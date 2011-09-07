AMD çift çekirdekli Fusion A4-3300 ve A4-3400 işlemcilerini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD bugün yaptığı yeni bir açıklamayla A serisi Fusion işlemcilerini çift çekirdekli modellerle genişlettiğini açıkladı. Üç ve dört çekirdekli modelleri bulunan ve hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlara yönelik çözümlerden oluşan Fusion-A serisinin yeni üyelerinden A4-3300'ün 2.5GHz'de, A4-3400'ün ise 2.7GHz'de görev yaptığı açıklandı.
Her ikisi de Soket FM1 formunda çalışan yeni işlemcilerde, 160x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli Radeon HD 6410D entegre grafik birimi bulunuyor. Unified Video Decoder 3.0 motoruna sahip olan grafik birimi, yüksek tanımlı videoların yanı sıra HD3D ve Blu-ray 3D gibi teknolojiler için de donanımsal hızlandırma desteği sunabiliyor.
Soket FM1 formunda olan yeni işlemciler, 1600MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyorlar. Seviye 2 bellek kapasiteleri 1MB olan işlemcilerin, çekirdek çalışma hızı gibi entegre GPU çalışma frekansları da farklılık gösteriyor. Fusion A4-3300 işlemcisindeki grafik işlem birim 443MHz'de, A3-3400 işlemcisininki ise 600MHz'de görev yapıyor.
Isıl güç tasarımları 65 Watt olan yeni işlemciler için AMD'nin belirlediği satış fiyatları modeline göre sırasıyla 70$ ve 75$. Yeni işlemcilerin kısa sürede raflardaki yerini alması bekleniyor.
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mediamarkt.com.tr/...
Bulldozer FX ler zaten BE olarak gelecek fusion A8 serisinde ise A8 3870 unlocked olarak çıkacak deniyor son çeyrekte ama rekabetçi olacak işlemciler bunlar değil ikinci nesil fusion işlemciler gerçekten rekabet edebilecek potansiyele sahip olacak HD 7000 mimarisinin de işin içine girmesi grafik anlamında da olaya farklı bir boyut katacak.
Biraz daha beklemek gerekiyor adam akıllı fusionlar için.
Ekran kartı almak tarihe karışmalı artık.
Tam çöpe değil ama AM3+ bi süre daha gidecektir 2012 sonunu görür ama o zamandan snra işlemci gelirmi bilmem.2012 AMD için geçiş yılı.bir tahminim var AMD nin LGA soket e geçmesi DDR4 ile olur gibi geliyor radikal değişiklik yapacaktır AMD nin DDR4 planı 2014 içerisindeydi yanlış hatırlamıyorsam ama hiç belli olmaz.
AM3 devri yavaş yavaş kapanıyor ancak an için fusion A serisi işlemcilere uyumlu soket FM1 905 pin PGA yani iğneli yapıda zamanla AM3 popüleritesini kaybedecek ki bunun için itici güç giriş ve orta seviye işlemcilerin soket değişimi haberde olduğu gibi gerçekleşiyor Fusion A4-A6-A8 işlmeciler girş ve orta seviye platfromu oluşturacak.
Soket FM2 için herhangi bir bilgi bulunmuyor PGA yada LGA yapıda olup olmayacağı hakkında Soket Fm2 için Bence bi çok şey CES 2012 de netleşecektir.
Ancak AMD severlerin şunu kabul etmesi gerek Soket değişimi bizleri bekliyor 2012 yılında...