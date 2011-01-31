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AMD bir kez daha doğruladı: Bulldozer tabanlı işlemciler ilk yarı sona ermeden piyasada!

8 yıl
30,5b
1
33
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin merakla beklenen yeni nesil Bulldozer işlemcileri için geri sayım devam ediyor. Daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz gibi, hacimli üretimi Mart-Nisan döneminde başlayacak işlemci ailesinin, takip eden süreçte satışa sunulması yani yılın ilk yarısı tamamlanmadan önce kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen, finansal sonuçların değerlendirildiği son konferans görüşmesinden yola çıkarak Bulldozer işlemcilerinin gecikmeli geleceği ve daha sonra çıkması beklenen L1ano kod adlı performans sınıfı Fusion işlemcilerinin önce sunulacağı iddia edilmişti. Ancak ortaya çıkan yeni bir AMD dökümanı tüm bu iddiaları yalanladı ve Zambezi kod adını taşıyan Bulldozer tabanlı işlemciler için herşeyin yolunda olduğunu ve yılın ilk yarısında piyasada olacaklarını bir kez daha doğruladı.

32nm üretim teknolojisiyler GlobalFoundries'in Almanya'daki tesislerinden çıkacak olan Bulldozer tabanlı işlemciler, Scorpius platformunun bir parçası olarak AMD'nin yüksek performans segmentindeki temscileri olacaklar. Yeni tasarım anlayışı sayesinde hem tek hem de çok izlekli uygulamalarda Phenom II jenerasyonuna göre performans çıtasını ciddi oranda yukarı taşıması beklenen işlemciler için saat hızı belli olmayan bir modelin Core i7-950'den %50 daha hızlı olduğu, AMD tarafından iş ortaklarına belirtilen resmi detaylar arasında yer alıyor. Soket AM3+ formunda olan yeni nesil işlemciler, 9 serisi yonga setlerinin kullanıldığı anakartlarda çalışacak ve AMD, henüz resmi olarak doğrulanmasa da Mart ayında yapılacak CeBIT 2011 fuarında, seçilmiş iş ortakları ve bazı mensupları için kapalı kapılar ardında bir ön-gösterim gerçekleştirecek.


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DH Misafiri 8 yıl
ben buldozer fx işlemcileri ve 9 yonga setlerini bekleyeceğim öyle uçup kaçma gibi bir düşüncem yok biliyorumki ödediğim paraya alıcağım performans intelden çok daha iyi olacak ki zırt pırt anakartda değiştirmeyeceğim şu anki anakartımı bile uzun süredir kullanıyorum üstelik sadece işlemci değiştirerek bunu yapabilen intel kullanıcısı varmı????
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DH Misafiri 8 yıl
yaklaşık bir yıldır bulldozerleri bekliyorum sistemi yenilemek için. ama bana kalkıp kıyaslamayı i7 980x 990x gibi işlemcilerle değil de i7 950 ile yapıyorlarsa,
1. fiyatı 400 usd altında tutmak zorundalar ya da
2. üstün teknolojik destek sunmak zorundalar (ddr4, 64 gb ram desteği, 128 bit kaydırma noktası, 4 izlek, vs)
aksi takdirde i7 + x58 çatlatır amd yi 5 yıl sonra beklerim
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defender 8 yıl

DH Misafiri

yaklaşık bir yıldır bulldozerleri bekliyorum sistemi yenilemek için. ama bana kalkıp kıyaslamayı i7 980x 990x gibi işlemcilerle değil de i7 950 ile yapıyorlarsa,
1. fiyatı 400 usd altında tutmak zorundalar ya da
2. üstün teknolojik destek sunmak zorundalar (ddr4, 64 gb ram desteği, 128 bit kaydırma noktası, 4 izlek, vs)
aksi takdirde i7 + x58 çatlatır amd yi 5 yıl sonra beklerim


