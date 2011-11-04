AMD çalışanlarının %10'unu işten çıkartıyor

Fusion işlemci ailesiyle mobil platformdaki varlığını arttıran ancak masaüstü ve sunucu segmentlerinde aynı başarının tekrarlanamamasından ötürü 3. çeyrekte Intel'e pazar payı kaptıran AMD cephesinden kötü bir haber geldi ve şirketin toplam işgücünün %10'unu yani yaklaşık 1100 çalışanının işine son vereceği bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde eski Lenovo çalışanı Rory Read'i yeni tepe yöneticisi olarak atayan ve üst yönetim kademelerinde önemli bazı değişiklikler yapan AMD'nin daha rekabetçi maliyet yapısına geçebilmek ve global kadrosunu yeniden dengeleyebilmek için bu yönde bir adıma ttığı belirtilirken, işten çıkarmalar sonrasında operasyonel giderlerini bu çeyrekte 10 milyon dolar, 2012'de ise 118 milyon dolar azaltmayı öngörüyor.

İşten çıkarma için çalışanlarına ödenecek tazminatlar ve diğer gider kalemlerinin şirkete olan maliyeti ise bu çeyrekte 101 milyon dolar, yeni yılın ilk çeyreğinde ise 4 milyon dolar olacak. Geçtiğimiz günlerde 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan ve 1.69 milyar dolar gelir ile 97 milyon dolar faaliyet karı beyan eden AMD, içerisinde bulunduğumuz dördüncü çeyrekte ise satışlarını %3 oranında arttırmayı hedefliyor. AMD'nin önümüzdeki dönemde gelişmekte olan pazarlara ve bulut bilişime daha fazla yatırım yapması bekleniyor.