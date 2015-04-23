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AMD patronu ağzından kaçırdı, Windows 10 Temmuz sonunda

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8b
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD patronu ağzından kaçırdı, Windows 10 Temmuz sonunda

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 10 için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, sürümün net olarak hangi tarihte piyasaya sürüleceği bilinmiyor. Microsoft yaz aylarında derken AMD patronu çemberi biraz daha daralttı.

Firmanın yılın ilk çeyreği mali raporlarını hissedarlara sunan patronu Lisa Su, Temmuz ayı sonunda piyasaya çıkacak Windows 10 sürümünün okul sezonu öncesi bilgisayar pazarına yapacağı etkiyi izleyeceklerini belirtti. Su sürümün stok yenilemesi nedeniyle okul sezonu alışverişlerine geç etki etmesini bekliyor. 

Bazı kaynaklar bahse konu sürüm olarak kastın RTM olabileceği görüşünde. Ancak AMD doğrudan pazara olan etkiyi izleyeceğini belirttiği için Microsoft'tan bazı kesin bilgileri almış olması muhtemel. 

İlk beta sürecinin başladığı günden bu yana Windows 10 hakkında olumlu görüşler daha ağır basıyor. Piyasayı biraz hareketlendirmesi beklenen Windows 10 bununla birlikte analiz uzmanlarını henüz ikna edebilmiş değil. 

http://www.tomshardware.com/news/windows-microsoft-amd-release-date,28960.html Yorum Yaz
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BARIŞ55 4 yıl en beğenilen
AMD uzun zamandır sessiz. Ne yapıyorlar acaba içeride?

Yeter artık bu intel ve nvidia'nın sömürdüğü.

Devrim niteliğinde bir tasarım ile çıksanız ortaya, buradayız deseniz.

Mantle sayesinde dx12 çalışmaları hızlandı.
AMD uzun zamandır sessiz. Ne yapıyorlar acaba içeride?Yeter artık bu intel ve nvidia'nın sömürdüğü.Devrim niteliğinde bir tasarım ile çık...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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FireSwords 4 yıl
Turist55
akıllı telefonlar tabletler varken oyuncular dışında kimsenin windows10a para vereceğini sanmıyorum pc sektörü gidici

Tablet denen işe yaramaz oyuncaklarla PC'leri aynı kefeye koyuyorsunuz ya bitiyorum ben.
Turist55akıllı telefonlar tabletler varken oyuncular dışında kimsenin windows10a para vereceğini sanmıyorum pc sektörü gidiciTablet d...
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| OMG! | 4 yıl
RABBANİYYUN
Turist55 akıllı telefonlar tabletler varken oyuncular dışında kimsenin windows10a para vereceğini sanmıyorum pc sektörü gidici
Ufacık ekranlarda nasıl zevk alırsınız şaşıyorum! Söz konusu sadece oyun olsa herkes gider konsol alırdı. Kompleks işlemleri yapmak için notebooklara ve masaüstü sistemlere ihtiyaç duyuyor insanlar. Tablette bir render almayı dene bakalım... Netbooklar gibi tabletlerin de sonu gelecektir. Tabi şu dönemde tablet-akıllı telefon ayrımı yapmakta zorlanıyoruz. Akıllı telefonlar amaçlarının dışına çıkarak devasal boyutlara ulaştı. Üst seviye android telefonlara bak. 5 inc altı yok neredeyse. Lanet kapitalizm.

Microsoft bile windows'u tablet sektörüne hazırladı. Pc sektörü gitmez elbet ama dünyanın çok büyük bir kısmının render işleri ile uğraşmadığı aşikar. İnsanlar artık mobiliteye önem veriyorlar.
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kojiro 4 yıl
AMD patronu ağzından kaçırdı: Windows 10, temmuz sonunda.
10 Temmuz gibi durmaması için :P
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usb2.0 4 yıl
ağzından kaçıra kaçıra windows un çıkış tarihini mi kaçırmış
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Dochtor 4 yıl
BARIŞ55
AMD uzun zamandır sessiz. Ne yapıyorlar acaba içeride? Yeter artık bu intel ve nvidianın sömürdüğü. Devrim niteliğinde bir tasarım ile çıksanız ortaya, buradayız deseniz. Mantle sayesinde dx12 çalışmaları hızlandı.

2. çoğul(belki tekil) şahsı öyle bir yerde kullanmışsın ki bi an acaba AMD yöneticileri de donanımhaber mi takip ediyor dedim kendi kendime :)
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haciyusu 4 yıl
4k ekranlar için windows 10 şart bide dx 12 olayı tuzu biberi düşünsenize benim gibi bir 4k ekranınız 2k da oynadığınız oyunu 4k da oynayacaksınız eğer dx 12 de vaadedilenler yapılırsa
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Mr. Jingles 4 yıl
W7 kullanıcıları olarak ücretsiz güncelleme alacak mıyız acaba?
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Php 4 yıl haciyusu
haciyusu

4k ekranlar için windows 10 şart bide dx 12 olayı tuzu biberi düşünsenize benim gibi bir 4k ekranınız 2k da oynadığınız oyunu 4k da oynayacaksınız eğer dx 12 de vaadedilenler yapılırsa

4k ekranı olduğunu söylemişmiydi ?
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VitoMoriz 4 yıl
Turist55
akıllı telefonlar tabletler varken oyuncular dışında kimsenin windows10a para vereceğini sanmıyorum pc sektörü gidici

Seningibi düşünenlerin aldığı pcler hazır pcler zaten bunlardada mevcut bir windows sürümü oluyor orjinal. microsoft zaten burdan hakkı olanı alıyor. diğer kısımlar şirketler, devlet kurumları ve bizim gibi korsana pabuc bırakmayan pc kullanıcıları. bizde zaten yeni sürüme zamanı geldiğinde geçiyoruz.
PC sektörünü dediğin gibi akıllı telefonlar bitiremez ama yaralar ki yaraladıda. Konsolları bile yeterince güçlü yapmadılar ki pc sektörü yara almasın diye benim görüşüm bu.
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unknownlove 4 yıl
Mobil platformların bu hızla ilerlemesi yakin gelecekte Windows'u ucretsiz edinebilecegimizi gosteriyor
bill amca köşeye sıkışıyor ve çıkış yolu arıyor
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WB 4 yıl
Cok bir beklentim yok..
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Turist55 4 yıl
Ustad-kun

Turist55akıllı telefonlar tabletler varken oyuncular dışında kimsenin windows10a para vereceğini sanmıyorum pc sektörü gidici
Tablet denen işe yaramaz oyuncaklarla PCleri aynı kefeye koyuyorsunuz ya bitiyorum ben.


Geniş uygulama desteği ile heryerde pcde yapabildiklerinizi telefon veya tablet üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Kullanıcıların %90'ı zaten bu tarz aletleri facebook,google,twitter gibi servisler için kullanıyorlar yani neden aynı kefeye koymayalım? İstatistikler zaten ortada insanlar işini görüyor ki bu aletleri kullanıyorlar. Bu saatten sonra microsoftun insanları monitör karşısına tekrar oturtabileceğini sanmıyorum.
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gx2delete 4 yıl
Duydum ki Microsoft Windows 11 üzerine çalışıyormuş. Ben 2 yıl dişimi sıkıp Windows 11'e geçeceğim. Boşuna buna geçmeye gerek yok.
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