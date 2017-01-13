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AMD Ryzen için anakartlar: MSI'ın modellerine yakından bakıyoruz

2 yıl
64,2b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Ryzen işlemci ailesinin çıkışına çok az bir süre kaldı. Bu videomuzda MSI tarafından AMD Ryzen için geliştirilen anakart modellerine yakından bakıyor, detaylarını inceliyoruz.
Las Vegas'dan herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özüağ. AMD'nin merakla beklenen Ryzen işlemci ailesi için son dönemece girmek üzereyiz. Zen mimarisini kullanan ve yepyeni özelliklerle donatılan Ryzen işlemcileri, Soket AM4 profilinde olduğundan, kullanıcılara anakart güncellemesini de şart koşacak.
 

AMD yeni nesil işlemcileri için farklı çipset çözümleri de geliştirdi. Yüksek performans tutkunları içim X370, fiyat/performans odaklı sistem kullanıcıları içinse B350 ve 320 gibi farklı yonga seti çözümleri, anakart üreticileri tarafından kullanılıyor olacak. Son gelen bilgiler gösteriyor ki, AMD'nin Ryzen işlemcilerinde çarpan kilidi yok, üstelik yeni mimarinin sahip olduğu hız aşırtma dostu özellikleri de buna eklediğimizde, X370 çipsetli performans sınıfı anakartlara olan ilgi ve ihtiyaç artacak gibi görünüyor.

Donanım dünyasının yıldız üreticilerinden MSI, AMD için geliştirdiği yeni anakartlarını gösterdi. X370 Titanium ve B350 Tomahawk olarak isimlendirilen anakartlardan önce X370 ile başlayalım isterseniz. Titanium serisi diğer MSI modellerinde olduğu gibi gümüş  beyazı baskı devre kartı üzerinde şekillenen anakart, kaslı bir soğutma sistemine sahip.

Yerini aldığı 990FX çipsetine kıyasla çalışma verimliliği daha yüksek olan X370 için kullanılan soğutucu üzerinde MSI'dan aşina olduğumuz ejderha logosunu görüyoruz. Bellek slotlarının tamamı, PCIe slotlarının ise çoklu ekran kartı kullanımına ideal olanlarının metal kalkan ile koruma altına alındığı anakart, 24-pin ATX, 8-pin EPS ve 4-pin ATX bağlantılarından besleniyor ve 10 fazlı VRM tasarımıyla güç yönetimini gerçekleştiriyor.

AMD Crossfire veya Nvidia SLI ile çoklu ekran kartı kullanmak isteyenler için opsiyonel ikinci bir 6pin güç konnektörü daha bulunan anakart, iki ekran kartı için 8x + 8x hızlarında PCIe 3.0 kurulumuna izin verirken, üçüncü ekran kartının takılması halinde, tam boyutlu üçüncü PCIe slotu elektriksel olarak 4x hızında görev yapacaktır. Tabi ki bu çipset seviyesindeki kabiliyet, anakart üreticileri PLX kontrolcü kullanarak daha yüksek bantgenişliğinde çoklu ekran kartı kurulumu için gerekli zemini de oluşturabilir.

AMD'nin X370 çipseti SSD'ler için NVME ve M2 gibi standartları desteklerken, USB 3.1 Gen 2 gibi teknolojiler de yine yongaseti tarafından sağlanabiliyor. Dolayısıyla MSI X370 Titanium da bu özellikleri bünyesinde taşıyor. Unutmadan söyleyelim USB Tip-C standardı da anakartın sahip olduğu özellikler arasında. AMD Ryzen işlemcilerin entegre bellek kontrolcüsü artık DDR4 desteğine sahip ve MSI'ın yeni anakartı da hız aşırtma ile 2666MHz'in üzerindeki belleklerle çalışmaya müsait  görünüyor.
MSI'dan alışık olduğumuz yüksek standartlarda komponent kalitesini sürdüren ve Audio Boost ses iyileştirmelerini beraberinde getiren anakart, fiziksel kontrol butonlarıyla kullanıcısının kolayca hız aşırtma yapabilmesini, keza sahip olduğu kullanıcı dostu BIOS tasarımı ile yine detaylı ayar özelleştirmelerinin gerçekleştirilmesine de izin veriyor.
Sadece AMD Ryzen da değil, benzer şekilde Soket AM4 profilindeki  7. nesil AMD APU'larla da kullanılabilen Xpower Gaming serisi anakart, Ryzen işlemcileri piyasaya çıktığında MSI'ın AMD ürün gamındaki en iddialı anakartlardan biri olarak raflarda boy göstermeye başlayacak.

