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AMD çalışanlarının %10'unu işten çıkartıyor

7 yıl
20,2b
1
57
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fusion işlemci ailesiyle mobil platformdaki varlığını arttıran ancak masaüstü ve sunucu segmentlerinde aynı başarının tekrarlanamamasından ötürü 3. çeyrekte Intel'e pazar payı kaptıran AMD cephesinden kötü bir haber geldi ve şirketin toplam işgücünün %10'unu yani yaklaşık 1100 çalışanının işine son vereceği bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde eski Lenovo çalışanı Rory Read'i yeni tepe yöneticisi olarak atayan ve üst yönetim kademelerinde önemli bazı değişiklikler yapan AMD'nin daha rekabetçi maliyet yapısına geçebilmek ve global kadrosunu yeniden dengeleyebilmek için bu yönde bir adıma ttığı belirtilirken, işten çıkarmalar sonrasında operasyonel giderlerini bu çeyrekte 10 milyon dolar, 2012'de ise 118 milyon dolar azaltmayı öngörüyor.
İşten çıkarma için çalışanlarına ödenecek tazminatlar ve diğer gider kalemlerinin şirkete olan maliyeti ise bu çeyrekte 101 milyon dolar, yeni yılın ilk çeyreğinde ise 4 milyon dolar olacak. Geçtiğimiz günlerde 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan ve 1.69 milyar dolar gelir ile 97 milyon dolar faaliyet karı beyan eden AMD, içerisinde bulunduğumuz dördüncü çeyrekte ise satışlarını %3 oranında arttırmayı hedefliyor. AMD'nin önümüzdeki dönemde gelişmekte olan pazarlara ve bulut bilişime daha fazla yatırım yapması bekleniyor.

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Sanat Günesi 7 yıl en beğenilen
AMD ne yapsın herkes ona cephe almış tabiki AMD'nin suçu beklentileri yüksek tutması oldu. Hani bulldozerler Türkiyeye giriş yaptımı alan oldumu ? Yeni dünya düzeninde herşey tekel oluyor. Bakın kullandığımız bağlantı Türk telekomun ve kendisi tekel o yüzden fiyatları kafasına göre veriyor rakibi ya da denetleyicisi yok. Microsoft tekel rakibi yada denetleyicisi yok fiyatları kafasına göre belirliyor. Eğer amd batarsa ve intel tekel olursa olacakları siz düşünün .... şu durumda bile rakibi varken intelin gitti işlemcilerine zam yaptı. Arkadaşlar birazda kapitalizmin sömürüsüne karşı duyarlı olalım hiçbir ürün tek elden üretilmesin satılmasın rekabet olsun yoksa sadece biz kaybederiz.... Kapitalizm tekel olmayı sever ve rakiplerini DH gibi gözünü para bürümüş olan oluşumlara küçük düşürtür.... beğenin beğenmeyin DH amdnin hatalarını çok büyüterek anlattı kullanıcılara. tarafçı davrandı çok reklam aldı yaptı ne için para için ....
AMD ne yapsın herkes ona cephe almış tabiki AMD'nin suçu beklentileri yüksek tutması oldu. Hani bulldozerler Türkiyeye giriş yaptımı alan oldumu ? Yeni dünya dü...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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ferdinnand 7 yıl
