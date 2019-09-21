AMD Ryzen 5 3500X ve Ryzen 5 3500 sızdı| Performans testleri

Ryzen 5 3500X

Ryzen 5 3500’te ise tek değişiklik önbelleğin 16 MB ile sınırlı tutulması olarak görünüyor. Para birimlerindeki dönüşüm yapıldığında 140 dolar sonucu çıksa da Ryzne 5 3500’ün 129.99$’dan raflardaki yerini alması bekleniyor. Yeni işlemciler 140 dolarlık Core i5-9400F’i yerinden edebilecek mi zaman gösterecek.

https://wccftech.com/amd-ryzen-5-3500x-3500-6-core-cpu-benchmarks-prices-specs-leak/

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