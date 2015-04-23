AMD patronu ağzından kaçırdı: Windows 10, temmuz sonunda.

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 10 için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, sürümün net olarak hangi tarihte piyasaya sürüleceği bilinmiyor. Microsoft yaz aylarında derken AMD patronu çemberi biraz daha daralttı.





Firmanın yılın ilk çeyreği mali raporlarını hissedarlara sunan patronu Lisa Su, Temmuz ayı sonunda piyasaya çıkacak Windows 10 sürümünün okul sezonu öncesi bilgisayar pazarına yapacağı etkiyi izleyeceklerini belirtti. Su sürümün stok yenilemesi nedeniyle okul sezonu alışverişlerine geç etki etmesini bekliyor.





Bazı kaynaklar bahse konu sürüm olarak kastın RTM olabileceği görüşünde. Ancak AMD doğrudan pazara olan etkiyi izleyeceğini belirttiği için Microsoft'tan bazı kesin bilgileri almış olması muhtemel.





İlk beta sürecinin başladığı günden bu yana Windows 10 hakkında olumlu görüşler daha ağır basıyor. Piyasayı biraz hareketlendirmesi beklenen Windows 10 bununla birlikte analiz uzmanlarını henüz ikna edebilmiş değil.

http://www.tomshardware.com/news/windows-microsoft-amd-release-date,28960.html