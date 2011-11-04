AMD çalışanlarının %10'unu işten çıkartıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Fusion işlemci ailesiyle mobil platformdaki varlığını arttıran ancak masaüstü ve sunucu segmentlerinde aynı başarının tekrarlanamamasından ötürü 3. çeyrekte Intel'e pazar payı kaptıran AMD cephesinden kötü bir haber geldi ve şirketin toplam işgücünün %10'unu yani yaklaşık 1100 çalışanının işine son vereceği bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde eski Lenovo çalışanı Rory Read'i yeni tepe yöneticisi olarak atayan ve üst yönetim kademelerinde önemli bazı değişiklikler yapan AMD'nin daha rekabetçi maliyet yapısına geçebilmek ve global kadrosunu yeniden dengeleyebilmek için bu yönde bir adıma ttığı belirtilirken, işten çıkarmalar sonrasında operasyonel giderlerini bu çeyrekte 10 milyon dolar, 2012'de ise 118 milyon dolar azaltmayı öngörüyor.
İşten çıkarma için çalışanlarına ödenecek tazminatlar ve diğer gider kalemlerinin şirkete olan maliyeti ise bu çeyrekte 101 milyon dolar, yeni yılın ilk çeyreğinde ise 4 milyon dolar olacak. Geçtiğimiz günlerde 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan ve 1.69 milyar dolar gelir ile 97 milyon dolar faaliyet karı beyan eden AMD, içerisinde bulunduğumuz dördüncü çeyrekte ise satışlarını %3 oranında arttırmayı hedefliyor. AMD'nin önümüzdeki dönemde gelişmekte olan pazarlara ve bulut bilişime daha fazla yatırım yapması bekleniyor.
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AMD yol tutturamadığı için o işlemciyi o fiyata aldınız. Etki-Tepki sürecidir bu. Eğer işler yolunda gitseydi zaten BD zamanında çıkardı ve bu işlemci raflarda kalmazdı bile. Ben zaten hiç AMD kullanmadığım halde bütçeye en uygun işlemci olarak yaklaşık 4-5 aydır X4 965 tavsiye ediyorum. Dolayısıyla, evet yarı fiyatına alınan bu işlemci hiçbir şekilde yarı performans seviyesine düşmez. En fazla %20-25 eksikliği olsa da bu fiyata en iyi işlemcidir ancak çok yakında zaten stoğu da tükenecektir.
dostum yazdıklarında haklısın fakat şu tekel yorumlarına bir türlü anlam veremiyorum. türk telekomla intel veya microsoftu karşılaştırman çok saçma. intel veya microsoft tekel olmak için mücadele etmiyor ki yaptıkları işin kalitesiyle herkes onu tercih ediyor buda tekelcilik değil tercih meselesidir. türk telekomsa müşterileriyle anlaşma imzalayıp zorla benim netimi kullanıcaksınız yoksa ceza veririm diye ürünlerini kullanıcıya dayatıyor. zaten ev telefon hatlarında da türk telekomdan başka hat yok. eğer bu gün yarın inteli 1 işlemciyle değil bir çok işlemciyle performansını ve fiyatını geride bırakan bir marka olursa ortada senin deyiminle intel tekeli falan kalacağını zannetmiyorum. çünkü dünya çapındaki insanlar türk mantığıyla düşünmüyor veya bir markaya karşı takım tutar gibi marka tutmuyor. bu gün intele veya microsoft a tekel demenizin sebebi karşısında onları geçecek firmaların olmayışıdır. saygılar.
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