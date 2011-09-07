AMD çift çekirdekli Fusion A4-3300 ve A4-3400 işlemcilerini duyurdu

AMD bugün yaptığı yeni bir açıklamayla A serisi Fusion işlemcilerini çift çekirdekli modellerle genişlettiğini açıkladı. Üç ve dört çekirdekli modelleri bulunan ve hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlara yönelik çözümlerden oluşan Fusion-A serisinin yeni üyelerinden A4-3300'ün 2.5GHz'de, A4-3400'ün ise 2.7GHz'de görev yaptığı açıklandı.

Her ikisi de Soket FM1 formunda çalışan yeni işlemcilerde, 160x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli Radeon HD 6410D entegre grafik birimi bulunuyor. Unified Video Decoder 3.0 motoruna sahip olan grafik birimi, yüksek tanımlı videoların yanı sıra HD3D ve Blu-ray 3D gibi teknolojiler için de donanımsal hızlandırma desteği sunabiliyor.

Soket FM1 formunda olan yeni işlemciler, 1600MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyorlar. Seviye 2 bellek kapasiteleri 1MB olan işlemcilerin, çekirdek çalışma hızı gibi entegre GPU çalışma frekansları da farklılık gösteriyor. Fusion A4-3300 işlemcisindeki grafik işlem birim 443MHz'de, A3-3400 işlemcisininki ise 600MHz'de görev yapıyor.

Isıl güç tasarımları 65 Watt olan yeni işlemciler için AMD'nin belirlediği satış fiyatları modeline göre sırasıyla 70$ ve 75$. Yeni işlemcilerin kısa sürede raflardaki yerini alması bekleniyor.