MSI'ın gösterimini yaptığını ikinci anakart ise B350 Tomahawk. Adından da anlaşıldığı üzere AMD'nin orta seviye B350 çipseitni kullanan yeni model, Tayvanlı üreticinin Arsenal Gaming serisi altında kendisine yer bulacak.  24-pin ATX ve 8-pin EPS güç konnektörlerine sahip olan anakart, Ryzen işlemci ailesi ve 7. nesil APU'lar için 4+2 fazlı VRM ile geliyor.
Dört adet DDR4 bellek slotu üzerinden 64GB'a kadar çift kanal bellek desteği sunan anakarta biri x16, diğeri ise x4 hızında çalışan iki adet PCIe 3.0 konnektörü bulunuyor. Yani çoklu ekran kartı kurulumuna gerekli zemini hazırlayan anakart ile Crossfire ve SLI mümkün ancak en ideal deneyimi sağlayacak kadar da değil. Bunlara ek olarak farklı donanımlar için PCI ve x1 hızındaki PCIe slotları da unutulmamış.

MSI'ın yeni anakartında görüntü aktarım bağlantıları olsa bile, bunlar Ryzen işlemciler için, entegre grafik birimine sahip olan APU'lar için düşünülmüş detaylar. Depolama birimleri için SSD'lere yönelik M2 ve SATA portlarıyla gelen anakarta 8 adet USB 3.0 portu eşlik ediyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliğinin unutulmadıtğı B350 Tomahawk modelinde, ses kodeki için izolasyon ve sese özel kapasitörler tercih edilmiş olması da ince düşünülmüş detaylar.
Genel görünüm ve soğutucu tasarımıyla X370 Titanium kadar heybetli görünmeyen anakart, MSI'ın anakartlarındaki ortak standartları sürdürürken, piyasaya fiyat/performans odaklı bir model olarak çıkmasını bekliyorum. Eğer hız aşırtmaya buluşmayan, çoklu ekran kartı bana uygun değil, Ryzen için makul fiyatlı ve işlevsel bir sistem toplayacağım diyenler için güçlü bir aday olacak gibi duruyor.

Evet arkadaşlar, ben Erdi Özüağ. Bu videomuzda MSI'ın Las Vegas'da yakından görme şansı yakaladığım yeni nesil AMD anakartlarına yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.
 

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Mr.ED 2 yıl en beğenilen
Anakartlar iyidir hoştur amma dolar 4 liraya yakınken bana ne
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seveax 2 yıl
Ryzen döviz fırlamadan çıksaymış ya keşke :'( artık uzaktan izleyeceğiz
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CoreXXX 2 yıl WarSaw
WarSaw

bence amd tekrar cpu'da kendini ispatlayana kadar en ufak haberini bile yapmayın hak etmiyor çünkü.

anakart çıkmadan önce kendini nasıl ispatlıcak acaba. havadamı çalışacak. sırf yorum olsun diye boş yorum yazmayın
WarSawbence amd tekrar cpu'da kendini ispatlayana kadar en ufak haberini bile yapmayın hak etmiyor çünkü.anakart çıkmad...
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geberit 2 yıl
Diyelimki performansı intele baya yakın çıktı ,peki fiyatı ne olacak arkadaş onu açıklayın ,intele yakın çıksa zaten ucuza vereceklerini hiç zennetmiyorum.
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NKFPK 2 yıl
Ya kardeşim amdcim sen 10 senedir varlık gösteremiyorsun intele karşı yaptırım gücün yok..İntel desen arkadaş söylemiş 5 sene önce çıkardığı i7 ile şu an ki arasında %12 fark var ise...
O zaman amd cik yeni cpu yapma çıkarma...
Anakarta dual cpu yap x 6300 x8350..
Server gibi..Tokatla şu intelide biz de rahat edelim.
Çaktın kötfeyi....
Herşeyi devletten beklemeyin kardeşim..
Telif hakkımı da unutma AMD.
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-Oxy.gen- 2 yıl
üzerindeki görüntü çıkışları apu haricinde cpu ile görüntü alınamayacak mı??
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maksi09 2 yıl
yetersiz inceleme. M2 hızı belirtilmemiş.sata portların hızı ne kadar. belli değil?
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black_flood 2 yıl maksi09
maksi09

yetersiz inceleme. M2 hızı belirtilmemiş.sata portların hızı ne kadar. belli değil?