CPU Mark sonuçlarında 2600k nın gerisinde kalınan her puan için 1 işçi
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sendomi 7 yıl
herkes yazmış 2600k'yı geçemedi demiş,sanki çok ağır programlar kullanıyorsunuzda yüksek işlem gücüne ihtiyacınız var herkes evde bilgisayarını genel olarak kopyalama,yedekleme,internet,birkaç program ve ağırlıklı olarak oyun için kullanıyor eee bunlar söz konusu olduğunda amd işlemcilerin ne gibi eksikliği var acaba yazında bilelim,x4 645 işlemcim var 6gb ram 5670 ekran kartı(ki artık oyun oynamıyorum pc'de)bu sistem fazla bile ne bir kasma yavaşlama nede başka birşey ekran kartı zayıf kalsa bile 1360x768 çözünürlükte nerdeyse tüm oyunlarda 35-36 fps veriyor high ayarlar ve 4x aa ile,bırakın bu saçma sözleri son kullanıcı her zaman maksimum fayda peşinde koşar,kaç kişi 2600k alıyor ki,arkadaşım aldı sonra sattı nedeni ise o işlemciye verdiği paranın fazla olduğu ve daha ucuz bir işleciyle aynı işlerini görebileceği düşüncesi(daha önce x4 955be vardı)
herkes yazmış 2600k'yı geçemedi demiş,sanki çok ağır programlar kullanıyorsunuzda yüksek işlem gücüne ihtiyacınız var herkes evde bilgisayarını genel olarak kop...
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Elefue 7 yıl
Bundan sonraki haber intel sayfasında ondan sonraki habere geçemiyorum.Bu sayfadaki ok işaretleri o sayfalarda da olması gerekiye ana sayfayı açıp özel sayfadaki haberi bulup ondan sonrakini açıp deveam etmek gerekiyor Ayrıca bu yazıyı oraya yazcaktım ama kullanıcı adımı hatırlamıyor bundan sonraki intel özel sayfası
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demircibu 7 yıl
çok kötü haber bu... bundan sonra daha güçsüz amd demektir buda cebimizden daha çok paralar intele gidicek demektir
birkaç arap şeyhi şu amdye destek verse yada samsung sony gibi devlerden amdye destek gelse hoş olur amd olmalı bu pazarda...amd buldozer gelmeseydi yada haberlerinin etkisi olmasaydı 2.nesil i7 2600k cpuları kesin 1000-1200tlden satardı intel
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GünAyYıldız 7 yıl
Amd ati yi aldı ekran kartına girdi.Intelide satın alsında işlemci yapmayi ögrensin
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michael scofield77 7 yıl
tamamen saçmalık bence
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tamtamam 7 yıl
Bir kaç gün önce 197TL ye KDV dahil 965 BE işlemci aldım,bunun karşısına iyi oyun performansı veren aynı fiyata hangi intel işlemcisi var?Office uygulamalarında benden hızlı olacaksanız bu beni ilgilendirmiyor,sentetik bencmark testlerinde haz alacaksanız buda benim için boş.AMD bence iyi bir yol tutturdu gidiyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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setek01 7 yıl tamtamam
tamtamam

