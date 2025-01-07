Nvidia GeForce RTX 5090 tanıtıldı: İki kat performans artışı ve 32 GB bellek!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Dünyanın önde gelen ekran kartı üreticilerinden Nvidia, CES 2025 kapsamında Blackwell tabanlı RTX 5000 serisini tanıttı. Bu serinin amiral gemisi olan GeForce RTX 5090, 32 GB GDDR7 VRAM, 20.000’den fazla çekirdek ve RTX 4090’ın iki katı performans vaadiyle duyuruldu. İşte merak edilen detaylar ve GeForce RTX 5090 özellikleri:

GeForce RTX 5090: Yeni nesil güç ve performans

Nvidia, yeni Blackwell GPU mimarisi ile geliştirdiği RTX 5090 modeliyle oyunculara ve içerik üreticilere bu nesildeki en güçlü performansı vermeyi hedefliyor. u güçlü donanım, beşinci nesil Tensor çekirdekleri, dördüncü nesil ışın izleme çekirdekleri ve DLSS 4 teknolojisiyle destekleniyor. Yeni mimari, DLSS 4 gibi teknolojiler tarafından kullanılabilen daha hızlı yapay zeka işleme yetenekleri için FP4 algoritmalarını da destekliyor.

GeForce RTX 5090 özellikleri

Tam Boyutta Gör

21,760 çekirdek ve 170 etkin SM birimi

32 GB GDDR7 VRAM: 512-bit veri yolu, 30 Gbps hız ve toplamda 1792 GB/sn bant genişliği

575W toplam güç bütçesi (TBP)

PCIe Gen 5.0 ve DisplayPort 2.1b ile 8K 165Hz desteği

GeForce RTX 5090’ın kalbinde ise GB202-300-A1 GPU çekirdeği yer alıyor. Bu GPU’da 21,760 çekirdek ve 170 etkin SM birim bulunurken bu, RTX 4090’a kıyasla yüzde 11,4’lük bir azalmaya işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör

Bellek tarafında GeForce RTX 5090, 512 bit arayüzde çalışan 32 GB GDDR7 belleğe ev sahipliği yapıyor. Toplamda 1792 GB/s'ye kadar bant genişliği için 30 Gbps hızında çalışacak olan bu bellekler sadece oyunlarda değil, yerel yapay zeka işlemlerinde de önemli bir etken olacak. Zira kartın AI performansı 3.400 TOPS olarak açıklandı.

Kart 575W TBP değerine sahip ancak bu, tam olarak kartın çektiği enerjiyi yansıtmıyor. Dolayısıyla gerçek tüketim değerlerini incelemelerde göreceğiz. Kart ayrıca , PCIe Gen 5.0 desteği gibi en son teknolojilerle birlikte gelecek ve piyasaya sürülen yeni QD-OLED panellerden gerçekten yararlanmak için DisplayPort 2.1b UHBR20 (8K 165Hz) desteğine sahip olacak.

GeForce RTX 5090 performansı

Tam Boyutta Gör

En merak edilen konu olan performans tarafında ise GeForce RTX 5090 Founders Edition, e RTX 4090'a kıyasla Nvidia’ya göre 2 kattan fazla performans artışı getirecek. Bu fark Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 ve Black Myth Wukong gibi oyunlarda DLSS 4 kullanılırken ortaya çıkarken Far Cry 6 gibi standart oyunlar DLSS'den yararlanmadan yaklaşık yüzde 30-40'lık bir artışa sahip olacak.

GeForce RTX 5090 fiyatı ne kadar

Tam Boyutta Gör

Nvidia, GeForce RTX 5090 fiyatını 1.999 dolar olarak açıkladı. GeForce RTX 5090 ve RTX 5080 serideki en hızlı GPU'lar olacak ve 30 Ocak'ta piyasaya sürülecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia GeForce RTX 5090 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı