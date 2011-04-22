AMD, Radeon HD 6750 ve Radeon HD 6770 modellerini 28 Nisan'da lanse edecek

Turks ve Caicos kod adlı yeni grafik yongalarını kullanan Radeon HD 6450, Radeon HD 6570 ve Radeon HD 6670 modellerini geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan AMD, yeni bir lansmana daha hazırlanıyor. AMD'ye yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre, Radeon HD 6750 ve Radeon HD 6770 modelleri 28 Nisan'da yapılacak lansmanla birlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Radeon HD 6000 serisinin diğer üyelerinden farklı olarak Radeon HD 6750 ve Radeon HD 6770, Radeon HD 5700 serisinin yeniden isimlendirilmiş modelleri olarak düşünülebiliyor. Farklı olarak Blu-ray 3D ve HD3D desteği sunan yeni nesil Unified Video Decoder 3 motoru ile güncellendikleri belirtilen ekran kartları, temel özellikler açısındansa Radeon HD 5700 tabanlı modellerle büyük benzerlikler taşıyorlar.

AMD'nin yeni modellerinden Radeon HD 6670, 800x paralel işlem birimi, 16x ROP, 40x doku ünitesi 128-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesi gibi detaylara yer veriliyor. Radeon HD 6750 modeli de 128-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek ve 16x ROP birimi ile gelirken, Radeon HD 6770'den farklı olarak 800x yerine 720x paralel işlem birimi olduğunu görüyoruz.

Radeon HD 5700 serisinden farklı olarak, üç boyutlu görüntü aktarımı için HDMI 1.4a konnektörleriyle geleceği belirtilen yeni modeller yukarıda da belirttiğimzi gibi 28 Nisan'da lanse edilecekler. Radeon HD 6700 serisi hakkında henüz net bir fiyat bilgisi olmasa da Radeon HD 5770'in 95 dolar seviyesinden alınabildiğini, Radeon HD 6670'in ise 99 dolar seviyesinden sunulduğunu hatırlatmakta fayda var.