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    16.nesil Intel Nova Lake işlemcilerden üzücü haber: Soket değişiyor

    Intel, Nova Lake-S işlemcilerle birlikte yeni LGA 1954 soketine geçiyor. Peki bu değişim ne anlama geliyor ve kullanıcıları nasıl etkileyecek? İşte detaylar... 

    16.nesil Intel Nova Lake işlemcilerden ilk bilgiler paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Intel, 16.nesil Nova Lake-S işlemciler üzerinde uzun süredir çalışıyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce seride yer alacak modellerin çekirdek sayıları ve detaylarından sizlere bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise, mevcut Arrow Lake serisinin yerini alacak CPU'ların hangi platform ile destekleneceği doğrulandı. Yeni LGA 1954 soketi geliyor.

    LGA 1851 soketi rafa kalkıyor

    Kaçıranlar için halihazırda mevcut olan Intel LGA 1851, Arrow Lake-S işlemcilerle birlikte tanıtılmıştı. 800 serisi anakartlarla gelen bu soket, çoklu iş parçacığı performansında ilerleme sunsa da, özellikle oyun tarafında beklenen etkiyi yaratamadı. Öte yandan Nova Lake-S serisinin ise daha agresif bir mimariyle tanıtılması bekleniyor. İlk raporlar, işlemcilerin 16'ya kadar P-çekirdek ve 32'ye kadar E-çekirdek içereceği yönünde.

    Bu da çok çekirdekli iş yüklerinde ciddi bir performans artışı anlamına gelebilir. Ayrıca Intel'in Nova Lake'e özel hem kendi 18A üretim teknolojisinden hem de TSMC’nin ileri süreçlerinden faydalanması bekleniyor. Ancak artan maliyetler nedeniyle, nihai üretimin ağırlıklı olarak Intel'in kendi dökümhanelerinde yapılabilir.

    Intel'in Nova Lake işlemcileri Core Ultra Series 4 adıyla konumlandırması bekleniyor. Bir önceki neslin mobil odaklı Panther Lake işlemcileri ise Core Ultra Series 3 çatısı altında sunulacak. Yeni soketle birlikte 900 serisi anakartların da piyasaya çıkması muhtemel. Son olarak LGA 1954'ün sadece Nova Lake-S ile sınırlı kalmayıp, ileride çıkması beklenen Razer Lake gibi işlemciler tarafından da kullanılabileceği konuşuluyor.

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