Bir kaç gün önce 197TL ye KDV dahil 965 BE işlemci aldım,bunun karşısına iyi oyun performansı veren aynı fiyata hangi intel işlemcisi var?Office uygulamalarında benden hızlı olacaksanız bu beni ilgilendirmiyor,sentetik bencmark testlerinde haz alacaksanız buda benim için boş.AMD bence iyi bir yol tutturdu gidiyor.

AMD yol tutturamadığı için o işlemciyi o fiyata aldınız. Etki-Tepki sürecidir bu. Eğer işler yolunda gitseydi zaten BD zamanında çıkardı ve bu işlemci raflarda kalmazdı bile. Ben zaten hiç AMD kullanmadığım halde bütçeye en uygun işlemci olarak yaklaşık 4-5 aydır X4 965 tavsiye ediyorum. Dolayısıyla, evet yarı fiyatına alınan bu işlemci hiçbir şekilde yarı performans seviyesine düşmez. En fazla %20-25 eksikliği olsa da bu fiyata en iyi işlemcidir ancak çok yakında zaten stoğu da tükenecektir.
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alpa07 7 yıl
Hmen firmayı batırdınız.Yenilerin önünü açmak lazım :)
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cem650 7 yıl
herzaman amd daima amd en iyisi amd intele yığınla para vermem işim olmaz.
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DH Misafiri 7 yıl
KDV dahil 336 lira verdim ve 1090T aldım. şimdi ben oyun oynuyorum ve 2600 K dan neyim eksik, aynı marka, aynı seviye anakartlarda ki fiyat farklarıda cabası, akşama kadar 3D Mark oynayan!, video render yapanlara, zip-rar oynayanlara diyeceğim yok ama, pek çok kişinin dediği gibi, 2 sene sonra celeronlara 500 lira vermeye başlayınca sorarım...
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DH Misafiri 7 yıl
her zaman için rekabet iyidir bir kaçtane daha işlemci üreten firma çıksada biz kullanıcılara yarasa bu durum ha eyer illa bir seçim olacaksa elbetteki intelden yana her zaman.
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FoXDiE 7 yıl
rekabetin olmadığı yahut güçsüz olduğu yerde tüketicinin lehine dönmez fiyatlar amd bir şekilde inteli dizginliyor (intelin yüksek performansına karşılık amd de olabildiğince fiyatta cazip olmaya çalışıyor ) eğer bu aradaki denge bozulursa pek hayrımıza olmayacaktır
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captaincato 7 yıl
:) devam edin takım tutar gibi bir tarafı seçin,amd yi batırın evet evet batırın devam edin intel işlerini yavaşlatır böylece firma rahat eder sizede celeron işlemciyi 500$ satar mutlu mutlu kıytırık 5 para etmez işlemcilere yüksek para verirsiniz,3 5 fps fazla alıcam diye tonla para ödemenin teknolojiyi yakalamaya çalışmanın mantığı nedir birde bunu düşünün şimdi 2600k alan arkadaş amd 1090t alan arkadaştan neyi fazla yapıyor reklam filmi mi çekiyor render ediyor, sanmıyorum çoğunuz multimedia kullanıyrsunuz,oyun film internet vs vs devam devam 300$ 500$ ufak paralar fakat 2 sene sonra 300$ alanda aynı yerde 170$ alanda,firma batsın diyeceğinize inşallah yeni bir işlemci markası daha çıkar demeniz gerekmezmi?
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carloska 7 yıl
5 yıllık çalışmanın sonunda çıkan işlemci hayal kırıklığı oluyorsa işten çıkarmaların normal olması gerekmiyor mu o işten çıkarılanların hiç kabahati yok heralde atladığımız başka bi şey mi vr sanki
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escapethelife 7 yıl
tersol
AMD ne yapsın herkes ona cephe almış tabiki AMDnin suçu beklentileri yüksek tutması oldu. Hani bulldozerler Türkiyeye giriş yaptımı alan oldumu ? Yeni dünya düzeninde herşey tekel oluyor. Bakın kullandığımız bağlantı Türk telekomun ve kendisi tekel o yüzden fiyatları kafasına göre veriyor rakibi ya da denetleyicisi yok. Microsoft tekel rakibi yada denetleyicisi yok fiyatları kafasına göre belirliyor. Eğer amd batarsa ve intel tekel olursa olacakları siz düşünün .... şu durumda bile rakibi varken intelin gitti işlemcilerine zam yaptı. Arkadaşlar birazda kapitalizmin sömürüsüne karşı duyarlı olalım hiçbir ürün tek elden üretilmesin satılmasın rekabet olsun yoksa sadece biz kaybederiz.... Kapitalizm tekel olmayı sever ve rakiplerini DH gibi gözünü para bürümüş olan oluşumlara küçük düşürtür.... beğenin beğenmeyin DH amdnin hatalarını çok büyüterek anlattı kullanıcılara. tarafçı davrandı çok reklam aldı yaptı ne için para için ....

dostum yazdıklarında haklısın fakat şu tekel yorumlarına bir türlü anlam veremiyorum. türk telekomla intel veya microsoftu karşılaştırman çok saçma. intel veya microsoft tekel olmak için mücadele etmiyor ki yaptıkları işin kalitesiyle herkes onu tercih ediyor buda tekelcilik değil tercih meselesidir. türk telekomsa müşterileriyle anlaşma imzalayıp zorla benim netimi kullanıcaksınız yoksa ceza veririm diye ürünlerini kullanıcıya dayatıyor. zaten ev telefon hatlarında da türk telekomdan başka hat yok. eğer bu gün yarın inteli 1 işlemciyle değil bir çok işlemciyle performansını ve fiyatını geride bırakan bir marka olursa ortada senin deyiminle intel tekeli falan kalacağını zannetmiyorum. çünkü dünya çapındaki insanlar türk mantığıyla düşünmüyor veya bir markaya karşı takım tutar gibi marka tutmuyor. bu gün intele veya microsoft a tekel demenizin sebebi karşısında onları geçecek firmaların olmayışıdır. saygılar.
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