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AMD yeni APU yeteneklerini anlatıyor özel video

3 yıl
30b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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AMD'nin özel etkinliğinden çok özel notlar ve teknoloji anlatımları. Erdi Özüağ'nın kamerası ve Alkan Adakaner'in çevirisi ile.
AMD'nin özel etkinliğinden çok özel notlar ve teknoloji anlatımları. Erdi Özüağ'nın kamerası ve Alkan Adakaner'in çevirisi ile.

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istanbulbirbaska 3 yıl en beğenilen
Amd apular gerçekten parasına göre oldukça performanslı.
1 Yanıt Yanıtla +10
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jitemci 3 yıl
internet kafe gibi yerlde güç tüketimi önemli olduğu için tercih ona göre yapılmaktadır
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minmaster 3 yıl
Yeni mimari değil, heyecana gerek yok! CPU da iyileştirme istiyoruz. AMD'den vazgeçmedik ama AMD kullanıcılarını çok ihmal etti. 3 sene bir mimari değişmez mi hiç? Phenomu da katarsak 2009 dan buyana frekans bazında iyileştirme yok..

Tekel karşıtı olduğum için AMD kullanmaya devam edeceğim ama biraz iyileştirmenin de zamanı geldi..
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red01 3 yıl
Eskiden cafeler amd agirlikliydi .
Suan ne alemde bilinmez ama akilli biri amd almayacaktir.
Ev kullanicisisin ekstra 5-10 lira canini sikmaz ama onlarca pc yi amd yaparsan her ay buyuk bir fark odersin .

Yazin ise iceriyi sogutayim diye klima durmadan calisir.

Eskiden intel amd arasinda fark azdi yada yoktu diyebiliriz.
Ama suan 1 ev pc si amd alsin parasina gore ama cafeci almasin okadar para veriyor 3-4 daha koyup kafasi rahat etsin.


2 Yanıt Yanıtla
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umut_baris 3 yıl red01
red01

Eskiden cafeler amd agirlikliydi .
Suan ne alemde bilinmez ama akilli biri amd almayacaktir.
Ev kullanicisisin ekstra 5-10 lira canini sikmaz ama onlarca pc yi amd yaparsan her ay buyuk bir fark odersin .

Yazin ise iceriyi sogutayim diye klima durmadan calisir.

Eskiden intel amd arasinda fark azdi yada yoktu diyebiliriz.
Ama suan 1 ev pc si amd alsin parasina gore ama cafeci almasin okadar para veriyor 3-4 daha koyup kafasi rahat etsin.




Abartının bu kadarı. Ne beş on lirası ya? O fark rahat 250-300 lira.

Bence kafelere hiç gitmiyorsunuz.

Intel sistem olunca kafeler soğuk mu oluyor yani.

Yok arkadaş ya şu forum ne hale geldi.

AMD babamın firması değil ama Nvidia, Intel malını bu kadar savunmuyor.
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zdniz 3 yıl red01
red01

Eskiden cafeler amd agirlikliydi .
Suan ne alemde bilinmez ama akilli biri amd almayacaktir.
Ev kullanicisisin ekstra 5-10 lira canini sikmaz ama onlarca pc yi amd yaparsan her ay buyuk bir fark odersin .

Yazin ise iceriyi sogutayim diye klima durmadan calisir.

Eskiden intel amd arasinda fark azdi yada yoktu diyebiliriz.
Ama suan 1 ev pc si amd alsin parasina gore ama cafeci almasin okadar para veriyor 3-4 daha koyup kafasi rahat etsin.




