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AMD, Radeon HD 6850 modelinde fiyat indirimine gitti

7 yıl
27b
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39
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil ekran kartlarının hazırlıklarıyla meşgul olan AMD, Radeon HD 6850 modelinin Avrupa satış fiyatında indirime gitti. AMD tarafından Avrupa'daki basın kuruluşlarına gönderilen bilgilendirmeye göre, Ekim 2010'da lanse edilen Radeon HD 6850'nin satış fiyatı Avrupa piyasalarında 129 Avro seviyesine çekilirken en ucuz kartın 119 Avro seviyesinden bulunabildiği belirtiliyor.
AMD'nin hangi nedenlerle indirime gittiği henüz bilinmiyor ancak iki etken üzerinde duruluyor; Okula dönüş dönemi öncesinde satışlarını arttırmak veya bu segment için sunacağı yeni bir model öncesnde Radeon HD 6850 stoklarını temizlemek. Bilindiği üzere  HD 6850, VLIW5 tabanlı Barts Pro GPU'sunu kullanıyor, 960x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor.
Radeon HD 6850'nin dışında HD 6970 gibi daha hızlı tek GPU'lu modellerde ise herhangi bir indirime gidilmedi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde  HD 6990 için üretimde güncellemeye giden AMD, 28nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni GPU'lar için sessizliğini  korurken,  kimi kaynaklar HD 7000 serisinin 2012'ye kalabileceğini öne sürüyor.

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_Dominic_Toretto_ 7 yıl en beğenilen
Avrupa ve Amerika için iyi haber. Buraya ne zaman yansır belli değil. Ayrıca Dolar da uçmuş gitmiş.
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CoreXXX 7 yıl
avrupada 119 euro ise trde ortalama 135 dolar +kdv oluyor euroyu dolara çevirin ve yüzde 12 koyun bu hep böyleydi. bence 6850 için çok iyi fiyat. kur normal halinde seyretse 135+kdv dahil 240 tl felan ederdi mükemmel fiyat ya.
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ridecymbal 7 yıl
OverClocK1ng
AlperenTdolar değil euro
Şunu şu forumda 100 kere konuştuk.Bir ürün 100€ ise amerikada da 100$ oluyor.Sürekli Dolar değil €uro yazmayın artık...

yok öyle bişey...€/$ oranı diye bişey var...1.55 falan olması lazım bu oranın. yani 1 euro 1.5 dolar falan...
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Lomax. 7 yıl fx57
Herkes bir 10 dolar/avro indirime takılmış da:) haberin neresinde daha önceki fiyat yazıyor? İlk lansman fiyatıyla şimdiki fiyatın arasında 10 dolar/avro fark olduğunu nereden çıkardınız?
Haberdeki fiyatlar arasında ki fark, Ati markalı ve daha ucuz satan diğer x firma kartları arasındaki fark.
fx57
Ekim 2010'da anons edilen Radeon HD 6850, Avrupa'da 129 Avro seviyesine çekilirken en ucuz kart 119 Avro seviyesinden bulunabiliyor.
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IceRulez 7 yıl
soruma cevap yazanlar çok sağolun bende hep merak ediyordum arasındaki o fiyat farkını :D
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DH Misafiri 7 yıl
IceRulez
fazladan bir K var ondan olabilir:)
2600K nın çarpan kilidi açık ve daha performanslı
işlemcilere buradan bakabilirsin: cpubenchmark.net/...
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captaincato 7 yıl
IceRulez
arkadaşlar intel i7 2600 ile 2006k arasındaki 70-80 tl lik fark neden acaba bilen varmı ??

biri oc potansiyelli işlemci diğeri değil k olanı makbuldür ödediğin farka değer...
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thepunisherWZ 7 yıl
Türkiye'de yaşıyoruz.
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maliahmet 7 yıl
bazı arkadaşlar gogleye avro yazmalı ne cıkacak görsünler
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qwertydevil. 7 yıl maliahmet
maliahmet

bazı arkadaşlar gogleye avro yazmalı ne cıkacak görsünler


+1 +1 + 1+ 1 +1 +1 +1 +1 +1



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maliahmet 7 yıl
119avrodan hesapladım ülkemize gelme fiyatı 352 lira
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sadtneverdie 7 yıl
İndirim indirimdir. Adamlar üstüne para istemiş gibi yorum yapılıyor.
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Epicus 7 yıl

sadtneverdie

İndirim indirimdir. Adamlar üstüne para istemiş gibi yorum yapılıyor.


Amd için böyle bir yorumu senden duymak gözlerimi yaşarttı
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl sadtneverdie
sadtneverdie

İndirim indirimdir. Adamlar üstüne para istemiş gibi yorum yapılıyor.


Ben de onu diyecektim. Hiç biriniz mi PC parçası alırken 3-5 dolar her neyse artık indirim talep etmediniz şimdiye kadar. Hep söylenilen fiyata olur mu dediniz.

10 Dolar indirim' i beğenmiyorsunuz ilginçsiniz

10 Dolar da olsa yapılması, yapılmamasından çok iyidir. Hepimiz zenginiz zaten indirime falan gerek yok
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iskambildestesi 7 yıl
zamanında "VTX Radeon HD6850, 1GB, GDDR5, 256 Bit, Ekran Kartı" eks.nbilgisayarda 330 liraydı şimdi 352,80 tl olmuş. büyük ihtimal yine 330 liraya düşer eğer indirim tr ye yansırsa tabi.
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zerolife 7 yıl iskambildestesi
iskambildestesi

zamanında "VTX Radeon HD6850, 1GB, GDDR5, 256 Bit, Ekran Kartı" eks.nbilgisayarda 330 liraydı şimdi 352,80 tl olmuş. büyük ihtimal yine 330 liraya düşer eğer indirim tr ye yansırsa tabi.


o fiyatın sebebi doların yükselmesi yoksa kartın usd olarak fiyatı pek oynamadı.dolar eski fiyatına gerilese zaten dediğiniz fiyatlara düşer.bu 10 dolar indiriminde son kullanıcıya pek yansımayacağını düşünüyorum bekleyeip göreceğiz.
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