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AMD çift çekirdekli Fusion A4-3300 ve A4-3400 işlemcilerini duyurdu

7 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD bugün yaptığı yeni bir açıklamayla A serisi Fusion işlemcilerini çift çekirdekli modellerle genişlettiğini açıkladı. Üç ve dört çekirdekli modelleri bulunan ve hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlara yönelik çözümlerden oluşan Fusion-A serisinin yeni üyelerinden A4-3300'ün 2.5GHz'de, A4-3400'ün ise 2.7GHz'de görev yaptığı açıklandı.
Her ikisi de Soket FM1 formunda çalışan yeni işlemcilerde, 160x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli Radeon HD 6410D entegre grafik birimi bulunuyor. Unified Video Decoder 3.0 motoruna sahip olan grafik birimi, yüksek tanımlı videoların yanı sıra HD3D ve Blu-ray 3D gibi teknolojiler için de donanımsal hızlandırma desteği sunabiliyor.
Soket FM1 formunda olan yeni işlemciler, 1600MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyorlar. Seviye 2 bellek kapasiteleri 1MB olan işlemcilerin, çekirdek çalışma hızı gibi entegre GPU çalışma frekansları da farklılık gösteriyor. Fusion A4-3300 işlemcisindeki grafik işlem birim 443MHz'de, A3-3400 işlemcisininki ise 600MHz'de görev yapıyor.
Isıl güç tasarımları 65 Watt olan yeni işlemciler için AMD'nin belirlediği satış fiyatları modeline göre sırasıyla 70$ ve 75$. Yeni işlemcilerin kısa sürede raflardaki yerini alması bekleniyor. 

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carloska 7 yıl
haberde A4 3300 2.5 GHZ de çalıştığını yazıyor ama mediamarketin sitesinde 1.9 GHZ diyor
mediamarkt.com.tr/...
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DH Misafiri 7 yıl
Her seyi bir kenara bırakırsak; performans olarak AMD a4 3330M ile İntel İ5 bir midir? Farklı bir deyişle hangisi tercih etmek gerekir
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aceleciburak 7 yıl
CoMRaDe1923
Umarım OC konusunda özgür bırakırlar. Şuişlemcileride B.E. yaparlarsa güzel olur en azından fxleri B.E. yapsınlar.

Bulldozer FX ler zaten BE olarak gelecek fusion A8 serisinde ise A8 3870 unlocked olarak çıkacak deniyor son çeyrekte ama rekabetçi olacak işlemciler bunlar değil ikinci nesil fusion işlemciler gerçekten rekabet edebilecek potansiyele sahip olacak HD 7000 mimarisinin de işin içine girmesi grafik anlamında da olaya farklı bir boyut katacak.
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unknownartist 7 yıl
2005-2006 da merakla bekliyorduk fusion u çünkü mantıklı iş.

Biraz daha beklemek gerekiyor adam akıllı fusionlar için.

Ekran kartı almak tarihe karışmalı artık.
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CoMRaDe1923 7 yıl
Umarım OC konusunda özgür bırakırlar. Şuişlemcileride B.E. yaparlarsa güzel olur en azından fx'leri B.E. yapsınlar.
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aceleciburak 7 yıl
svstrgmr
ozaman eski işlemciler ve anakartlar çöpe mi?

Tam çöpe değil ama AM3+ bi süre daha gidecektir 2012 sonunu görür ama o zamandan snra işlemci gelirmi bilmem.2012 AMD için geçiş yılı.bir tahminim var AMD nin LGA soket e geçmesi DDR4 ile olur gibi geliyor radikal değişiklik yapacaktır AMD nin DDR4 planı 2014 içerisindeydi yanlış hatırlamıyorsam ama hiç belli olmaz.
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uygdyf4 7 yıl
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SVSTRGMR 7 yıl
soket yapısı intelinki gibi mi olacak?
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aceleciburak 7 yıl SVSTRGMR
svstrgmr

soket yapısı intelinki gibi mi olacak?


AM3 devri yavaş yavaş kapanıyor ancak an için fusion A serisi işlemcilere uyumlu soket FM1 905 pin PGA yani iğneli yapıda zamanla AM3 popüleritesini kaybedecek ki bunun için itici güç giriş ve orta seviye işlemcilerin soket değişimi haberde olduğu gibi gerçekleşiyor Fusion A4-A6-A8 işlmeciler girş ve orta seviye platfromu oluşturacak.

Soket FM2 için herhangi bir bilgi bulunmuyor PGA yada LGA yapıda olup olmayacağı hakkında Soket Fm2 için Bence bi çok şey CES 2012 de netleşecektir.

Ancak AMD severlerin şunu kabul etmesi gerek Soket değişimi bizleri bekliyor 2012 yılında...
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aceleciburak 7 yıl
AM3 serisi işlemcilerinin piyasadan çekilme haberi olarak algılanabilir.2012 ocak şubat aylarında tek tük AM3 işlemci piyasada olur model olarak hakim platform FM1 ve AM3+ bulldozer işlemciler olacak 2012 nin 2. yarısında ise Soket FM2 tipinde 10 çekirdekli komodo işlemcisi piyasaya çıkar asıl ivy ile yarışacak olan işlemciler trinty ve komodo olacak...
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neo01470 7 yıl
şunların içine 6770 felan koysalar ne güzel olur ya :)
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