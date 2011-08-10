AMD, Radeon HD 6850 modelinde fiyat indirimine gitti

Yeni nesil ekran kartlarının hazırlıklarıyla meşgul olan AMD, Radeon HD 6850 modelinin Avrupa satış fiyatında indirime gitti. AMD tarafından Avrupa'daki basın kuruluşlarına gönderilen bilgilendirmeye göre, Ekim 2010'da lanse edilen Radeon HD 6850'nin satış fiyatı Avrupa piyasalarında 129 Avro seviyesine çekilirken en ucuz kartın 119 Avro seviyesinden bulunabildiği belirtiliyor.

AMD'nin hangi nedenlerle indirime gittiği henüz bilinmiyor ancak iki etken üzerinde duruluyor; Okula dönüş dönemi öncesinde satışlarını arttırmak veya bu segment için sunacağı yeni bir model öncesnde Radeon HD 6850 stoklarını temizlemek. Bilindiği üzere HD 6850, VLIW5 tabanlı Barts Pro GPU'sunu kullanıyor, 960x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor.

Radeon HD 6850'nin dışında HD 6970 gibi daha hızlı tek GPU'lu modellerde ise herhangi bir indirime gidilmedi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde HD 6990 için üretimde güncellemeye giden AMD, 28nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni GPU'lar için sessizliğini korurken, kimi kaynaklar HD 7000 serisinin 2012'ye kalabileceğini öne sürüyor.