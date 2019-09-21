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    AMD Ryzen 5 3500X ve Ryzen 5 3500 sızdı| Performans testleri

    AMD’nin giriş segmente yönelikl hazırladığı Ryzen 5 3500X ve Ryzen 5 3500 ortaya çıktı. Yongalar fiyat segmenti itibariyle bir hayli rekabetçi.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Kırmızı ekip Zen 2 mimarisiyle üst segmentte de Intel’le yarışır hale geldi. Bununla birlikte giriş segmentini de unutmayan firma 6 çekirdekli yeni Ryzen 5 modellerinin hazırlığında.

    Ryzen 5 3500X 


    Ryzen 5 3500X’le başlayalım, yonga 6 çekirdekli 6 izlekli bir yapıda ve 32 MB L3 önbelleğiyle desteklenmiş durumda. 3.6 GHz’den 4.1 GHz’e yükselebilen çözüm tüm bunları 65 watt TDP’li paket altında sunarken oyun testlerine göre Core i5-9400F’ten yer yer önde görünüyor. 24 PCIe 4.0 kanalı dadestekleyen işlemci 3200 MHz’e kadar DDR4 belleklerle kullanılabilecek. Fiyat olaraksa 150 dolar seviyesi belirlenmiş.
    AMD Ryzen 5 3500X ve Ryzen 5 3500 sızdı| Performans testleri
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    Ryzen 5 3500’te ise tek değişiklik önbelleğin 16 MB ile sınırlı tutulması olarak görünüyor. Para birimlerindeki dönüşüm yapıldığında 140 dolar sonucu çıksa da Ryzne 5 3500’ün 129.99$’dan raflardaki yerini alması bekleniyor. Yeni işlemciler 140 dolarlık Core i5-9400F’i yerinden edebilecek mi zaman gösterecek.


    https://wccftech.com/amd-ryzen-5-3500x-3500-6-core-cpu-benchmarks-prices-specs-leak/ Yorum Yaz
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    sniper23 1 sa. en beğenilen
    DH'de doğru düzgün bir Ryzen 3000 incelemesi göremedik doğrusu.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    sniper23 1 sa. en beğenilen
    DH'de doğru düzgün bir Ryzen 3000 incelemesi göremedik doğrusu.
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cheetah_first 1 sa. sniper23
    Telefon haberlerinden anakart ve işlemcilere yer kalmıyor
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