dediklerine bire bir katılıyorum sıcaklık öle abartılaçak düzeyde diğil ama internet cafedeki adam daha iyi sistem ister daha çok müşteri o eskiden oyun açsın yeter mantığı kalmadı artık çünkü çoluk çocukdan para kazanananlar batıyolar kiralar uçuk vergiler var yeni yaptırımlar var onu bunu geçtim yeni kafeler artık disskles denen sisteme geçiyorlar birebir görerek şahit olduğum şey amd sistem intelden 20-25 saniye daha geç açıyor adamların müşteri kaybına taamülleri olmadığı için intel en iyisi ayrıca amd apu diyelim kendisi pahalı ucuz bişey diğil anakartı pahalı yüksek frekanslı ram takıçaksın oda pahalı i3 artı ekran kartı parasına denk geliyor ayrıca performansı daha düşük kalıyor amd apu fiyat politikasını değiştirmeli yada o anakartlara bi ayar vermeli yani aslında ev kullanıcına bile pahalıya mal oluyor performansına göre
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suleyman5000 3 yıl
programı sonra izleyecem şu ekran kartları ne kadar gelişti bi video yapsanız eskidende en iyi ekran kartı en iyiyi kaldıramıyordu simdide ben gelişme göremiyom :D
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Castiel 3 yıl
intel celeron işlemcılı kasaları verırken amd aynı paraya ıçınde ekran kartı olan apu lar satıyor
bugun 80 tl ye 2 çekırdekli işlemcı + ekran kartı nerede var ?
Sen istiyor i7 performans istemek ama cebinde 150 tl ?
1 Yanıt Yanıtla +3
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alizee81 3 yıl Castiel
Castiel
intel celeron işlemcılı kasaları verırken amd aynı paraya ıçınde ekran kartı olan apu lar satıyor
bugun 80 tl ye 2 çekırdekli işlemcı + ekran kartı nerede var ?
Sen istiyor i7 performans istemek ama cebinde 150 tl ?

Boyle sacma yorumlar yaparak ne yapmayi dusunuyorsunuz?
1 Yanıt Yanıtla
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zdniz 3 yıl
Amd birdahamı tövbe a8 6410 işlemçili bir laptop kullanıyorum lanet olsun aldığım güne kasım kasım kasılıyor
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umut_baris 3 yıl zdniz
zdniz

Amd birdahamı tövbe a8 6410 işlemçili bir laptop kullanıyorum lanet olsun aldığım güne kasım kasım kasılıyor

Al işte. İçi boş bir yorum daha.

Acaba neden kasıyor onu da yazsaydınız?
1 Yanıt Yanıtla +2
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kadirirdem 3 yıl
Parasına göre oldukça performanslı Amd Apuları.....
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AC_Hawker 3 yıl
Ekran kartına para vermeden hesaplı bir sistem toplamak istersem "bir gün". O zaman işimi görebilir.

Bu da bir uğraş. Saygım var. Ama bana enteresan geliyor. Hem ben A 8 işlemcili bir laptop aldım ve oyunlarda apu hiç bir işe yaramıyor. LOL bile oynatmıyor low ayarlarda be. Neyin kafası?
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demo22 3 yıl
Bence oyunlarda artık bulut tabanlı sunuculara doğru gidilmeli, gerçeğe yakın ve doyurucu fiziğe ancak bu şekilde ulaşılabiliyor, bence ilerde bu çok yaygın olarak kullanılacak, örnek oyun(CrackDown3)
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fx3169 3 yıl
Hmm AMD farkını ortaya koyuyor yine...En kısa sürede işlemcimi AMD apuları ile değiştirmeliyim.

Şaka lan saka.Intel&Nvidia&Qualcomm forever.Daha işlemci üretiminde eski baskı yöntemini kullanan(28nm) TDP rekorları kıran AMD yi napayım...

İstediğiniz kadar eksileyin.AMD nin önce şu Performans/Watt değerini düşürmesi ve en azından 14nm üretimine geçmesi şart.Piyasayı çok boş bıraktı.Rekabete girsinde Nvidia biraz fiyat kırsın...
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KANUNI61 3 yıl
aaam mönitörs başka birşey anlamadım cok acıklayıcı aaaam
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TIGERSHARK 3 yıl
Bu sitede bu apu'nun oyunlarda neler yapabileceğini test etmişler
notebookcheck.net/...
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Tormintor 3 yıl
Bu Carrizo'dan baya umutluyum. Eğer ülkemize uygun fiyatlı modeller gelirse almayı düşünüyorum.
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