Radeon RX 400/500 ve RX Vega serisinin Linux desteği kesildi: Sırada Windows mu var?

Linux AMDVLK sürücüleri RX 500 ve Vega serisine veda ediyor
Bugün AMD, Linux sistemler için Vega ve Polaris mimarilerine yönelik desteğin sona erdiğini resmen onayladı. Hemen aşağıda da görebileceğiniz gibi açık kaynak sürücüsünün 4. çeyrek güncellemesi, Vega ve Polaris'i kapsayan GFX8 ve GFX9 mimarilerinin artık desteklenmediğini doğruluyor. Ancak oyuncular, bu mimarileri hâlâ AMDGPU çekirdeklerinde ve topluluk tarafından sağlanan Mesa RADV sürücülerinde bulabilecekler.
Sırada Windows mu var?
Peki benzer bir durum Windows'ta yaşanır mı? AMD buna değinmedi. Ancak her iki mimari için bir ayı aşkın süredir herhangi bir sürücü güncellemesi yayınlanmadığını belirtmekte fayda var. Dolayısıyla Linux desteğinin kesilmesi, Windows sürümleri için bir başlangıç olabilir. Öte yandan FidelityFX Super Resolution 3.0 (FSR 3.0) teknolojisi için halen RX 590'ın önerildiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.