AMD, Radeon HD 6850 modelinde fiyat indirimine gitti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yeni nesil ekran kartlarının hazırlıklarıyla meşgul olan AMD, Radeon HD 6850 modelinin Avrupa satış fiyatında indirime gitti. AMD tarafından Avrupa'daki basın kuruluşlarına gönderilen bilgilendirmeye göre, Ekim 2010'da lanse edilen Radeon HD 6850'nin satış fiyatı Avrupa piyasalarında 129 Avro seviyesine çekilirken en ucuz kartın 119 Avro seviyesinden bulunabildiği belirtiliyor.
AMD'nin hangi nedenlerle indirime gittiği henüz bilinmiyor ancak iki etken üzerinde duruluyor; Okula dönüş dönemi öncesinde satışlarını arttırmak veya bu segment için sunacağı yeni bir model öncesnde Radeon HD 6850 stoklarını temizlemek. Bilindiği üzere HD 6850, VLIW5 tabanlı Barts Pro GPU'sunu kullanıyor, 960x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor.
Radeon HD 6850'nin dışında HD 6970 gibi daha hızlı tek GPU'lu modellerde ise herhangi bir indirime gidilmedi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde HD 6990 için üretimde güncellemeye giden AMD, 28nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni GPU'lar için sessizliğini korurken, kimi kaynaklar HD 7000 serisinin 2012'ye kalabileceğini öne sürüyor.
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yok öyle bişey...€/$ oranı diye bişey var...1.55 falan olması lazım bu oranın. yani 1 euro 1.5 dolar falan...
Haberdeki fiyatlar arasında ki fark, Ati markalı ve daha ucuz satan diğer x firma kartları arasındaki fark.
fazladan bir K var ondan olabilir:)
2600K nın çarpan kilidi açık ve daha performanslı
işlemcilere buradan bakabilirsin: cpubenchmark.net/...
biri oc potansiyelli işlemci diğeri değil k olanı makbuldür ödediğin farka değer...
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Amd için böyle bir yorumu senden duymak gözlerimi yaşarttı
Ben de onu diyecektim. Hiç biriniz mi PC parçası alırken 3-5 dolar her neyse artık indirim talep etmediniz şimdiye kadar. Hep söylenilen fiyata olur mu dediniz.
10 Dolar indirim' i beğenmiyorsunuz ilginçsiniz
10 Dolar da olsa yapılması, yapılmamasından çok iyidir. Hepimiz zenginiz zaten indirime falan gerek yok
o fiyatın sebebi doların yükselmesi yoksa kartın usd olarak fiyatı pek oynamadı.dolar eski fiyatına gerilese zaten dediğiniz fiyatlara düşer.bu 10 dolar indiriminde son kullanıcıya pek yansımayacağını düşünüyorum bekleyeip göreceğiz.
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