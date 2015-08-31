AMD yeni APU yeteneklerini anlatıyor özel video

red01 Eskiden cafeler amd agirlikliydi . Suan ne alemde bilinmez ama akilli biri amd almayacaktir. Ev kullanicisisin ekstra 5-10 lira canini sikmaz ama onlarca pc yi amd yaparsan her ay buyuk bir fark odersin . Yazin ise iceriyi sogutayim diye klima durmadan calisir. Eskiden intel amd arasinda fark azdi yada yoktu diyebiliriz. Ama suan 1 ev pc si amd alsin parasina gore ama cafeci almasin okadar para veriyor 3-4 daha koyup kafasi rahat etsin.
Castiel intel celeron işlemcılı kasaları verırken amd aynı paraya ıçınde ekran kartı olan apu lar satıyorbugun 80 tl ye 2 çekırdekli işlemcı + ekran kartı nerede var ?Sen istiyor i7 performans istemek ama cebinde 150 tl ?
zdniz Amd birdahamı tövbe a8 6410 işlemçili bir laptop kullanıyorum lanet olsun aldığım güne kasım kasım kasılıyor
Tekel karşıtı olduğum için AMD kullanmaya devam edeceğim ama biraz iyileştirmenin de zamanı geldi..
Suan ne alemde bilinmez ama akilli biri amd almayacaktir.
Ev kullanicisisin ekstra 5-10 lira canini sikmaz ama onlarca pc yi amd yaparsan her ay buyuk bir fark odersin .
Yazin ise iceriyi sogutayim diye klima durmadan calisir.
Eskiden intel amd arasinda fark azdi yada yoktu diyebiliriz.
Ama suan 1 ev pc si amd alsin parasina gore ama cafeci almasin okadar para veriyor 3-4 daha koyup kafasi rahat etsin.
Abartının bu kadarı. Ne beş on lirası ya? O fark rahat 250-300 lira.
Bence kafelere hiç gitmiyorsunuz.
Intel sistem olunca kafeler soğuk mu oluyor yani.
Yok arkadaş ya şu forum ne hale geldi.
AMD babamın firması değil ama Nvidia, Intel malını bu kadar savunmuyor.
dediklerine bire bir katılıyorum sıcaklık öle abartılaçak düzeyde diğil ama internet cafedeki adam daha iyi sistem ister daha çok müşteri o eskiden oyun açsın yeter mantığı kalmadı artık çünkü çoluk çocukdan para kazanananlar batıyolar kiralar uçuk vergiler var yeni yaptırımlar var onu bunu geçtim yeni kafeler artık disskles denen sisteme geçiyorlar birebir görerek şahit olduğum şey amd sistem intelden 20-25 saniye daha geç açıyor adamların müşteri kaybına taamülleri olmadığı için intel en iyisi ayrıca amd apu diyelim kendisi pahalı ucuz bişey diğil anakartı pahalı yüksek frekanslı ram takıçaksın oda pahalı i3 artı ekran kartı parasına denk geliyor ayrıca performansı daha düşük kalıyor amd apu fiyat politikasını değiştirmeli yada o anakartlara bi ayar vermeli yani aslında ev kullanıcına bile pahalıya mal oluyor performansına göre
bugun 80 tl ye 2 çekırdekli işlemcı + ekran kartı nerede var ?
Sen istiyor i7 performans istemek ama cebinde 150 tl ?
Boyle sacma yorumlar yaparak ne yapmayi dusunuyorsunuz?
Al işte. İçi boş bir yorum daha.
Acaba neden kasıyor onu da yazsaydınız?
Bu da bir uğraş. Saygım var. Ama bana enteresan geliyor. Hem ben A 8 işlemcili bir laptop aldım ve oyunlarda apu hiç bir işe yaramıyor. LOL bile oynatmıyor low ayarlarda be. Neyin kafası?
Şaka lan saka.Intel&Nvidia&Qualcomm forever.Daha işlemci üretiminde eski baskı yöntemini kullanan(28nm) TDP rekorları kıran AMD yi napayım...
İstediğiniz kadar eksileyin.AMD nin önce şu Performans/Watt değerini düşürmesi ve en azından 14nm üretimine geçmesi şart.Piyasayı çok boş bıraktı.Rekabete girsinde Nvidia biraz fiyat kırsın...
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