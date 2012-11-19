AMD Radeon HD 8550M ekran kartlı ASUS Vivobook U38DT ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta AMD'nin dört çekirdekli Trinity A8-4555M çipsetinin güç verdiği Vivobook U38N modelini tanıtan ASUS, yeni ultra taşınabilir bilgisayarının ayrık ekran kartlı bir sürümü üzerinde çalışıyor olabilir. Almanya'da Cyberport adlı bir çevrimiçi perakendeci tarafından ön siparişe açılan U38DT-R3001H model numaralı cihaz, AMD tarafından henüz duyurulmamış olan 1GB bellekli Radeon HD 8550M GPU'yu beraberinde getiriyor. Ekran kartının yeniden isimlendirilmiş bir 7000 serisi çözüm mü yoksa yeni mimariyle oluşturulan bir ürün mü olduğu bilinmiyor.

Isıl tasarım gücü 19W olan 1.6GHz hızındaki Trinity A8-4555M, bütünleşik Radeon HD 7600G ekran kartını beraberinde getiriyor ve saat hızını Turbo Core teknolojisi ile 2.4GHz'e kadar yükseltebiliyor. Ultrabook'un teknik detayları arasında 13.3 inçlik HD (1366 x 768 piksel) yansıma yapmayan LED aydınlatmalı dokunmatik LCD ekran, 4GB sistem belleği, 500GB HDD depolama alanı, HD CMOS kamera sensörü, arkadan aydınlatmalı klavye, ASUS SonicMaster teknolojisi, üç USB 3.0, HDMI, mini VGA portları, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, üçü bir arada SD kart okuyucu, Windows 8 64-bit işletim sistemi, altı hücreli 47Wh pil ve 5 saate kadar pil ömrü yer alıyor.

799€ (1023$ - 1840 TL) fiyat etiketiyle ön sipariş alımına başlanan ASUS Vivobook U38DT-R3001H'nin piyasaya sürülüş tarihi ve diğer donanım özellikleriyle birlikte ne zaman resmen duyurulacağı bilinmiyor. 1.6 kilogram ağırlığında ve 18.5mm kalınlığındaki AMD APU'nun güç verdiği ultrabook'un detaylı görsellerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

http://www.cyberport.de/notebook-und-tablet/notebooks/1C28-1GU/asus-vivobook-u38dt-r3001h-ultrathin-notebook.html