sata portu hızı :)))

pcı Express ssd portlarının hızı önemli ama sata potunu hiç kimse bu saatten sonra sata 2 yada 1 kullanmaz akıl var mantık soruyu soruş şeklin bile yanlış. neredeyse tüm donanım bileşenleri için pcı Express veri yolunu kullanıyor tek sorun intelin şu anki gibi tek pcı express veri yolu kullanıldı ise bu kadar çok bileşen bir araya gelip kullandığında sata 2 disk performansı ve 4x pcı Express performansı alınabilir ancak 2. bir pcı Express veri yolu kullanmışlardır diye düşünüyorum bu işe.
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B4ris 2 yıl
Milletin oem alacak parasımı kaldı,varsada eridi gitti dolar karşısında...
Neyse ya köprülere klavye mouse takarız artık...
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gcb1903 2 yıl
Şimdi bunlar daha piyasa da yok. Asıl güzel olan bunlar piyasa çıktıktan 6 ay sonra 2. ele düşmesi olacak.
Arkadaşlar dolar 4 lira sınırında. Eheeeey. 2015 yılında 2000 lira maaş alan adam şuan 3000 almıyorsa daha az kazanıyor demektir.
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apodur 2 yıl
Haber için teşekkürler bilgilenmiş oldum.
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aceleciburak 2 yıl
x370 Chipseti sadece 990FX in devamı sayarsak nitelendirme eksik olur çünkü 990FX serisinde Görüntü çıkışları bulunmuyordu.hatta X370 te sadece tek yonga olmasından dolayı şeklen ve görece FM2+ a benzer soket şekli ile daha çok A88 esintileri taşıyor ancak Soket AM4(1331) formunda geliyor
kısacası x370 chipsetli anakartlar hem 990FX hemde X88 chipset in tek bir soket tipi şeklinde oluşmasından meydana geliyor dersek daha doğru nitelendirme olur.
umarım intel in 300 serisi chipsetlerde dahili olarak sunmuş olacağı WLAN bağlantı seçeneğine zaman içinde X370 ten sonra gelecek olan chipsette bu duruma uyumluluk sağlar. dünya para artık üst segment anakartlar wi-fi da standart özellik haline geldi.
ileride x470 mi olur bilinmez ama pci_e 4.0 ve chipset üzerinden Wi-Fi ad destekli anakart Zen+ mimarisi ile 2019 gibi hiç fena olmaz. o zamana kadar şahsen elimdeki A10 7870K+MSI A88 G45 sistemime bir Vega güncellemesi yapıp 2019 yakalar Zen+(7nm) ve Navi(7nm) Grafik yongasını görmüş oluruz
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WarSaw 2 yıl
bence amd tekrar cpu'da kendini ispatlayana kadar en ufak haberini bile yapmayın hak etmiyor çünkü.
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CoreXXX 2 yıl WarSaw
WarSaw

bence amd tekrar cpu'da kendini ispatlayana kadar en ufak haberini bile yapmayın hak etmiyor çünkü.

anakart çıkmadan önce kendini nasıl ispatlıcak acaba. havadamı çalışacak. sırf yorum olsun diye boş yorum yazmayın
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terapi_triyaki 2 yıl
Şuan Dolar 2.50-3.00 arasında olsaydı tadından yenmezdi galiba.
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BARIŞ55 2 yıl terapi_triyaki
terapi_triyaki
Şuan Dolar 2.50-3.00 arasında olsaydı tadından yenmezdi galiba.

Dolar 1 liraydı 1! 2.50'ye tadından yenmezdi diyorsun! [:\-]
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