AMD Ryzen için anakartlar: MSI'ın modellerine yakından bakıyoruz

AMD'nin yeni nesil Ryzen işlemci ailesinin çıkışına çok az bir süre kaldı. Bu videomuzda MSI tarafından AMD Ryzen için geliştirilen anakart modellerine yakından bakıyor, detaylarını inceliyoruz.

Las Vegas'dan herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özüağ. AMD'nin merakla beklenen Ryzen işlemci ailesi için son dönemece girmek üzereyiz. Zen mimarisini kullanan ve yepyeni özelliklerle donatılan Ryzen işlemcileri, Soket AM4 profilinde olduğundan, kullanıcılara anakart güncellemesini de şart koşacak.



AMD yeni nesil işlemcileri için farklı çipset çözümleri de geliştirdi. Yüksek performans tutkunları içim X370, fiyat/performans odaklı sistem kullanıcıları içinse B350 ve 320 gibi farklı yonga seti çözümleri, anakart üreticileri tarafından kullanılıyor olacak. Son gelen bilgiler gösteriyor ki, AMD'nin Ryzen işlemcilerinde çarpan kilidi yok, üstelik yeni mimarinin sahip olduğu hız aşırtma dostu özellikleri de buna eklediğimizde, X370 çipsetli performans sınıfı anakartlara olan ilgi ve ihtiyaç artacak gibi görünüyor.



Donanım dünyasının yıldız üreticilerinden MSI, AMD için geliştirdiği yeni anakartlarını gösterdi. X370 Titanium ve B350 Tomahawk olarak isimlendirilen anakartlardan önce X370 ile başlayalım isterseniz. Titanium serisi diğer MSI modellerinde olduğu gibi gümüş beyazı baskı devre kartı üzerinde şekillenen anakart, kaslı bir soğutma sistemine sahip.



Yerini aldığı 990FX çipsetine kıyasla çalışma verimliliği daha yüksek olan X370 için kullanılan soğutucu üzerinde MSI'dan aşina olduğumuz ejderha logosunu görüyoruz. Bellek slotlarının tamamı, PCIe slotlarının ise çoklu ekran kartı kullanımına ideal olanlarının metal kalkan ile koruma altına alındığı anakart, 24-pin ATX, 8-pin EPS ve 4-pin ATX bağlantılarından besleniyor ve 10 fazlı VRM tasarımıyla güç yönetimini gerçekleştiriyor.



AMD Crossfire veya Nvidia SLI ile çoklu ekran kartı kullanmak isteyenler için opsiyonel ikinci bir 6pin güç konnektörü daha bulunan anakart, iki ekran kartı için 8x + 8x hızlarında PCIe 3.0 kurulumuna izin verirken, üçüncü ekran kartının takılması halinde, tam boyutlu üçüncü PCIe slotu elektriksel olarak 4x hızında görev yapacaktır. Tabi ki bu çipset seviyesindeki kabiliyet, anakart üreticileri PLX kontrolcü kullanarak daha yüksek bantgenişliğinde çoklu ekran kartı kurulumu için gerekli zemini de oluşturabilir.



AMD'nin X370 çipseti SSD'ler için NVME ve M2 gibi standartları desteklerken, USB 3.1 Gen 2 gibi teknolojiler de yine yongaseti tarafından sağlanabiliyor. Dolayısıyla MSI X370 Titanium da bu özellikleri bünyesinde taşıyor. Unutmadan söyleyelim USB Tip-C standardı da anakartın sahip olduğu özellikler arasında. AMD Ryzen işlemcilerin entegre bellek kontrolcüsü artık DDR4 desteğine sahip ve MSI'ın yeni anakartı da hız aşırtma ile 2666MHz'in üzerindeki belleklerle çalışmaya müsait görünüyor.

MSI'dan alışık olduğumuz yüksek standartlarda komponent kalitesini sürdüren ve Audio Boost ses iyileştirmelerini beraberinde getiren anakart, fiziksel kontrol butonlarıyla kullanıcısının kolayca hız aşırtma yapabilmesini, keza sahip olduğu kullanıcı dostu BIOS tasarımı ile yine detaylı ayar özelleştirmelerinin gerçekleştirilmesine de izin veriyor.

Sadece AMD Ryzen da değil, benzer şekilde Soket AM4 profilindeki 7. nesil AMD APU'larla da kullanılabilen Xpower Gaming serisi anakart, Ryzen işlemcileri piyasaya çıktığında MSI'ın AMD ürün gamındaki en iddialı anakartlardan biri olarak raflarda boy göstermeye başlayacak.



MSI'ın gösterimini yaptığını ikinci anakart ise B350 Tomahawk. Adından da anlaşıldığı üzere AMD'nin orta seviye B350 çipseitni kullanan yeni model, Tayvanlı üreticinin Arsenal Gaming serisi altında kendisine yer bulacak. 24-pin ATX ve 8-pin EPS güç konnektörlerine sahip olan anakart, Ryzen işlemci ailesi ve 7. nesil APU'lar için 4+2 fazlı VRM ile geliyor.

Dört adet DDR4 bellek slotu üzerinden 64GB'a kadar çift kanal bellek desteği sunan anakarta biri x16, diğeri ise x4 hızında çalışan iki adet PCIe 3.0 konnektörü bulunuyor. Yani çoklu ekran kartı kurulumuna gerekli zemini hazırlayan anakart ile Crossfire ve SLI mümkün ancak en ideal deneyimi sağlayacak kadar da değil. Bunlara ek olarak farklı donanımlar için PCI ve x1 hızındaki PCIe slotları da unutulmamış.



MSI'ın yeni anakartında görüntü aktarım bağlantıları olsa bile, bunlar Ryzen işlemciler için, entegre grafik birimine sahip olan APU'lar için düşünülmüş detaylar. Depolama birimleri için SSD'lere yönelik M2 ve SATA portlarıyla gelen anakarta 8 adet USB 3.0 portu eşlik ediyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliğinin unutulmadıtğı B350 Tomahawk modelinde, ses kodeki için izolasyon ve sese özel kapasitörler tercih edilmiş olması da ince düşünülmüş detaylar.

Genel görünüm ve soğutucu tasarımıyla X370 Titanium kadar heybetli görünmeyen anakart, MSI'ın anakartlarındaki ortak standartları sürdürürken, piyasaya fiyat/performans odaklı bir model olarak çıkmasını bekliyorum. Eğer hız aşırtmaya buluşmayan, çoklu ekran kartı bana uygun değil, Ryzen için makul fiyatlı ve işlevsel bir sistem toplayacağım diyenler için güçlü bir aday olacak gibi duruyor.



Evet arkadaşlar, ben Erdi Özüağ. Bu videomuzda MSI'ın Las Vegas'da yakından görme şansı yakaladığım yeni nesil AMD anakartlarına yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.