Daha fiyatı bile bilinmeyen bir işlemciyle, satın alınma şansı çok düşük, mantıksız derecede pahalı 980X'in kıyaslanmasını bekliyorsun.
Çatlatma olayına gelince, şu anda X6'lar bile i7'lere kafa tutuyorken, 2600K bile sana fazla bence git 2.el bi i7 kovala ;)
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vidoko 8 yıl
hadi bakalım inşllah buldozer le iyi f/p li olur.alıcılara bu işlemciyi önercem:D
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WinteR 8 yıl
Tablo bu mu oluyor?
Diğer performans sunumu da felaketti.
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El_domingo 8 yıl
çekirdek sayısımı yoksa watt başına performansmı önemli
zaten masaüstünde çoğu uygulama 2 çekirdekten fazlasını kullanmıyor
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sadtneverdie 8 yıl
ilginç ama adamların k serisine akrşılık işlemcisi yok. ayrıca intel 2. hamleyi yapmadı.
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ET 7 8 yıl
amd insallah gene intelden biraz daha yavas olur.
eyer gecerse fiyatlari intelden daha acimasiz olabiliyor :)
ornegin x2 ilk ciktiginda amd inteli hizda sollamisti ama fiyatta orta segment yani 4400 x2 yi bize 450 euroya kakalamisti
yani aman ha amd gecerse intel dusurmuyo fiyati ikisde fayis fayis satiyo
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heavenandhell1234 8 yıl
buldozerle birlikte ddr4, PCIe 3.0, radeon 7000, doğal usb3 desteği gelsede yazın sistem toplayacak lar bayram etse ..xd
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F@t_01 8 yıl
AMD performans açısından bekleneni verebileceğini zannetmiyorum. f/p açısından core i* 2*** lerden daha iyi olcaktır.
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Patronage 8 yıl
F@t_01

AMD performans açısından bekleneni verebileceğini zannetmiyorum. f/p açısından core i* 2*** lerden daha iyi olcaktır.


Sana zannetme yetkisini vermiyorum
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userramix 8 yıl
eğer tablo doğruysa bulldozerler fıss çıktı demektir. şimdi dirk meyer amcamıza neden istifa ettirdikleri açığa çıkıyor. 5 yıllır çalış ama 5 yıl sonraki vizyonu görme. amd bravo sana. şimdi de yavaş yavaş insanları alıştıyor. ki şöyle 8 çekirdekli bulldozer 4 çekirdekli i7 950 den % 50 daha performanslı, sonra bu dökümantasyon ...
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veleciraptor 8 yıl

userramix

eğer tablo doğruysa bulldozerler fıss çıktı demektir. şimdi dirk meyer amcamıza neden istifa ettirdikleri açığa çıkıyor. 5 yıllır çalış ama 5 yıl sonraki vizyonu görme. amd bravo sana. şimdi de yavaş yavaş insanları alıştıyor. ki şöyle 8 çekirdekli bulldozer 4 çekirdekli i7 950 den % 50 daha performanslı, sonra bu dökümantasyon ...


Tabloda senin gördüğün Intel-AMD performans karşılaştırmasını ben göremedim bu bir. Dirk Meyer'ın görevden alınma nedeni mobil pazara yönelik bir vizyonu olmaması, yani Bulldozer gibi yüksek performans sınıfı işlemciler değil bu iki. Bulldozer işlemcilerin çekirdek sayısını şu anki işlemcilerle tam olarak karşılaştırmazsın. Çünkü çekirdekler eski serilerdeki gibi tam anlamıyla ayrık değil bu üç. Eğer cümle içinde bir doğrun vardıysa da üç yanlış bir doğruyu götürdü :))
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merttunax 8 yıl
İntele kıyasla ucuz olacağı aşikardır bence bunca yıl böyle oldu intel istediği kadar performans versin sözkonusu f/p olduğunda amd hep tercih sebebi olmuştur. Amd bazından en iyi seçenek ise soket tipi oluyor bu da kullanıcılar için cazip seçenekler içerisinde :) Anlaşılan o ki yeni kuracağım sistem için biraz daha beklemem gerekicek bakalım fiyatlar ne olacak performans bekleneni verecek mi? Kısaca evde yaptıkları hesap pazarda tutacak mı? Yıllardır yaptıkları emek geliştirdikleri yapı gerçekten işleyecek mi? Sonuçları testleri fiyatları her detayı büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum :)
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