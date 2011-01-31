AMD bir kez daha doğruladı: Bulldozer tabanlı işlemciler ilk yarı sona ermeden piyasada!

AMD'nin merakla beklenen yeni nesil Bulldozer işlemcileri için geri sayım devam ediyor. Daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz gibi, hacimli üretimi Mart-Nisan döneminde başlayacak işlemci ailesinin, takip eden süreçte satışa sunulması yani yılın ilk yarısı tamamlanmadan önce kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen, finansal sonuçların değerlendirildiği son konferans görüşmesinden yola çıkarak Bulldozer işlemcilerinin gecikmeli geleceği ve daha sonra çıkması beklenen L1ano kod adlı performans sınıfı Fusion işlemcilerinin önce sunulacağı iddia edilmişti. Ancak ortaya çıkan yeni bir AMD dökümanı tüm bu iddiaları yalanladı ve Zambezi kod adını taşıyan Bulldozer tabanlı işlemciler için herşeyin yolunda olduğunu ve yılın ilk yarısında piyasada olacaklarını bir kez daha doğruladı.

32nm üretim teknolojisiyler GlobalFoundries'in Almanya'daki tesislerinden çıkacak olan Bulldozer tabanlı işlemciler, Scorpius platformunun bir parçası olarak AMD'nin yüksek performans segmentindeki temscileri olacaklar. Yeni tasarım anlayışı sayesinde hem tek hem de çok izlekli uygulamalarda Phenom II jenerasyonuna göre performans çıtasını ciddi oranda yukarı taşıması beklenen işlemciler için saat hızı belli olmayan bir modelin Core i7-950'den %50 daha hızlı olduğu, AMD tarafından iş ortaklarına belirtilen resmi detaylar arasında yer alıyor. Soket AM3+ formunda olan yeni nesil işlemciler, 9 serisi yonga setlerinin kullanıldığı anakartlarda çalışacak ve AMD, henüz resmi olarak doğrulanmasa da Mart ayında yapılacak CeBIT 2011 fuarında, seçilmiş iş ortakları ve bazı mensupları için kapalı kapılar ardında bir ön-gösterim gerçekleştirecek.