AMD, Turbo Core teknolojili Phenom II X4 960T işlemcisini Japonya'da satışa sundu

Fusion-A serisi yeni nesil masaüstü işlemcilerini önümüzdeki günlerde pazara sunmaya hazırlanan AMD, Turbo Core teknolojisini destekleyen dört çekirdekli Phenom II X4 960T işlemcisini Japonya'da satışa sundu. Bilindiği üzere bu teknoloji AMD platformunda ilk defa Thuban tasarımını temel alan altı çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle lanse edilmiş ardından, Zosma kod adını taşıyan çift çekirdeği kapatılmış Thuban tasarımı da hazırlanmış ancak yaygın bir şekilde satışa sunulmamışdı.

Intel'in Turbo Boost teknolojisine benzer şekilde çekirdeklerin frekansını otomatik olarak arttırabilen bu teknolojinin kullanıldığı Phenom II X4 960T işlemcisi Japonya pazarında raflardaki yerini almaya başladı. Soket AM3 formunda olan ve çarpan kilidi açık olarak gelen HD96ZTWFK4DGR parti numaralı işlemci standart olarak 3GHz'de çalışıyor.





Turbo Core teknolojisiyle çekirdek çalışma hızını 3.4GHz'e kadar (çarpanı iki basamak yükselterek, 17x200MHz) arttırabilen işlemci her çekirdek için 512 Kb Seviye 2 ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip. Phenom II X4 960T'nin dünya çapında ciddi adetlerde satışa sunulması beklenmese de, Bulldozer öncesinde AMD platformu için yeni bir seçenek olarak kısa süre içinde olsa adından söz ettirebilir.