i kapsayan GFX8 ve GFX9 mimarilerinin artık desteklenmediğini doğruluyor. Ancak oyuncular, bu mimarileri hâlâ AMDGPU çekirdeklerinde ve topluluk tarafından sağlanan Mesa RADV sürücülerinde bulabilecekler.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için AMD Polaris mimarisi, 2016 yılında RX 400 serisi ekran kartları ile tanıtıldı ve hemen ardından gelen RX 500 ile dönemine göre fena işlere imza atmamıştı. Öyle ki madenciliğin patladığı dönemde, en çok tercih edilen kartlardan biri olduğunu gördük. Günümüzde ise oyuncular tarafından halen aktif olarak kullanılıyor.

Sırada Windows mu var?

Peki benzer bir durum Windows'ta yaşanır mı? AMD buna değinmedi. Ancak her iki mimari için bir ayı aşkın süredir herhangi bir sürücü güncellemesi yayınlanmadığını belirtmekte fayda var. Dolayısıyla Linux desteğinin kesilmesi, Windows sürümleri için bir başlangıç olabilir. Öte yandan FidelityFX Super Resolution 3.0 (FSR 3.0) teknolojisi için halen RX 590'ın önerildiğini hatırlatalım.

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AMD, RX 400/500 ve RX Vega ekran kartları için desteği kesiyor