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AMD, Turbo Core teknolojili Phenom II X4 960T işlemcisini Japonya'da satışa sundu

7 yıl
10,1b
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10
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Turbo Core teknolojili Phenom II X4 960T işlemcisini Japonya'da satışa sundu
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Fusion-A serisi yeni nesil masaüstü işlemcilerini önümüzdeki günlerde pazara sunmaya hazırlanan AMD, Turbo Core teknolojisini destekleyen dört çekirdekli Phenom II X4 960T işlemcisini Japonya'da satışa sundu. Bilindiği üzere bu teknoloji AMD platformunda ilk defa Thuban tasarımını temel alan altı çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle lanse edilmiş ardından, Zosma kod adını taşıyan çift çekirdeği kapatılmış Thuban tasarımı da hazırlanmış ancak yaygın bir şekilde satışa sunulmamışdı.
Intel'in Turbo Boost teknolojisine benzer şekilde çekirdeklerin frekansını otomatik olarak arttırabilen bu teknolojinin kullanıldığı Phenom II X4 960T işlemcisi Japonya pazarında raflardaki yerini almaya başladı. Soket AM3 formunda olan ve çarpan kilidi açık olarak gelen HD96ZTWFK4DGR parti numaralı işlemci standart olarak 3GHz'de çalışıyor. 

Turbo Core teknolojisiyle çekirdek çalışma hızını 3.4GHz'e kadar (çarpanı iki basamak yükselterek, 17x200MHz) arttırabilen işlemci her çekirdek için 512 Kb Seviye 2 ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip. Phenom II X4 960T'nin dünya çapında ciddi adetlerde satışa sunulması beklenmese de, Bulldozer öncesinde AMD platformu için yeni bir seçenek olarak kısa süre içinde olsa adından söz ettirebilir. 

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séquestre 7 yıl
Teknoloji çok hızlı ilerliyor çok yavaş pazarlanıyor (!)
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nevom 7 yıl
TDP 95W diğerlerine göre iyi bir değer
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peters 7 yıl
Mesut abinin masasında olsada incelese.
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ReisülKüttap 7 yıl
cumartesi toplayacagiz 955 bu yetişirmi acaba
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gamblerbarbo 7 yıl
Adamlar heralde hic dusunmemisler.Japonyada insanlar asiri buyuk bir travmayi atlattiklarindan sonra hemen kosa kosa bilgisayar alcagini sanio heralde
yinede islemci iyi olacak gibi
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peters 7 yıl
x4 955 standart olarak 3,2ghz de çalışıyordu x4 960 ise 3ghz.Avantajıda 6 çekirdekli olabilmesi ve 1075t seviyesinden performans verirse güzel olur.
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djduke 7 yıl
x6 10xx serisinin çeğirdeği kapalı versiyonu sanırsam. AMD ekran akrtında da işlemcide de hiç boşluk bırakmadan ürün gamını genişletiyor. Ya shader düşürüyor yada çekirdek kapatıyor alt versiyonlar hazırlıyor.
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BraveHeart 7 yıl
Çekirdeği açılabiliyorsa alınabilitesi var.
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hooper 7 yıl
şimdi bunun oem için hazırlanan phenomII x4 970 ile ne farkı var? bulldozerden önce elinde ne var ne yok bitirmek istiyor amd anlaşılan. şayet 6 çekirdeği açılıp stabil oluyorsa ve fiyatı da uygunsa bulldozer öncesi değil de sonrası güzel bir işlemci olur orta sınıf için
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fatihburak95 7 yıl
Ordaki Bios görüntüsü bu modele aitse çok iyi şeyler vaat ediyor. Düşünsenize 3 Ghz 6 çekirdek turbo core ... İleriki dönemdeki bütün programların da multitasking desteği olacağı göz önüne getirilirse 4 çekirdek li işlemciden 6 çekirdekli işlemci yapılabilir.
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