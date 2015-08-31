AMD yeni APU yeteneklerini anlatıyor özel video

AMD'nin özel etkinliğinden çok özel notlar ve teknoloji anlatımları. Erdi Özüağ'nın kamerası ve Alkan Adakaner'in çevirisi ile.

AMD'nin özel etkinliğinden çok özel notlar ve teknoloji anlatımları. Erdi Özüağ'nın kamerası ve Alkan Adakaner'in çevirisi ile.